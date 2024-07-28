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Здоровье интервью «Это приводит к набору веса»: какая ежедневная привычка заставляет вас толстеть

«Это приводит к набору веса»: какая ежедневная привычка заставляет вас толстеть

Рассказывает диетолог-эндокринолог

758
2 комментария
Специалист рассказала, как привычка поздно засыпать отражается на организме

Эндокринолог-диетолог Юлия Блинова рассказала 76.RU , как неправильный режим сна влияет на фигуру. По ее словам, если вы хотите сбросить пару лишних кило, то в первую очередь нужно начать укладываться в постель вовремя.

— Нормализация массы тела начинается с восстановления циркадного ритма. Это цикл продолжительностью 24 часа, работает в фоновом режиме и поддерживает работу всех наших внутренних органов, — объясняет Юлия Блинова.

Основной циркадный ритм — цикл сна и бодрствования. От него сильно зависит наше состояние. И важно понимать, что, если вы хотите снизить вес, надо научиться рано засыпать.

— Рекомендуем делать это до 11 вечера, прекрасно, если удастся уснуть в 10, — продолжает Юлия Блинова. — С 9 до 11 вечера вырабатывается мелатонин — основной «гормон молодости», отвечающий за многие обменные процессы. Если человек не высыпается, например, ежедневно ложится после полуночи, это уже приводит к набору веса. В частности, в области живота. И крайне сложно снижать вес, если так поздно засыпать.

Ранний сон — всегда профилактика ожирения и диабета второго типа.

Специалист поделилась привычками, которые помогут сбросить лишний вес

Также важно следить за питанием. Диетолог посоветовала включать в каждый прием пищи растительный и животный белок. А еще чаще ходить пешком.

— Чувство сытости появляется, когда человек съел достаточное количества белка. Жиры и быстрые углеводы не дают такого чувства. И, чтобы не переедать и не срываться, важно включать в рацион белок и, конечно, сложные углеводы. То есть: зелень, клетчатку. Всего этого достаточно в магазинах.

Также Юлия Блинова рекомендует избегать быстроуглеводных перекусов:

— Перехватить между приемами пищи пару фруктов — не лучший вариант. Такой перекус, как правило, усиливает аппетит и человек начинает переедать. Питьевой режим нужно соблюдать обязательно, особенно в летний период — 30 миллилитров на килограмм массы тела. Следует этот момент учитывать и контролировать питьевой баланс. Физическая активность, безусловно, важна и нужна. Всё индивидуально, но иногда даже ходьбы может быть достаточно для снижения веса. Поэтому сидеть не нужно, лучше взять шагомер и проходить ежедневно 8–10 тысяч шагов.

А вы ложитесь спать до 11 вечера?

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Всё время пытаюсь это начать делать, но никак не получается

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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 17:10
Прописные истины, увы, не всегда выполнимы.
Гость
28 июля 2024, 17:18
Глупость какая, мелатонин вырабатывается не только с 9 до 10! Дальше можно не читать
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