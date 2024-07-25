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Здоровье На Новосибирск обрушится магнитная буря — она накроет город на выходных

На Новосибирск обрушится магнитная буря — она накроет город на выходных

Изменения в магнитосфере начнутся с полуночи

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4 комментария
Буря продлится несколько часов

В Новосибирске в будущую субботу, 27 июля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с полуночи 27 июля и продлятся до полудня. Буря достигнет интенсивности G1, что считается слабым уровнем.

Магнитная буря достигнет уровня G1

Как объясняла заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитная буря может влиять на человека, риски имеются для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — сообщала Елена Обут.

Магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали полярные сияния, их могли заметить в марте и мае.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Астрономия Магнитная буря
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Комментарии
4
Гость
25 июля 2024, 19:47
Почему фото без тётки?
Гость
25 июля 2024, 19:46
Из за этих бурь давление 210/120 стало уже постоянным
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