На Новосибирск обрушится магнитная буря — она накроет город на выходных

Буря продлится несколько часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в будущую субботу, 27 июля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с полуночи 27 июля и продлятся до полудня. Буря достигнет интенсивности G1, что считается слабым уровнем.

Магнитная буря достигнет уровня G1 Источник: Xras.ru











Как объясняла заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитная буря может влиять на человека, риски имеются для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — сообщала Елена Обут.

