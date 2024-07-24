Подростки начали массово скупать фейковые брекеты и клеить их на зубы, чтобы быть модными, — разбираемся, безопасно ли это

По словам стоматолога, декоративные брекеты могут принести неприятные последствия Источник: wildberries.ru











Подростки начали массово скупать на маркетплейсах декоративные брекеты. Их называют скайсами. Школьники прикрепляют фальшивые системы на зубы с помощью специального клея, чтобы выглядеть модно. Некоторые даже крепят их на клей «Момент». Заказывают новоиспеченный аксессуар для детей и их родители.

При этом некоторые жалуются, что брекеты царапают щеки и после них болят зубы. MSK1.RU разбирается, опасно ли их носить и почему школьники скупают этот товар.

«Так называемые искусственные брекеты»

Одно из таких предложений появилось на маркетплейсе Wildberries — там накладные брекеты стоят в районе тысячи рублей. В комплекте идут 16 «квадратов»-брекетов, две дуги, пинцет для сборки, клей, баночка для хранения и другие мелкие вещицы для их установки.

В описании к товару продавец уточнил, что брекеты являются исключительно декоративными и не предназначены для ортодонтического лечения.

— Обращаем ваше внимание, что эти брекеты декоративные, они являются украшением и не предназначены для коррекции положения зубов. Они не выпрямят ваши зубы! Это так называемые искусственные брекеты. Для красоты, — говорится в карточке продукта.

Источник: wildberries.ru











По словам продавца, фальш-брекеты изготовлены из тех же медицинских материалов, что и настоящие. Они должна подходить абсолютно каждому покупателю и не несут никакого вреда здоровью.



— Эти ненастоящие брекеты могут находиться на зубах неограниченное время, однако настоятельно рекомендуется снимать украшение перед приемом пищи, сном и периодами повышенной физической активности. Возрастных ограничений нет, — отметили в описании.



На фото товара также есть ссылка на чат в Telegram — там покупатели (в основном подростки) делятся своим опытом приклеивания брекетов и задают интересующие их вопросы.

Вкус клея во рту и поцарапанные щеки

В отзывах под товаром — сплошные фотографии улыбающихся подростков. Покупают продукт и взрослые, но основная аудитория всё-таки школьники. По их словам, фейковые брекеты не отличишь от настоящих.

— Товар пришел в срок, всё легко собрать и закрепить. Всегда хотела себе брекеты, но сказали, что настоящие мне не нужны. Поэтому нашла у вас и теперь счастлива. Спасибо большое продавцу! — написала Кристина.

— Пришли быстро, от настоящих не отличить, — подчеркнула Ольга.

— Очень классные брекеты и прикольно смотрятся, всем советую! — добавила Татьяна.

Источник: wildberries.ru











Тем не менее товар имеет не самую высокую оценку — 3,7. Видимо, всё из-за некачественного клея. По крайней мере именно на это жалуются дети.



— Брекеты супер-пупер, классные и всё такое, но клей ужасный, только клею на зубы — сразу отваливается. Через несколько неудачных попыток надела я эти брекеты, потом был ужасный вкус клея во рту и отпали эти брекеты, — пожаловалась Лера.



— Вроде норм, но клей ничего не держит вообще от слова совсем. Не советую, — согласился другой покупатель.

Подростки выкручиваются, как могут: вместо клея, который идет в наборе, они используют клей для скайсов (стоматологические миниатюрные стразы, используемые для декорирования зубов. — Прим. ред.), протезов и даже клей «Момент».

— Всё отлично, но советую, конечно, этот недоклей-недопластилин заменить на клей для скайсов по крайней мере, — написала Алина.

— На пункте выдачи проверила, всё хорошо. Клей сначала клеил, но потом оторвался (но это не минус, приклеила я на клей «Момент»), одна дуга поломанная пришла. Ну а так брекеты шикарные, 5 звезд! — рассказала Анастасия.

В ответ на это продавец порекомендовал не клеить брекеты на «Момент», а попробовать клей для скайсов Источник: wildberries.ru











Фальш-брекеты заказывают детям даже их родители.



— Клей не понравился, проблематично на него наклеивать брекеты. Приклеивали на крем для протезов. А в целом дочь очень довольна, долго искала такие декоративные брекеты, — написала Алена.

Не смущает юных покупателей и то, что украшение приносит немало неудобств, вплоть до того, что брекеты невозможно снять, от них начинают болеть зубы и щеки.

— Приклеила — всё было нормально, начала снимать — не снимаются, всё оторвала, а два не могу, не знаю, что делать, — пожаловалась Виктория.

Источник: wildberries.ru











— Клеила на клей для скайсов, через время начало тянуть, зубы болели невыносимо, прошлось снять, — рассказала Диана.



— К сожалению, мне не зашло. Хотя я очень непридирчивый человек и всегда ставлю 5 звезд. Мало того, что клей бесполезный, так еще и дуга на брекетах царапает щеки, — добавила Эвелина.



Опасны ли фальш-брекеты?

MSK1.RU узнал у врача-стоматолога Алексея Антипенко, безопасно ли использование подобных фейковых брекетов. По его словам, угрозу здоровью они не несут, но могут вызвать неприятные последствия. Всё зависит от времени пользования таким аксессуаром.

— Ничего опасного в этом нет. Один-два-три раза их надеть на вечеринку или сфотографироваться — окей. На постоянной основе — нет. Наклеивать их каждый день в течение длительного времени нельзя. Зубы эта конструкция точно не исправит, на прикус она абсолютно никак не повлияет, — рассказал MSK1.RU медик.

Главная проблема, которую могут принести фальш-брекеты, — повреждения мягких тканей губ. Здесь всё зависит от того, как выполнен сам продукт. Если в нем есть острые и режущие грани, они могут травмировать губы и слизистую полость рта. Но и это не слишком страшно.

Источник: wildberries.ru











— Я думаю, даже если будут какие-то повреждения мягких тканей, губ, щек, ничего страшного не случится, быстро заживет. Мы в принципе можем какой-то и косточкой, скорлупкой пораниться, это нормальная ситуация. У нас есть защитные механизмы полости рта, которые быстро всё это исправят, — объяснил Антипенко.



Носить подобные брекеты на постоянной основе, по словам стоматолога, не получится: из-за влажности во рту держаться они будут максимум 10–12 часов. Если же крепить их каждый день, то можно заработать кариес в виде пятна. Кроме того, неизвестно, что входит в состав клея, который идет в комплекте.

— Если мы говорим про случай с девочкой, которая наклеила брекеты с помощью цианоакрилата — это клей «Момент» — они создавались как биологические клеи для военно-полевых условий, ими изначально склеивали раны. Как они работают во рту? Явно не очень полезно. Любой препарат с приставкой циано- для организма не очень подходит, на мой взгляд, — отметил MSK1.RU врач.

Прикрепить подобные скайсы долгосрочно может только стоматолог, так как перед их установкой нужно обработать зубы ортофосфорной кислотой, уточнил Антипенко. Тогда в нем появятся поры, куда затечет клей, и украшение будет держаться.

Брекеты — новый айфон

По мнению Алексея Антипенко, в тренде на брекеты нет ничего необычного — люди стремились украшать свои зубы в разные времена.

— Индейцы же себе сверлили зубы. У них это было испытанием, которое свидетельствовало совершеннолетие. Какими-то красивыми камушками у них инкрустировали зубы в обязательном порядке. И, конечно, золотые заплатки они делали, — рассказал MSK1.RU стоматолог.

Для молодежи брекеты — это как раньше первый айфон был. Статус показать. Алексей Антипенко, врач-стоматолог

Врач рассказал, что подростки часто обращаются к стоматологам с просьбой поставить им брекеты. Однако на самом деле эта методика несет немало проблем, и в последнее время пациентам чаще предлагают элайнеры.

— Они [брекеты] скапливают вокруг себя очень много грязи, когда их снимаешь после лечения, вокруг остаются рамки белого яркого цвета. Их ничем не уберешь. Плюс много побочек от брекетов: они очень быстро двигают зубы, и если у врача нет опыта, оголяются корни, уходит десна. Но у пациентов появился запрос, — объяснил медик.

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