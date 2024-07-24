Как вернуть желание заниматься сексом и получать оргазмы: обзор игрушек для взрослых

Сексолог и психолог перечислили все гаджеты, с помощью которых можно решить проблемы в сексуальной сфере Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В современном мире здоровая полноценная жизнь — это не только физическое и душевное благополучие, но и сексуальная удовлетворенность. На рынке есть огромное количество секс-гаджетов, и не всегда понятно, чем один отличается от другого и в чём их польза.

Врачи давно придумали, что делать, если вдруг не хочется, не получается и нет удовольствия в сексе. В обзоре, который подготовили наши коллеги из E1.RU, сексолог и психолог разобрали по полочкам все секс-гаджеты и рассказали, что чем лечится. И всё же помните: этот текст помогает разобраться в этом необъятном мире удовольствий, но не заменяет посещения специалиста.

По словам психолога Натальи Фомичевой, есть несколько групп сексуальных расстройств: влечения и возбуждения, оргазма, болевое сексуальное расстройство и расстройство проникновения (два последних объединяют в группу, так как одно редко бывает без другого). Каждое из них может быть психогенным, а может быть и вторичным, когда причина — в каком-то заболевании.



Наталья Фомичева — практикующий психолог, кандидат психологических наук, АСТ-терапевт, клинический психолог и сертифицированный специалист в области психосоматических проявлений, нарушений сексуальной сферы и расстройств пищевого поведения.

— Одна и та же боль может возникать из-за того, что есть спайки, или на фоне психической травмы, — объяснила психолог. — Поэтому, когда ко мне на прием приходит пациент с жалобами на сексуальную сферу, я отправляю его на медицинский осмотр и сдачу анализов, потому что нужно знать, есть ли какое-то заболевание. Если есть, параллельно лечим причину (например, у гинеколога или уролога. — Прим. ред.) и занимаемся психотерапией.

Спайки — результат усиленного разрастания соединительной ткани. Основной симптом — это боль в области малого таза, которая может значительно усиливаться при физических нагрузках, в различных фазах менструального цикла, при половом акте или мочеиспускании.



Наталья Фомичева консультирует в том числе по вопросам сексуальных нарушений Источник: предоставлено героем публикации











В чем разница между сексологом, психологом и секс-тренером

Врач-сексолог — специалист с высшим медицинским образованием, который получил дополнительное образование по сексологии. Он может проводить визуальный осмотр, назначать анализы, осуществлять какие-то вмешательства, а еще может консультировать и заниматься терапией.

Есть психологи, которые специализируются на нарушениях сексуальной сферы. Они занимаются консультированием, работают со стрессовым ответом организма и другими аспектами сексуальной жизни. Психологи могут порекомендовать, как решить проблему только на основании рассказа пациентов и заключения врачей по результатам анализов. Психологи не проводят медицинский осмотр и не могут учить техникам пользования секс-гаджетами, но могут давать рекомендации по их подбору и обсуждать опыт применения.

Секс-терапевты или секс-тренеры ориентируются в гаджетах и подбирают их по конкретным запросам и проблемам. Есть отдельное направление, которое называется секс-терапия. В Америке такие специалисты помогают пациентам с психическими нарушениями, например, с умственной отсталостью или с какими-то серьезными физическими ограничениями, людям с инвалидностью. Тренер помогает им освоиться, подобрать подходящий формат мастурбации, какие-то конкретные гаджеты.

Итак, если причина сексуальных проблем — в физиологических или анатомических нарушениях, в заболеваниях, нужен врач-сексолог или специалист с медицинским образованием. Если причины психологические, подойдет психолог. Если нужно разобраться с конкретным секс-гаджетом, подойдет секс-терапевт (или грамотный консультант в секс-шопе).

Что лечат секс-девайсы

Слабость мышц тазового дна

Наталья Фомичева рассказала, что самые известные девайсы для здоровья — это секс-тренажеры для укрепления мышц тазового дна. В медицине они называются тазовой диафрагмой, но для упрощения часто говорят «интимные мышцы». В течение жизни за счет старения снижается тонус этих мышц и их эластичность. Это может приводить к опущению тазовых органов и матки, из-за этого появляются болезненные ощущения и недержание мочи.

Слева на картинке — вагинальные шарики Кегеля, справа — вибрационный тренажер Кегеля Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В таком случае используют тренажеры Кегеля — это эффективные методики тренировки мышц тазового дна. Для этих тренировок придумали разные девайсы, например, пневматические и лазерные тренажеры, нефритовые шарики, миостимуляторы и другие.

— Прежде чем начинать их использовать, нужна консультация гинеколога, есть целый ряд противопоказаний, — предупредила Наталья Фомичева. — Упражнения нельзя выполнять при воспалительных заболеваниях, цистите, беременности, новообразованиях в матке и во влагалище. Да и подходящий тренажер нужно подбирать с врачом.

Так выглядят нефритовые яйца, которыми женщины тренируют мышцы тазового дна Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Есть нюансы в использовании любых тренажеров. Например, нефрит довольно пористый, из-за чего есть риск некачественно промыть материал и спровоцировать бактериальные инфекции. Психолог считает, что всем женщинам после родов нужно проверять мышцы тазового дна и проходить курс реабилитации, даже если роды прошли идеально.

Сексолог Андрей Булах рассказал, что в случае слабости тазовых мышц у пациентов он использует в работе гаджеты с электростимуляцией.

Андрей Булах — сексолог-сексопатолог, психотерапевт, психиатр, акушер-гинеколог, андролог, действительный член Российской психотерапевтической ассоциации, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов, автор книги «Голая физиология. Как пол управляет вашей жизнью».



— Если мы говорим про усиление мышечного тонуса, здесь больше работаем с электростимуляцией, — сказал врач. — Гаджетов, которые обладают электростимулирующим действием, гораздо меньше, но такие приборы есть — и медицинские, и не медицинские.

Сексолог Андрей Булах поделился историями своих пациентов Источник: предоставлено героем публикации











Нарушение эрекции

Мужчинам, у которых есть болезни сердечно-сосудистой системы и нарушено кровоснабжение, врачи рекомендуют вакуумные помпы. Эрекция возникает за счет кровенаполнения пещеристых тел, и, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, это будет отражаться на работе всех органов, а не изолироваться в области сердца.

Помпы улучшают приток крови и функционирование полового члена. Этот девайс также рекомендуют после удаления предстательной железы, например, при раке простаты.

Вакуумные помпы рекомендуют использовать мужчинам при болезнях сердечно-сосудистой системы, а также при удалении предстательной железы Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Также после удаления простаты Наталья Фомичева советует использовать эрекционное кольцо, оно надевается на половой орган и позволяет удерживать эрекцию на протяжении 15−20 минут. Психолог рассказала, что часто среди пациентов встречается такое заблуждение: если в сексе нет проникновения — это не секс. Но это неправильно, на самом деле любое сексуальное взаимодействие является сексом.

— Мы предлагаем мужчинам использовать фаллоимитаторы, если они восстанавливаются после операции и есть какие-то проблемы с эрекцией, — рассказала психолог. — Неудача в сексе может породить много тревоги, переживаний, а если она повторяется, — вообще начать провоцировать психологические проблемы, которые будут влиять на сексуальное функционирование в будущем.

Наталья Фомичева объяснила, что пока эрекция неустойчивая, использование секс-гаджетов помогает пройти восстановительный период без возникновения психологических проблем. Андрей Булах поделился, что при эректильной дисфункции он назначает мужчинам использование вибраторов, чтобы улучшить микроциркуляцию и кровоток.

Нарушения оргазма

Сексолог рассказал, что при трудностях в получении оргазма используются обычные секс-игрушки (те, что для удовольствия), они тоже могут улучшить состояние сексуального здоровья.

— Иногда при аноргазмии используем вибраторы как способ первичного запуска оргазма, когда есть нарушение чувствительности у мужчин и женщин, — пояснил врач. — Например, у мужчин есть такая проблема, как анэкуляторный синдром, когда он эякулирует при сексуальном контакте. Мы можем использовать вибратор, он достаточно активно стимулирует головку, уздечку. У женщин так же: мы проводим стимуляцию клитора вибратором (она делает это сама), для того чтобы прошел первый оргазм. После этого обязательно нужно переключать на обычную стимуляцию.



Аноргазмия — сексуальная дисфункция, при которой не удается достичь оргазма, несмотря на «нормальную» стимуляцию.



Анэкуляторный синдром — отсутствие семяизвержения, несмотря на значительную длительность полового акта. При этом выработка спермы происходит нормально, выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала в ряде случаев сохраняется при непроизвольном семяизвержении, мастурбации, иногда ласках. Как правило, состояние вызвано недостаточным возбуждением из-за психологических причин или изменении влечения.

Вибраторы подбирают тоже индивидуально, у них бывают разные режимы стимуляции и даже громкость работы. Например, некоторых женщин отвлекает шум гаджета, и из-за этого они не могут достичь оргазма. Помимо вибраторов, при аноргазмии специалисты назначают вакуумные стимуляторы.

Вагинизм (расстройства проникновения)

Обычно этот синдром называют вагинизмом, врачи говорят о расстройствах проникновения. При этом половом нарушении у женщины возникают непроизвольные спазмы мышц, запирающие вход во влагалище. Они препятствуют введению полового члена или проведению гинекологического исследования. Это происходит у женщин, которые пережили сексуализированное насилие, или у тех, кому в юности гинеколог нанес психологическую травму при осмотре.

Так выглядит вагинальный расширитель Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Женщины справляются с этим недугом с помощью вагинальных расширителей. Существуют наборы с расширителями разного размера, постепенно пациентка проходит от малого к большему.

— Женщина, которая находится в терапии по поводу расстройства проникновения, берет наборы, в которых расширители разного размера — начинает с самого маленького, — объяснила Наталья Фомичева. — Сначала телесная релаксация, потом введение расширителя, привыкание к нему. На Западе эту процедуру проводят под наркозом. Это делается в случае, когда так страшно, что невозможно ничего ввести. За несколько часов, пока женщина в медикаментозном сне, мышцы расслабляются.

Когда женщина просыпается после процедуры, она понимает, что ничего страшного не произошло, проникновение возможно, и постепенно ситуация исправляется.

Сексолог Андрей Булах рассказал, что при мышечном гипертонусе также применяют вибратор, его прислоняют к болевым точкам, с помощью этого расслабляются мышцы и проходит спазм.

— При вагинизме вместо расширителей врачи могут использовать вибратор или анальную пробку с вибрацией, которая дополнительно расслабляет мышцы, — пояснил врач.

Он также рассказал, что при болевом синдроме женщинам назначают анестетики, снижающие чувствительность тела или его части.

Это беспроводной миостимулятор мышц тазового дна, он используется для укрепления мышц тазового дна Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Потеря чувствительности после травм

Сексолог поделился историей с приема, когда пациент потерял чувствительность из-за травмы.

— В моей практике были пациенты с травмами поясничного отдела. Была нарушена чувствительность, появились проблемы с оргазмом, — рассказал Андрей Булах. Лечили пациента вибростимуляцией, электростимуляцией. С помощью этих методик мы можем восстановить чувствительность за счет вибрации и дополнительной, более активной стимуляции, когда обычная стимуляция (например, руками) неэффективна.

Наталья Фомичева рассказала о случаях из своей практики:

— Процесс возбуждения также может нарушаться в результате повреждения нервных волокон. Оно может возникнуть, например, после эпизиотомии, когда делают надрез во время родов. Нервные волокна могут потерять чувствительность и не восстановиться после родов. Или, например, у меня в практике были случаи, когда нарушение чувствительности было связано с грыжами поясничного отдела позвоночника. В таких ситуациях миостимулятор может способствовать восстановлению нервных волокон.

Так выглядит лазерный тренажер Кегеля Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Зависимость от мастурбации у мужчин

Гаджеты используются также в том случае, если мужчина подсел на мастурбацию. По словам Андрея Булаха, сейчас стало много мужчин старше 30 лет, у которых отсутствует сексуальный опыт: они выросли на порнографии и на мастурбации. Попытки полового акта с партнершей приводят к проблемам, потому что нет рефлекса секса с партнершей, снижены или избыточны ощущения.



— В таких случаях мы в качестве переходного этапа, особенно когда нет партнерши, рекомендуем использовать, допустим, вагину, но без вибрации, — объясняет сексолог.



Эрекционное кольцо надевается на половой орган и позволяет удерживать эрекцию на протяжении 15–20 минут Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Преждевременное семяизвержение

Сексолог объяснил, что в случаях преждевременной эякуляции используют специальные медицинские средства — пролонгаторы, увеличивающие длительность полового акта. Они бывают в виде средств для наружного применения и таблеток, которые принимают внутрь. Конечный эффект одинаковый, но из-за разного воздействия на организм нужное средство может назначить только врач.

Сухость влагалища

В период менопаузы у женщин снижается производство гормонов и уменьшается количество смазки.

— Не стоит переживать: есть специальные лубриканты с гиалуроновой кислотой, которые очень хорошо помогают. Гинеколог при необходимости назначит смазку или крем, содержащие эстроген, они поддержат гормональный фон именно во влагалище и улучшат состояние, — объяснила Наталья Фомичева.

В свою очередь Андрей Булах поделился, что в случае сухости влагалища помогает всё, что улучшает приток крови — например, любые вибраторы. За счет вибрации увеличивается приток крови и повышается либидо.



Цистит брачной ночи (секс-индуцированная дизурия)

— Бывает, что после секса возникают ощущения жжения, внезапный позыв на мочеиспускание, — рассказала Наталья Фомичева. — Нередко слышу от пациенток, что врачи связывают эти симптомы с гипермобильностью уретры и рекомендуют оперативное вмешательство. Если очень грубо, то уретру подшивают, фиксируют. У моей пациентки за плечами четыре операции, потому что результата хватает примерно на полгода, потом всё возобновляется. А вот западные врачи на это смотрят по-другому. Они считают, что есть нарушение гигиены полового акта, недостаточность смазки, как следствие — появление микротрещин и повышение риска инфицирования.

Также, по словам психолога, западные врачи смотрят на состояние местного иммунитета. У каждого пациента есть условно-патогенные микроорганизмы, и если с местным иммунитетом всё в порядке, организм справляется и никакие инфекции не развиваются. В случае секс-индуцированной дизурии зарубежные эксперты советуют правильно питаться, соблюдать гигиену полового акта и дополнительно пользоваться смазками.

Это пневматический тренажер мышц тазового дна. Пациентка выполняет комплекс упражнений Кегеля, последовательно сжимая и расслабляя вагинальную мускулатуру. Сила сжатия отображается на экране Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В чём опасность секс-игрушек

Сексолог считает, что проблемы современных гаджетов — привыкание к активной стимуляции, потому что она эффективнее, чем стимуляция партнером либо самостоятельно руками. Это может привести к дезадаптивной стимуляции. Есть случаи, когда женщины и мужчины подсаживаются на игрушки в постоянном режиме, потому что без гаджета не удается достичь оргазма.



Дезадаптивная стимуляция — та, которую мы не можем повторить при половом акте в паре.



— Мужчины жалуются: «Я приложение к игрушке», — рассказывает Андрей Булах. Он предупредил, что при незрелой сексуальности, если девушка никогда не испытывала оргазма при сексе и начала использовать игрушки, которые доводили ее до оргазма, испытать это же чувство со своим партнером она не сможет.

У Натальи Фомичевой другой взгляд на ситуацию. Она считает, что совершенно не обязательно, чтобы оргазм достигался только с помощью стимуляции партнером.

— Мы физиологически очень разные, и у нас разная чувствительность рецепторов, строение нервной системы, и в целом нет ничего страшного в том, что какому-то человеку нужен конкретный вид стимуляции, и только в этом случае он может достичь оргазма, — считает психолог. — Есть люди, у которых более широкий диапазон, они могут стимулировать и руками, и при проникновении, и душем. А кому-то нужен очень конкретный способ. И я не называла бы это дезадаптивной мастурбацией.



Эксперт объяснила, что некоторые женщины из-за физиологических особенностей не могут испытать оргазма при проникающем сексе без дополнительной стимуляции. Например, если клитор расположен далеко от влагалища. И это не значит, что с ней что-то не так, — это ее особенность, и женщине необходима дополнительная стимуляция.