Как вернуть желание заниматься сексом и получать оргазмы: обзор игрушек для взрослых

В современном мире здоровая полноценная жизнь — это не только физическое и душевное благополучие, но и сексуальная удовлетворенность. На рынке есть огромное количество секс-гаджетов, и не всегда понятно, чем один отличается от другого и в чём их польза.
Врачи давно придумали, что делать, если вдруг не хочется, не получается и нет удовольствия в сексе. В обзоре, который подготовили наши коллеги из E1.RU, сексолог и психолог разобрали по полочкам все секс-гаджеты и рассказали, что чем лечится. И всё же помните: этот текст помогает разобраться в этом необъятном мире удовольствий, но не заменяет посещения специалиста.
По словам психолога Натальи Фомичевой, есть несколько групп сексуальных расстройств: влечения и возбуждения, оргазма, болевое сексуальное расстройство и расстройство проникновения (два последних объединяют в группу, так как одно редко бывает без другого). Каждое из них может быть психогенным, а может быть и вторичным, когда причина — в каком-то заболевании.
Наталья Фомичева — практикующий психолог, кандидат психологических наук, АСТ-терапевт, клинический психолог и сертифицированный специалист в области психосоматических проявлений, нарушений сексуальной сферы и расстройств пищевого поведения.
— Одна и та же боль может возникать из-за того, что есть спайки, или на фоне психической травмы, — объяснила психолог. — Поэтому, когда ко мне на прием приходит пациент с жалобами на сексуальную сферу, я отправляю его на медицинский осмотр и сдачу анализов, потому что нужно знать, есть ли какое-то заболевание. Если есть, параллельно лечим причину (например, у гинеколога или уролога. — Прим. ред.) и занимаемся психотерапией.
Спайки — результат усиленного разрастания соединительной ткани. Основной симптом — это боль в области малого таза, которая может значительно усиливаться при физических нагрузках, в различных фазах менструального цикла, при половом акте или мочеиспускании.
В чем разница между сексологом, психологом и секс-тренером
Врач-сексолог — специалист с высшим медицинским образованием, который получил дополнительное образование по сексологии. Он может проводить визуальный осмотр, назначать анализы, осуществлять какие-то вмешательства, а еще может консультировать и заниматься терапией.
Есть психологи, которые специализируются на нарушениях сексуальной сферы. Они занимаются консультированием, работают со стрессовым ответом организма и другими аспектами сексуальной жизни. Психологи могут порекомендовать, как решить проблему только на основании рассказа пациентов и заключения врачей по результатам анализов. Психологи не проводят медицинский осмотр и не могут учить техникам пользования секс-гаджетами, но могут давать рекомендации по их подбору и обсуждать опыт применения.
Секс-терапевты или секс-тренеры ориентируются в гаджетах и подбирают их по конкретным запросам и проблемам. Есть отдельное направление, которое называется секс-терапия. В Америке такие специалисты помогают пациентам с психическими нарушениями, например, с умственной отсталостью или с какими-то серьезными физическими ограничениями, людям с инвалидностью. Тренер помогает им освоиться, подобрать подходящий формат мастурбации, какие-то конкретные гаджеты.
Итак, если причина сексуальных проблем — в физиологических или анатомических нарушениях, в заболеваниях, нужен врач-сексолог или специалист с медицинским образованием. Если причины психологические, подойдет психолог. Если нужно разобраться с конкретным секс-гаджетом, подойдет секс-терапевт (или грамотный консультант в секс-шопе).
Что лечат секс-девайсы
Слабость мышц тазового дна
Наталья Фомичева рассказала, что самые известные девайсы для здоровья — это секс-тренажеры для укрепления мышц тазового дна. В медицине они называются тазовой диафрагмой, но для упрощения часто говорят «интимные мышцы». В течение жизни за счет старения снижается тонус этих мышц и их эластичность. Это может приводить к опущению тазовых органов и матки, из-за этого появляются болезненные ощущения и недержание мочи.
В таком случае используют тренажеры Кегеля — это эффективные методики тренировки мышц тазового дна. Для этих тренировок придумали разные девайсы, например, пневматические и лазерные тренажеры, нефритовые шарики, миостимуляторы и другие.
— Прежде чем начинать их использовать, нужна консультация гинеколога, есть целый ряд противопоказаний, — предупредила Наталья Фомичева. — Упражнения нельзя выполнять при воспалительных заболеваниях, цистите, беременности, новообразованиях в матке и во влагалище. Да и подходящий тренажер нужно подбирать с врачом.
Есть нюансы в использовании любых тренажеров. Например, нефрит довольно пористый, из-за чего есть риск некачественно промыть материал и спровоцировать бактериальные инфекции. Психолог считает, что всем женщинам после родов нужно проверять мышцы тазового дна и проходить курс реабилитации, даже если роды прошли идеально.
Сексолог Андрей Булах рассказал, что в случае слабости тазовых мышц у пациентов он использует в работе гаджеты с электростимуляцией.
Андрей Булах — сексолог-сексопатолог, психотерапевт, психиатр, акушер-гинеколог, андролог, действительный член Российской психотерапевтической ассоциации, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов, автор книги «Голая физиология. Как пол управляет вашей жизнью».
— Если мы говорим про усиление мышечного тонуса, здесь больше работаем с электростимуляцией, — сказал врач. — Гаджетов, которые обладают электростимулирующим действием, гораздо меньше, но такие приборы есть — и медицинские, и не медицинские.
Нарушение эрекции
Мужчинам, у которых есть болезни сердечно-сосудистой системы и нарушено кровоснабжение, врачи рекомендуют вакуумные помпы. Эрекция возникает за счет кровенаполнения пещеристых тел, и, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, это будет отражаться на работе всех органов, а не изолироваться в области сердца.
Помпы улучшают приток крови и функционирование полового члена. Этот девайс также рекомендуют после удаления предстательной железы, например, при раке простаты.
Также после удаления простаты Наталья Фомичева советует использовать эрекционное кольцо, оно надевается на половой орган и позволяет удерживать эрекцию на протяжении 15−20 минут. Психолог рассказала, что часто среди пациентов встречается такое заблуждение: если в сексе нет проникновения — это не секс. Но это неправильно, на самом деле любое сексуальное взаимодействие является сексом.
— Мы предлагаем мужчинам использовать фаллоимитаторы, если они восстанавливаются после операции и есть какие-то проблемы с эрекцией, — рассказала психолог. — Неудача в сексе может породить много тревоги, переживаний, а если она повторяется, — вообще начать провоцировать психологические проблемы, которые будут влиять на сексуальное функционирование в будущем.
Наталья Фомичева объяснила, что пока эрекция неустойчивая, использование секс-гаджетов помогает пройти восстановительный период без возникновения психологических проблем. Андрей Булах поделился, что при эректильной дисфункции он назначает мужчинам использование вибраторов, чтобы улучшить микроциркуляцию и кровоток.
Нарушения оргазма
Сексолог рассказал, что при трудностях в получении оргазма используются обычные секс-игрушки (те, что для удовольствия), они тоже могут улучшить состояние сексуального здоровья.
— Иногда при аноргазмии используем вибраторы как способ первичного запуска оргазма, когда есть нарушение чувствительности у мужчин и женщин, — пояснил врач. — Например, у мужчин есть такая проблема, как анэкуляторный синдром, когда он эякулирует при сексуальном контакте. Мы можем использовать вибратор, он достаточно активно стимулирует головку, уздечку. У женщин так же: мы проводим стимуляцию клитора вибратором (она делает это сама), для того чтобы прошел первый оргазм. После этого обязательно нужно переключать на обычную стимуляцию.
Аноргазмия — сексуальная дисфункция, при которой не удается достичь оргазма, несмотря на «нормальную» стимуляцию.
Анэкуляторный синдром — отсутствие семяизвержения, несмотря на значительную длительность полового акта. При этом выработка спермы происходит нормально, выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала в ряде случаев сохраняется при непроизвольном семяизвержении, мастурбации, иногда ласках. Как правило, состояние вызвано недостаточным возбуждением из-за психологических причин или изменении влечения.
Вибраторы подбирают тоже индивидуально, у них бывают разные режимы стимуляции и даже громкость работы. Например, некоторых женщин отвлекает шум гаджета, и из-за этого они не могут достичь оргазма. Помимо вибраторов, при аноргазмии специалисты назначают вакуумные стимуляторы.
Вагинизм (расстройства проникновения)
Обычно этот синдром называют вагинизмом, врачи говорят о расстройствах проникновения. При этом половом нарушении у женщины возникают непроизвольные спазмы мышц, запирающие вход во влагалище. Они препятствуют введению полового члена или проведению гинекологического исследования. Это происходит у женщин, которые пережили сексуализированное насилие, или у тех, кому в юности гинеколог нанес психологическую травму при осмотре.
Женщины справляются с этим недугом с помощью вагинальных расширителей. Существуют наборы с расширителями разного размера, постепенно пациентка проходит от малого к большему.
— Женщина, которая находится в терапии по поводу расстройства проникновения, берет наборы, в которых расширители разного размера — начинает с самого маленького, — объяснила Наталья Фомичева. — Сначала телесная релаксация, потом введение расширителя, привыкание к нему. На Западе эту процедуру проводят под наркозом. Это делается в случае, когда так страшно, что невозможно ничего ввести. За несколько часов, пока женщина в медикаментозном сне, мышцы расслабляются.
Когда женщина просыпается после процедуры, она понимает, что ничего страшного не произошло, проникновение возможно, и постепенно ситуация исправляется.
Сексолог Андрей Булах рассказал, что при мышечном гипертонусе также применяют вибратор, его прислоняют к болевым точкам, с помощью этого расслабляются мышцы и проходит спазм.
— При вагинизме вместо расширителей врачи могут использовать вибратор или анальную пробку с вибрацией, которая дополнительно расслабляет мышцы, — пояснил врач.
Он также рассказал, что при болевом синдроме женщинам назначают анестетики, снижающие чувствительность тела или его части.
Потеря чувствительности после травм
Сексолог поделился историей с приема, когда пациент потерял чувствительность из-за травмы.
— В моей практике были пациенты с травмами поясничного отдела. Была нарушена чувствительность, появились проблемы с оргазмом, — рассказал Андрей Булах. Лечили пациента вибростимуляцией, электростимуляцией. С помощью этих методик мы можем восстановить чувствительность за счет вибрации и дополнительной, более активной стимуляции, когда обычная стимуляция (например, руками) неэффективна.
Наталья Фомичева рассказала о случаях из своей практики:
— Процесс возбуждения также может нарушаться в результате повреждения нервных волокон. Оно может возникнуть, например, после эпизиотомии, когда делают надрез во время родов. Нервные волокна могут потерять чувствительность и не восстановиться после родов. Или, например, у меня в практике были случаи, когда нарушение чувствительности было связано с грыжами поясничного отдела позвоночника. В таких ситуациях миостимулятор может способствовать восстановлению нервных волокон.
Зависимость от мастурбации у мужчин
Гаджеты используются также в том случае, если мужчина подсел на мастурбацию. По словам Андрея Булаха, сейчас стало много мужчин старше 30 лет, у которых отсутствует сексуальный опыт: они выросли на порнографии и на мастурбации. Попытки полового акта с партнершей приводят к проблемам, потому что нет рефлекса секса с партнершей, снижены или избыточны ощущения.
— В таких случаях мы в качестве переходного этапа, особенно когда нет партнерши, рекомендуем использовать, допустим, вагину, но без вибрации, — объясняет сексолог.
Преждевременное семяизвержение
Сексолог объяснил, что в случаях преждевременной эякуляции используют специальные медицинские средства — пролонгаторы, увеличивающие длительность полового акта. Они бывают в виде средств для наружного применения и таблеток, которые принимают внутрь. Конечный эффект одинаковый, но из-за разного воздействия на организм нужное средство может назначить только врач.
Сухость влагалища
В период менопаузы у женщин снижается производство гормонов и уменьшается количество смазки.
— Не стоит переживать: есть специальные лубриканты с гиалуроновой кислотой, которые очень хорошо помогают. Гинеколог при необходимости назначит смазку или крем, содержащие эстроген, они поддержат гормональный фон именно во влагалище и улучшат состояние, — объяснила Наталья Фомичева.
В свою очередь Андрей Булах поделился, что в случае сухости влагалища помогает всё, что улучшает приток крови — например, любые вибраторы. За счет вибрации увеличивается приток крови и повышается либидо.
Цистит брачной ночи (секс-индуцированная дизурия)
— Бывает, что после секса возникают ощущения жжения, внезапный позыв на мочеиспускание, — рассказала Наталья Фомичева. — Нередко слышу от пациенток, что врачи связывают эти симптомы с гипермобильностью уретры и рекомендуют оперативное вмешательство. Если очень грубо, то уретру подшивают, фиксируют. У моей пациентки за плечами четыре операции, потому что результата хватает примерно на полгода, потом всё возобновляется. А вот западные врачи на это смотрят по-другому. Они считают, что есть нарушение гигиены полового акта, недостаточность смазки, как следствие — появление микротрещин и повышение риска инфицирования.
Также, по словам психолога, западные врачи смотрят на состояние местного иммунитета. У каждого пациента есть условно-патогенные микроорганизмы, и если с местным иммунитетом всё в порядке, организм справляется и никакие инфекции не развиваются. В случае секс-индуцированной дизурии зарубежные эксперты советуют правильно питаться, соблюдать гигиену полового акта и дополнительно пользоваться смазками.
В чём опасность секс-игрушек
Сексолог считает, что проблемы современных гаджетов — привыкание к активной стимуляции, потому что она эффективнее, чем стимуляция партнером либо самостоятельно руками. Это может привести к дезадаптивной стимуляции. Есть случаи, когда женщины и мужчины подсаживаются на игрушки в постоянном режиме, потому что без гаджета не удается достичь оргазма.
Дезадаптивная стимуляция — та, которую мы не можем повторить при половом акте в паре.
— Мужчины жалуются: «Я приложение к игрушке», — рассказывает Андрей Булах. Он предупредил, что при незрелой сексуальности, если девушка никогда не испытывала оргазма при сексе и начала использовать игрушки, которые доводили ее до оргазма, испытать это же чувство со своим партнером она не сможет.
У Натальи Фомичевой другой взгляд на ситуацию. Она считает, что совершенно не обязательно, чтобы оргазм достигался только с помощью стимуляции партнером.
— Мы физиологически очень разные, и у нас разная чувствительность рецепторов, строение нервной системы, и в целом нет ничего страшного в том, что какому-то человеку нужен конкретный вид стимуляции, и только в этом случае он может достичь оргазма, — считает психолог. — Есть люди, у которых более широкий диапазон, они могут стимулировать и руками, и при проникновении, и душем. А кому-то нужен очень конкретный способ. И я не называла бы это дезадаптивной мастурбацией.
Эксперт объяснила, что некоторые женщины из-за физиологических особенностей не могут испытать оргазма при проникающем сексе без дополнительной стимуляции. Например, если клитор расположен далеко от влагалища. И это не значит, что с ней что-то не так, — это ее особенность, и женщине необходима дополнительная стимуляция.
В прошлых выпусках сериала «Секспросвет» врачи рассказали:
почему пропадает желание заниматься сексом и как его вернуть;
кому можно (и нужно) заниматься сексом в ожидании ребенка;
какие проблемы могут возникнуть в интимной жизни после рождения ребенка и как их решить;
как говорить с детьми о сексе и воспитать уважение к своему и чужому телу;
зачем в школах нужны уроки про секс (спойлер: чтобы было меньше «беременных в 16»).