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Здоровье Прислушайтесь к себе: как по речи понять, что у вас диабет второго типа

Прислушайтесь к себе: как по речи понять, что у вас диабет второго типа

Распознать опасную болезнь можно на ранней стадии

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2 комментария
Некоторые ученые уверены, что определить диабет можно по голосу человека

На ранних стадиях сахарный диабет 2-го типа часто никак не дает о себе знать. Из-за этого многие годами не подозревают, что переносят страшную болезнь. Но есть конкретные симптомы, по которым можно определить, что у вас сахарный диабет. Например, в недавнем исследовании медики выяснили, что у людей с сахарным диабетом меняется голос. Кажется, у нас появился весомый повод прислушаться к себе.

Как по голосу понять, что у вас диабет


Недавно канадские ученые из компании Klick Health решили выяснить, отличаются ли голоса здоровых людей и людей, больных диабетом 2-го типа. Для своего исследования медики набрали 267 добровольцев, у 75 из которых был сахарный диабет. Участники эксперимента в течение двух недель записывали на диктофон одну и ту же фразу — «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?» Затем искусственный интеллект обрабатывал все 18 465 записей.

Анализ 14 параметров голоса показал, что у здоровых людей и у тех, кто болен диабетом, сильно отличаются высота, громкость и дрожание голоса. А когда ученые дополнили голосовые записи информацией о возрасте, поле, росте и весе добровольцев, программа позволила с высокой точностью определить больных — 86% для мужчин и 89% для женщин. Для сравнения: точность традиционного теста на концентрацию глюкозы в крови, по которому определяют диабет, — 85%.


Как отмечается в исследовании, у диабетиков голос часто охрипший, напряженный, а иногда он и вовсе пропадает. При этом у мужчин при диабете изменяется громкость голоса, и звук становится более дрожащим. А у больных женщин заметнее всего меняется высота голоса.

Исследователи так объясняют результаты: при диабете 2-го типа высокая концентрация глюкозы в крови повреждает мышечные волокна, в том числе и голосовые связки. Отсюда — изменения голоса. А еще диабет часто приводит к депрессии и тревожным расстройствам, при которых человек также начинает звучать по-другому.

Ученые думают, что распознавать болезнь по голосу в скором будущем может быть проще и выгоднее, чем сдавать анализы. Несмотря на то, что у медиков был коммерческий интерес — продавать эту технологию в виде приложения — результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале ScienceAlert.

И хотя выводы исследователей звучат достаточно убедительно, врачи считают, что списывать изменения голоса на один только сахарный диабет нельзя.

— Тембр голоса, фонация и другие показатели меняются от многих факторов, в том числе и от веса, и от возраста. То есть, чем больше жира отложилось в подглоточном или окологлоточном, в подсвязочном пространствах, тем заметнее может измениться тембр голоса. В том числе и с возрастом наш голос заметно меняется. Соответственно ориентироваться на эти показатели, чтобы заподозрить диабет, не стоит, — говорит эндокринолог Марина Кочергина.

Марина Кочергина — главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области.

По словам врача, сахарный диабет нельзя распознать и по внешним признакам. Но симптомы, которые должны насторожить, существуют.

Как распознать сахарный диабет на ранней стадии

Фониатр Анна Колесникова советует обратить внимание на следующие признаки:

  • постоянная немотивированная слабость, сонливость;

  • сильная жажда днем и сухость во рту утром и ночью;

  • учащенное мочеиспускание;

  • кожный зуд;

  • медленно заживающие раны;

  • затуманенное зрение;

  • онемение конечностей.

Анна Колесникова — врач-фониатр, оториноларинголог детской поликлиники «Новой больницы», кандидат медицинских наук.


Другой важный признак — аппетит: на начальной стадии диабета он как правило усиливается, а при прогрессировании болезни резко снижается.

Эти семь поводов должны заставить человека обратиться к врачу

Кто находится в группе риска по сахарному диабету


Марина Кочергина отмечает, что на возникновение диабета особенно сильно влияют два фактора риска.

— В первую очередь это избыточная масса тела и ожирение. Второй значимый фактор — это возраст. Чем человек старше, тем риск развития диабета выше, — рассказывает врач.

Кроме того, в группу риска попадают люди с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким холестерином и те, у кого есть родственники с подтвержденным сахарным диабетом.

— Дополнительные факторы риска сахарного диабета 2-го типа у женщин — рождение крупного плода, перенесенный гестационный сахарный диабет (его еще называют сахарным диабетом беременных) и синдром поликистозных яичников, — добавляет Кочергина.

Как проверить сахарный диабет

Чтобы точно знать, что происходит с организмом, врачи рекомендуют сдать анализы.

— Для выявления сахарного диабета 2-го типа ключевыми исследованиями являются анализ крови на сахар и измерение уровня гликированного гемоглобина, — говорит Анна Колесникова.

Не лишним будет сдать анализ крови на толерантность к глюкозе и анализ мочи на глюкозу и ацетон. Они позволят точнее понять, чем именно болеет человек. Но для начала врачи рекомендуют просто сходить на прием.

Эти 4 теста позволят определить диабет лучше любых домашних экспериментов

— Самое простое, если вы хотите убедиться в наличии или отсутствии у вас сахарного диабета, — прийти на диспансеризацию или просто на прием к терапевту в поликлинику, к которой вы прикреплен, — советует Кочергина. — Вам выпишут направление на анализы (их сдают в рамках ОМС), а в случае неблагоприятных результатов — отправят к эндокринологу.

Сахарный диабет 2-го типа нельзя вылечить полностью, однако контролировать уровень сахара в крови вполне реально. Для этого нужно заниматься спортом и принимать сахароснижающие препараты. А еще изменить рацион, убрав из него продукты с высоким гликемическим индексом (мучное, шоколад, белый рис, картофель, морковь). Вместо этого Роспотребнадзор советует есть белки животного и растительного происхождения, орехи и продукты, богатые медленными углеводами — крупы, овощи, зелень.

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Комментарии
2
Гость
20 июля 2024, 10:28
То есть поедание сладкого само по себе не приводит к диабету? Только ожирение? В статье про сладкое ни слова. Меня родители всё время пугали, что если много шоколадок есть буду, то будет диабет.
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