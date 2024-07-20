Прислушайтесь к себе: как по речи понять, что у вас диабет второго типа

Некоторые ученые уверены, что определить диабет можно по голосу человека Источник: Дарья Пона / 74.RU











На ранних стадиях сахарный диабет 2-го типа часто никак не дает о себе знать. Из-за этого многие годами не подозревают, что переносят страшную болезнь. Но есть конкретные симптомы, по которым можно определить, что у вас сахарный диабет. Например, в недавнем исследовании медики выяснили, что у людей с сахарным диабетом меняется голос. Кажется, у нас появился весомый повод прислушаться к себе.



Как по голосу понять, что у вас диабет



Недавно канадские ученые из компании Klick Health решили выяснить, отличаются ли голоса здоровых людей и людей, больных диабетом 2-го типа. Для своего исследования медики набрали 267 добровольцев, у 75 из которых был сахарный диабет. Участники эксперимента в течение двух недель записывали на диктофон одну и ту же фразу — «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?» Затем искусственный интеллект обрабатывал все 18 465 записей.

Анализ 14 параметров голоса показал, что у здоровых людей и у тех, кто болен диабетом, сильно отличаются высота, громкость и дрожание голоса. А когда ученые дополнили голосовые записи информацией о возрасте, поле, росте и весе добровольцев, программа позволила с высокой точностью определить больных — 86% для мужчин и 89% для женщин. Для сравнения: точность традиционного теста на концентрацию глюкозы в крови, по которому определяют диабет, — 85%.





Как отмечается в исследовании, у диабетиков голос часто охрипший, напряженный, а иногда он и вовсе пропадает. При этом у мужчин при диабете изменяется громкость голоса, и звук становится более дрожащим. А у больных женщин заметнее всего меняется высота голоса.



Исследователи так объясняют результаты: при диабете 2-го типа высокая концентрация глюкозы в крови повреждает мышечные волокна, в том числе и голосовые связки. Отсюда — изменения голоса. А еще диабет часто приводит к депрессии и тревожным расстройствам, при которых человек также начинает звучать по-другому.



Ученые думают, что распознавать болезнь по голосу в скором будущем может быть проще и выгоднее, чем сдавать анализы. Несмотря на то, что у медиков был коммерческий интерес — продавать эту технологию в виде приложения — результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале ScienceAlert.

И хотя выводы исследователей звучат достаточно убедительно, врачи считают, что списывать изменения голоса на один только сахарный диабет нельзя.



— Тембр голоса, фонация и другие показатели меняются от многих факторов, в том числе и от веса, и от возраста. То есть, чем больше жира отложилось в подглоточном или окологлоточном, в подсвязочном пространствах, тем заметнее может измениться тембр голоса. В том числе и с возрастом наш голос заметно меняется. Соответственно ориентироваться на эти показатели, чтобы заподозрить диабет, не стоит, — говорит эндокринолог Марина Кочергина.

Марина Кочергина — главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области.

По словам врача, сахарный диабет нельзя распознать и по внешним признакам. Но симптомы, которые должны насторожить, существуют.



Как распознать сахарный диабет на ранней стадии

Фониатр Анна Колесникова советует обратить внимание на следующие признаки:



постоянная немотивированная слабость, сонливость;

сильная жажда днем и сухость во рту утром и ночью;

учащенное мочеиспускание;

кожный зуд;

медленно заживающие раны;

затуманенное зрение;

онемение конечностей.





Анна Колесникова — врач-фониатр, оториноларинголог детской поликлиники «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



Другой важный признак — аппетит: на начальной стадии диабета он как правило усиливается, а при прогрессировании болезни резко снижается.



Эти семь поводов должны заставить человека обратиться к врачу Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Кто находится в группе риска по сахарному диабету



Марина Кочергина отмечает, что на возникновение диабета особенно сильно влияют два фактора риска.



— В первую очередь это избыточная масса тела и ожирение. Второй значимый фактор — это возраст. Чем человек старше, тем риск развития диабета выше, — рассказывает врач.



Кроме того, в группу риска попадают люди с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким холестерином и те, у кого есть родственники с подтвержденным сахарным диабетом.



— Дополнительные факторы риска сахарного диабета 2-го типа у женщин — рождение крупного плода, перенесенный гестационный сахарный диабет (его еще называют сахарным диабетом беременных) и синдром поликистозных яичников, — добавляет Кочергина.



Как проверить сахарный диабет

Чтобы точно знать, что происходит с организмом, врачи рекомендуют сдать анализы.



— Для выявления сахарного диабета 2-го типа ключевыми исследованиями являются анализ крови на сахар и измерение уровня гликированного гемоглобина, — говорит Анна Колесникова.



Не лишним будет сдать анализ крови на толерантность к глюкозе и анализ мочи на глюкозу и ацетон. Они позволят точнее понять, чем именно болеет человек. Но для начала врачи рекомендуют просто сходить на прием.



Эти 4 теста позволят определить диабет лучше любых домашних экспериментов Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











— Самое простое, если вы хотите убедиться в наличии или отсутствии у вас сахарного диабета, — прийти на диспансеризацию или просто на прием к терапевту в поликлинику, к которой вы прикреплен, — советует Кочергина. — Вам выпишут направление на анализы (их сдают в рамках ОМС), а в случае неблагоприятных результатов — отправят к эндокринологу.

