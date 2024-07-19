Можно распознать по манере разговора. Ученые знают, как увидеть болезнь Альцгеймера за 6 лет до ее начала и можно ли ею заразиться

Болезнь Альцгеймера можно будет предупредить Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Типичные симптомы болезни Альцгеймера знакомы многим. Человек начинает забывать имена, путается в привычных делах, он даже может не осознавать, какой сегодня день и что делал несколько минут назад. В особо тяжелых случаях пациенты не узнают даже самых близких, их может напугать и собственное отражение в зеркале.



Однако на ранних стадиях патологию довольно сложно заподозрить. Для диагностики врачи берут анализы крови, спинномозговой жидкости, делают МРТ, долго беседуют с пациентом. Ученые из Бостонского университета нашли способ, который может существенно облегчить постановку диагноза. Они разработали многообещающую компьютерную программу, в основе которой лежит искусственный интеллект. Он может распознавать болезнь Альцгеймера, анализируя речь человека.



Чтобы обучить искусственный интеллект, ученые использовали данные одного из старейших исследований в стране — Framingham Heart Study. Несмотря на то что эта работа сосредоточена на проблемах сердечно-сосудистой системы, его участники регулярно проходили различные когнитивные тесты.



Экспертам предоставили аудиозаписи 166 первоначальных интервью с людьми в возрасте от 63 до 97 лет. У всех участников были зафиксированы легкие когнитивные нарушения. За людьми следили на протяжении нескольких лет. В результате 76 человек оставались стабильны на протяжении шести лет, а у 90 добровольцев когнитивные функции постепенно ухудшились.



Ученые использовали комбинацию инструментов распознавания речи, а также машинное обучение, чтобы искусственный интеллект смог выявлять взаимосвязь между тем, как говорит человек, его возрастом, анамнезом и другими факторами. В результате модель ориентировалась не только на скорость речи и ее частоту, но и на всю запись целиком.



Результаты эксперимента показали: модель может предсказать с точностью 78,5% вероятность того, что у человека с легкими когнитивными нарушениями в течение следующих шести лет разовьется или нет болезнь Альцгеймера.



Ученых очень обнадежил этот результат. Они планируют тестировать модель не только на записях разговоров между врачом и пациентом, но и среди непринужденных обычных бесед.



Они надеются, что подобные модели также можно будет использовать среди людей, которые не могут получить своевременную медицинскую помощь. В идеале эксперты хотят внедрить разработку в смартфоны, чтобы каждый человек смог получить диагностику опасного заболевания.



Болезнью Альцгеймера можно заразиться?

Ранее исследователи впервые описали случаи, когда из-за неправильного лечения люди пострадали от деменции спустя несколько десятилетий. Во всем виноват дефектный гормон роста, полученный из тканей умерших.



Одна из основных причин возникновения болезни Альцгеймера — накопление патогенной формы бета-амилоидного белка в головном мозге. Уже доказано, что заболевание может возникать спорадическим способом, то есть развиваться с возрастом, или же генетическим, как бы передаваясь по наследству. Во всём виноват дефектный ген, поэтому, если ваш близкий родственник пострадал, вы в группе риска.



Однако международная группа ученых доказала: болезнью Альцгеймера можно заразиться. Это настоящее открытие в истории медицины. Почему же так случилось?



Оказалось, что в Великобритании с 1959 по 1985 год практиковали лечение гормоном роста человека, выделенного из гипофиза умерших людей. Эту терапию применяли для избавления от низкорослости. Позже ученые выяснили, что некоторые партии таких гормонов содержали дефектные прионы — аномальные белки, как бы скрученные в патогенную форму.



Они могли спровоцировать смертельно опасное заболевание коры и подкорковых центров головного и спинного мозга — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Поэтому гормон роста от мертвых людей заменили синтетическим аналогом, который не представлял опасности для пациентов.



Однако через подобную терапию прошли как минимум 1848 детей. И если дефектный белок не спровоцировал развитие болезни Крейтцфельдта — Якоба, то он всё равно продолжал оказывать негативное воздействие на головной мозг. У людей происходили отложения бета-амилоидного белка в органе, который как раз и запускал развитие болезни Альцгеймера.



Ученым разрешили протестировать «дефектный порошок» на лабораторных мышах. Их опасения подтвердились: он действительно оказывал губительное воздействие на головной мозг.



Тогда исследователи начали изучать организмы людей, которых в детстве лечили «трупным» гормоном роста. Эксперты выяснили, что заразились слабоумием как минимум пять человек, у них была диагностирована болезнь Альцгеймера. Еще у одного пострадавшего были легкие когнитивные нарушения.



Всем им было от 38 до 55 лет, когда появились неврологические симптомы. Это довольно молодой возраст для развития подобной патологии. Однако ученым известно, что деменция молодеет: сейчас есть случаи, когда болезнь диагностируют у тех, кому еще нет и сорока лет. Эксперты выяснили, что у этих людей не было обычной спорадической болезни Альцгеймера, часто возникающей с возрастом. Исключили ученые и наследственность, то есть генетический фактор.



Все это позволило экспертам сделать вывод: передача патогенной формы бета-амилоида произошла именно при лечении в детстве.



Ученые признают, что все люди, которые получили лечение дефектным гормоном роста в детстве, сейчас находятся в зоне риска. Они будут наблюдать за их состоянием здоровья и процессами, которые происходят в головном мозге.

