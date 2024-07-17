Долго жарить и хорошо солить: показываем меры профилактики описторхоза в одной картинке

Рыбу нужно покупать только в проверенных магазинах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском Роспотребнадзоре назвали меры профилактики описторхоза. Это паразитарное заболевание, которым можно заразиться при употреблении неправильно приготовленной рыбы. Показываем правила безопасности в одной картинке.



Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В управлении на запрос НГС ответили, что Новосибирская область — эндемичный регион по описторхозу. За первую половину 2024 года заболевание обнаружили у 1468 жителей региона, большинство из них — взрослые.

— Настоятельно рекомендуем не приобретать рыбу и рыбную продукцию в местах несанкционированной торговли, — отметили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.



По информации ведомства, наибольшее количество заболевших в регионе зарегистрировано в Новосибирске, Куйбышевском, Барабинском, Новосибирском и Тогучинском районах и в городе Бердске.

О симптомах описторхоза рассказывала новосибирский гастроэнтеролог Елена Моисеенко. Она также развеяла опасные мифы.