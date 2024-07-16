Виноваты сами пациенты! Главврач больницы — об одной чудовищной ошибке больных

Специалист может увидеть симптомы рака даже при беглом осмотре пациента, отмечает главврач Константин Савинов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пациенты часто жалуются на длинные очереди к врачам и плохую работу медиков. Но главврач городской больницы № 2 Екатеринбурга Константин Савинов уверен, что пациенты сами упускают все возможности: они не ходят на диспансеризацию и не воспринимают ее всерьез, запускают свои болезни и невнимательно относятся к себе.

Дефицит медработников в России признали на уровне государства — замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Эту проблему решают, но не менее важная тема, о которой говорят реже, — безответственное отношение людей к своему здоровью.

Многих обострений и ухудшений состояния можно было бы избежать, если бы пациенты ходили на диспансеризацию. Константин Савинов ответил на вопрос, как быть пациентам в условиях дефицита медиков.

Помогите себе, когда помощь еще не нужна

— Разделим ответ на две части. Первое: что сделать, чтобы не оказаться в ситуации, когда исследование нужно экстренно, — регулярно проходить диспансеризацию, углубленные осмотры после перенесенной коронавирусной инфекции, — рассказал главврач нашим коллегам из E1.RU.

Из цифр: в одну из недавних суббот мы — регистраторы и страховые компании — обзвонили 150 человек. 120 сказали, что придут. Дошли 70 человек. Константин Савинов, главврач 2-й больницы Екатеринбурга

Мы могли бы принять кого-то другого, обследовать этих пациентов и выявить какие-то факторы риска, — отметил главный врач.

На прием одного человека на диспансеризации отводится очень мало времени. Но врачам его хватает, чтобы сделать важные выводы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если вы считаете, что проходить профосмотры бесполезно, вы ошибаетесь. Константин Савинов опроверг это расхожее мнение и объяснил, почему в программе диспансеризации нет случайных анализов.

— Часто пациенты говорят: «Да ничего там нет, только анализ крови и осмотры». А я вам скажу, что на самом банальном можно выявить многие заболевания. Мы смотрим показатели крови, изменение индекса массы тела, повышение сахара в крови, наполняемость сердца кровью и другое. В диспансеризации есть важные исследования: женщинам после 40 лет делают маммографию, берут кал на скрытую кровь, у мужчин проверяют ПСА, — объясняет врач.

На диспансеризации мы ловим заболевания и предупреждаем, как остановить их развитие. Константин Савинов, главврач 2-й больницы Екатеринбурга

Простатический специфический антиген (ПСА) — это белок, который вырабатывается клетками простаты и служит индикатором ее состояния: при воспалении или новообразованиях предстательной железы его уровень в крови повышается.

Анализ кала на скрытую кровь показывает заболевания кишечной системы, ПСА — как работает мочеиспускательная система у мужчин, цвет белков глаз скажет о состоянии печени. Если врач заметит какие-то симптомы заболеваний, пациента отправят на углубленное обследование и к узкому специалисту.

Главврач отметил, что по итогам диспансеризации почти у всех пациентов находят какие-то отклонения — медики видят, что абсолютно здоровых людей нет.

Причина в том, что люди стали меньше двигаться, больше есть и больше стрессовать, в питании появляются генетически модифицированные продукты. Из всех, кто проходит профилактические обследования, только 10–15% уходят без дополнительных анализов, так как они здоровы.

По итогам диспансеризации подавляющему большинству пациентов — 85–90% — назначают дополнительные обследования Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Как быть, если помощь нужна срочно

А вот и вторая часть ответа на вопрос, что делать пациенту в ситуации нехватки медиков (но лучше, конечно, остановиться на первой).

— Если пациент не ходит на диспансеризацию, если он много работает и ему некогда, но что-то случилось и срочно понадобилась помощь, можно обратиться в кабинет неотложной помощи.

При серьезной жалобе человеку выдадут «нулевой» талон. Это дополнительная нагрузка на врачей, но любой медик окажет помощь при неотложных жалобах. Константин Савинов, главврач 2-й больницы Екатеринбурга

Но прошу не доводить себя до такого, занимайтесь профилактикой, — призвал врач.

Константин Савинов отметил закономерность: когда профилактические акции устраивают в торговых центрах, люди идут охотно. Но в поликлиники за тем же объемом помощи (а порой и большим) не приходят.

— У нас отделение медпрофилактики со своим входом, там нет таких очередей — и пациенты не идут, — рассказал Константин Савинов. — Работает принцип ограниченного предложения. А то, что доступно постоянно, не так интересно.

«Да врачи толком не смотрят...»

В комментариях к новостям о профосмотрах читатели E1.RU часто утверждают, что врачи осматривают пациентов спустя рукава. Но, оказывается, врач даже по вашим глазам и коже может многое сказать о состоянии здоровья.

— Если горожане будут заниматься профилактикой, станет меньше запущенных онкологических заболеваний.

У рака есть симптомы, каждого пациента на приеме осматривают визуально, 80% признаков можно увидеть. Константин Савинов, главврач 2-й больницы Екатеринбурга

Врачи смотрят кожные покровы, если кожа нетипичного цвета — это сигнал. Спрашивают, не похудел ли человек, нет ли зуда. Смотрят, изменился ли цвет склер глаз, слышно ли одышку, насколько естественные движения. Врач сразу всё заметит, — уверен Константин Савинов.

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