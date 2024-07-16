НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

вос.

 743мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

СРОЧНО

Конфликт со стрельбой на Южно-Чемском

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Мусорный апокалипсис
Топовые летники Новосибирска
Обманщик с красивыми домами
Лайфхаки для работодателей
Как сибирячка живёт в Турции
Сдала ЕГЭ на 200 баллов
Афиша на июль
НГС в Telegram
Здоровье проблема Виноваты сами пациенты! Главврач больницы — об одной чудовищной ошибке больных

Виноваты сами пациенты! Главврач больницы — об одной чудовищной ошибке больных

Если бы люди ее не совершали, может быть, и таких очередей в больницах бы не было

437
1 комментарий
Специалист может увидеть симптомы рака даже при беглом осмотре пациента, отмечает главврач Константин Савинов

Пациенты часто жалуются на длинные очереди к врачам и плохую работу медиков. Но главврач городской больницы № 2 Екатеринбурга Константин Савинов уверен, что пациенты сами упускают все возможности: они не ходят на диспансеризацию и не воспринимают ее всерьез, запускают свои болезни и невнимательно относятся к себе.

Дефицит медработников в России признали на уровне государства — замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Эту проблему решают, но не менее важная тема, о которой говорят реже, — безответственное отношение людей к своему здоровью.

Многих обострений и ухудшений состояния можно было бы избежать, если бы пациенты ходили на диспансеризацию. Константин Савинов ответил на вопрос, как быть пациентам в условиях дефицита медиков.

Помогите себе, когда помощь еще не нужна

— Разделим ответ на две части. Первое: что сделать, чтобы не оказаться в ситуации, когда исследование нужно экстренно, — регулярно проходить диспансеризацию, углубленные осмотры после перенесенной коронавирусной инфекции, — рассказал главврач нашим коллегам из E1.RU.

Из цифр: в одну из недавних суббот мы — регистраторы и страховые компании — обзвонили 150 человек. 120 сказали, что придут. Дошли 70 человек.

Мы могли бы принять кого-то другого, обследовать этих пациентов и выявить какие-то факторы риска, — отметил главный врач.

На прием одного человека на диспансеризации отводится очень мало времени. Но врачам его хватает, чтобы сделать важные выводы

Если вы считаете, что проходить профосмотры бесполезно, вы ошибаетесь. Константин Савинов опроверг это расхожее мнение и объяснил, почему в программе диспансеризации нет случайных анализов.

— Часто пациенты говорят: «Да ничего там нет, только анализ крови и осмотры». А я вам скажу, что на самом банальном можно выявить многие заболевания. Мы смотрим показатели крови, изменение индекса массы тела, повышение сахара в крови, наполняемость сердца кровью и другое. В диспансеризации есть важные исследования: женщинам после 40 лет делают маммографию, берут кал на скрытую кровь, у мужчин проверяют ПСА, — объясняет врач.

На диспансеризации мы ловим заболевания и предупреждаем, как остановить их развитие.

Простатический специфический антиген (ПСА) — это белок, который вырабатывается клетками простаты и служит индикатором ее состояния: при воспалении или новообразованиях предстательной железы его уровень в крови повышается.

Анализ кала на скрытую кровь показывает заболевания кишечной системы, ПСА — как работает мочеиспускательная система у мужчин, цвет белков глаз скажет о состоянии печени. Если врач заметит какие-то симптомы заболеваний, пациента отправят на углубленное обследование и к узкому специалисту.

Главврач отметил, что по итогам диспансеризации почти у всех пациентов находят какие-то отклонения — медики видят, что абсолютно здоровых людей нет.

Причина в том, что люди стали меньше двигаться, больше есть и больше стрессовать, в питании появляются генетически модифицированные продукты. Из всех, кто проходит профилактические обследования, только 10–15% уходят без дополнительных анализов, так как они здоровы.

По итогам диспансеризации подавляющему большинству пациентов — 85–90% — назначают дополнительные обследования

Как быть, если помощь нужна срочно

А вот и вторая часть ответа на вопрос, что делать пациенту в ситуации нехватки медиков (но лучше, конечно, остановиться на первой).

— Если пациент не ходит на диспансеризацию, если он много работает и ему некогда, но что-то случилось и срочно понадобилась помощь, можно обратиться в кабинет неотложной помощи.

При серьезной жалобе человеку выдадут «нулевой» талон. Это дополнительная нагрузка на врачей, но любой медик окажет помощь при неотложных жалобах.

Но прошу не доводить себя до такого, занимайтесь профилактикой, — призвал врач.

Константин Савинов отметил закономерность: когда профилактические акции устраивают в торговых центрах, люди идут охотно. Но в поликлиники за тем же объемом помощи (а порой и большим) не приходят.

— У нас отделение медпрофилактики со своим входом, там нет таких очередей — и пациенты не идут, — рассказал Константин Савинов. — Работает принцип ограниченного предложения. А то, что доступно постоянно, не так интересно.

«Да врачи толком не смотрят...»

В комментариях к новостям о профосмотрах читатели E1.RU часто утверждают, что врачи осматривают пациентов спустя рукава. Но, оказывается, врач даже по вашим глазам и коже может многое сказать о состоянии здоровья.

— Если горожане будут заниматься профилактикой, станет меньше запущенных онкологических заболеваний.

У рака есть симптомы, каждого пациента на приеме осматривают визуально, 80% признаков можно увидеть.

Врачи смотрят кожные покровы, если кожа нетипичного цвета — это сигнал. Спрашивают, не похудел ли человек, нет ли зуда. Смотрят, изменился ли цвет склер глаз, слышно ли одышку, насколько естественные движения. Врач сразу всё заметит, — уверен Константин Савинов.

Прочитайте также крик души участкового терапевта о хамстве пациентов и постоянных переработках.

Врачи рассказали, что рак и другие заболевания молодеют. Узнайте, как проверить, всё ли у вас в порядке, если вам от 18 до 30 лет, какие анализы сдать тем, кому от 30 до 45, и как дожить до 90 лет тем, кому больше 45.

ПО ТЕМЕ
Диспансеризация Диспансеризация населения Бесплатная диспансеризация Углубленная диспансеризация Профосмотры Какие анализы сдать Лабораторные анализы Главврач Главврач больницы Дефицит врачей Очередь к врачу
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 июля 2024, 17:06
чудовищная ошибка - приходить в его больницу все правильно, если бы никто не приходил туда, то и очередей не было бы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,41

Настя,22

Наталья,40

Андрей Токмаков,27

Киря,22

Елена,26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление