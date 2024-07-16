Виноваты сами пациенты! Главврач больницы — об одной чудовищной ошибке больных

Пациенты часто жалуются на длинные очереди к врачам и плохую работу медиков. Но главврач городской больницы № 2 Екатеринбурга Константин Савинов уверен, что пациенты сами упускают все возможности: они не ходят на диспансеризацию и не воспринимают ее всерьез, запускают свои болезни и невнимательно относятся к себе.
Дефицит медработников в России признали на уровне государства — замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Эту проблему решают, но не менее важная тема, о которой говорят реже, — безответственное отношение людей к своему здоровью.
Многих обострений и ухудшений состояния можно было бы избежать, если бы пациенты ходили на диспансеризацию. Константин Савинов ответил на вопрос, как быть пациентам в условиях дефицита медиков.
Помогите себе, когда помощь еще не нужна
— Разделим ответ на две части. Первое: что сделать, чтобы не оказаться в ситуации, когда исследование нужно экстренно, — регулярно проходить диспансеризацию, углубленные осмотры после перенесенной коронавирусной инфекции, — рассказал главврач нашим коллегам из E1.RU.
Из цифр: в одну из недавних суббот мы — регистраторы и страховые компании — обзвонили 150 человек. 120 сказали, что придут. Дошли 70 человек.
Мы могли бы принять кого-то другого, обследовать этих пациентов и выявить какие-то факторы риска, — отметил главный врач.
Если вы считаете, что проходить профосмотры бесполезно, вы ошибаетесь. Константин Савинов опроверг это расхожее мнение и объяснил, почему в программе диспансеризации нет случайных анализов.
— Часто пациенты говорят: «Да ничего там нет, только анализ крови и осмотры». А я вам скажу, что на самом банальном можно выявить многие заболевания. Мы смотрим показатели крови, изменение индекса массы тела, повышение сахара в крови, наполняемость сердца кровью и другое. В диспансеризации есть важные исследования: женщинам после 40 лет делают маммографию, берут кал на скрытую кровь, у мужчин проверяют ПСА, — объясняет врач.
На диспансеризации мы ловим заболевания и предупреждаем, как остановить их развитие.
Простатический специфический антиген (ПСА) — это белок, который вырабатывается клетками простаты и служит индикатором ее состояния: при воспалении или новообразованиях предстательной железы его уровень в крови повышается.
Анализ кала на скрытую кровь показывает заболевания кишечной системы, ПСА — как работает мочеиспускательная система у мужчин, цвет белков глаз скажет о состоянии печени. Если врач заметит какие-то симптомы заболеваний, пациента отправят на углубленное обследование и к узкому специалисту.
Главврач отметил, что по итогам диспансеризации почти у всех пациентов находят какие-то отклонения — медики видят, что абсолютно здоровых людей нет.
Причина в том, что люди стали меньше двигаться, больше есть и больше стрессовать, в питании появляются генетически модифицированные продукты. Из всех, кто проходит профилактические обследования, только 10–15% уходят без дополнительных анализов, так как они здоровы.
Как быть, если помощь нужна срочно
А вот и вторая часть ответа на вопрос, что делать пациенту в ситуации нехватки медиков (но лучше, конечно, остановиться на первой).
— Если пациент не ходит на диспансеризацию, если он много работает и ему некогда, но что-то случилось и срочно понадобилась помощь, можно обратиться в кабинет неотложной помощи.
При серьезной жалобе человеку выдадут «нулевой» талон. Это дополнительная нагрузка на врачей, но любой медик окажет помощь при неотложных жалобах.
Но прошу не доводить себя до такого, занимайтесь профилактикой, — призвал врач.
Константин Савинов отметил закономерность: когда профилактические акции устраивают в торговых центрах, люди идут охотно. Но в поликлиники за тем же объемом помощи (а порой и большим) не приходят.
— У нас отделение медпрофилактики со своим входом, там нет таких очередей — и пациенты не идут, — рассказал Константин Савинов. — Работает принцип ограниченного предложения. А то, что доступно постоянно, не так интересно.
«Да врачи толком не смотрят...»
В комментариях к новостям о профосмотрах читатели E1.RU часто утверждают, что врачи осматривают пациентов спустя рукава. Но, оказывается, врач даже по вашим глазам и коже может многое сказать о состоянии здоровья.
— Если горожане будут заниматься профилактикой, станет меньше запущенных онкологических заболеваний.
У рака есть симптомы, каждого пациента на приеме осматривают визуально, 80% признаков можно увидеть.
Врачи смотрят кожные покровы, если кожа нетипичного цвета — это сигнал. Спрашивают, не похудел ли человек, нет ли зуда. Смотрят, изменился ли цвет склер глаз, слышно ли одышку, насколько естественные движения. Врач сразу всё заметит, — уверен Константин Савинов.
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