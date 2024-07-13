Новосибирск накроет магнитная буря — когда ее ждать

Магнитная буря ожидается 14 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске прогнозируется магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она обрушится на город в воскресенье, 14 июля.



На сайте лаборатории сказано, что изменения в магнитосфере ожидаются ночью и утром 14 июля. Так, магнитная буря начнется после полуночи и продлится примерно до 10:00 часов. Уровень астрономического явления оценивается как G1 — слабая буря.



Уровень магнитной бури — G1 Источник: xras.ru











Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут сообщала, что такое явление может влиять на человека.



По словам врача, риски есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.

