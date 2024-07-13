Загар может стоить жизни, если не следовать этим советам. Как сильно вы рискуете?

Людям со светлой кожей особенно легко переборщить с нахождением на солнце Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU













Если в городе есть пляж или хотя бы большой участок травы под открытым небом, в жару на нем неизбежно появятся сотни любителей позагорать. И далеко не все после захода солнца уйдут домой с ровным загаром. Многие из года в год получают ожоги, а некоторым не везет настолько, что солнечные ванны оборачиваются для них смертью. Мы узнали у врачей, как загорать безопасно для здоровья, — сейчас обо всем расскажем.



Чем опасен загар

Каким бы красивым ни был загар, стоит помнить, что это защитная реакция организма. Когда человек попадает под солнечные лучи, клетки его кожи вырабатывают пигмент меланин, который поглощает часть вредного ультрафиолетового излучения. Оно бывает двух типов — А и В.



А-лучи проникают в дерму — глубокий слой кожи — и несут с собой массу проблем.



— Лучи спектра А повреждают коллагеновые волокна, сосуды, могут привести к мутациям в ДНК клеток и провоцировать развитие злокачественных образований кожи, в том числе меланомы, — говорит онколог Анна Шувахина.



Анна Шувахина — врач-онколог, заведующая лечебно-диагностическим отделением поликлиники № 2 ЦГКБ3.

Кроме того, такие лучи приводят к снижению эластичности и упругости кожи и появлению на ней морщин и пигментных пятен. А еще они активны даже в облачный день и могут проходить через стекла окон.





В-лучи менее вредны, а в чем-то даже необходимы, поскольку они нужны для производства витамина D. Вместе с тем именно по их вине возникают солнечные ожоги.



— Солнечный ожог в совокупности с тепловым ударом может привести к серьезным осложнениям для организма, особенно в детском и пожилом возрасте, и у людей, страдающих ожирением и хроническими заболеваниями сердца, сахарным диабетом. Летальность может достигать 30%, — рассказывает Анна Шувахина.



Тепловой удар, о котором говорит врач, не менее опасен. Он возникает в жару, когда организм не может поддерживать нормальную температуру тела, и серьезно вредит центральному отделу нервной системы.

Как выбрать крем для загара

Начать стоит с того, что универсального крема, который бы подошел всем, нет. Ведь существует 6 фототипов кожи, от самого светлого к самому темному, влияющих на ее чувствительность к загару:



кельтский;

нордический;



среднеевропейский;

средиземноморский;



индонезийский;



афроамериканский.



Свой фототип можно узнать у дерматолога, но чаще всего у россиян встречаются первые три типа — как раз они наиболее чувствительны к ультрафиолетовому излучению.



Каждому фототипу кожи соответствуют определенные цвета волос и глаз Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы















— Обладатели первого фототипа на неактивном солнце могут безопасно находиться в течение 67 минут, а на активном — 5–7. Тем, у кого второй фототип, можно отдыхать на неактивном солнце не более 100 минут и 10 минут — на активном. Безопасное время на солнце для третьего типа — 200 и 20 минут соответственно, — рассказывает врач-дерматолог Новой больницы Ирина Дроняк.



Неактивным называют солнце до 10 часов утра и после 16 часов дня, когда его ультрафиолетовое излучение не такое сильное.



От фототипа зависит, какой SPF — уровень защиты от солнца — должен быть у вашего крема. Для людей с кельтским фототипом врач советует брать крем с SPF 50 и более. Нордическому типу кожи подойдет SPF 20–40 для лица и 10–20 для тела. А обладателям европейского типа хватит показателя 15–25, чтобы избежать ожогов.



Ирина Дроняк отмечает, что наносить крем стоит за 30–40 минут до того, как вы окажетесь под палящим солнцем. Особое внимание стоит уделить чувствительным местам, которые чаще всего сгорают, — это нос, лоб, грудь и плечи.



Одного нанесения крема не хватит на весь день, его следует обновлять через каждые два часа. А если между приемами солнечных ванн вы привыкли плавать, то крем нужно заново наносить после каждого нахождения в воде.



Как загорать правильно

Выбрать солнцезащитный крем — это только полдела. Есть еще несколько советов, которые позволят не сгореть на солнце.



Врачи советуют не загорать летом с 10 до 16 часов — в это время ультрафиолетовое излучение самое сильное, и даже солнцезащитный крем ему не помеха.



Любителям поплавать в жаркие дни тоже стоит быть осторожными и не сидеть подолгу в воде.



— Плавая в бассейне и других водоемах, вы можете быстрее загореть и получить ожоги. Солнечные лучи сильнее отражаются от поверхности воды и попадают на кожу. Поскольку в воде вы быстрее загораете, необходимо делать более частые перерывы, — советует Шувахина.



А вот пить воду любителям ровного загара в жаркие дни нужно еще активнее — к стандартным 1,5–2 литрам в день стоит прибавить еще полтора-два стакана воды.



Одеваться на пляж тоже стоит соответствующе. По мнению врачей, в жаркий день стоит выбрать одежду из хлопка или льна и обязательно взять с собой солнцезащитные очки, так как сетчатка глаза страдает от ультрафиолетового излучения не меньше кожи.



Следуйте этим советам — и забудете, что такое обгоревшая от солнца кожа Источник: Серафима Пынтыкина / Городские порталы











Что делать при солнечном ожоге



Основные признаки солнечного ожога — жжение, зуд, покраснение кожи и появление на ней пузырей. Если вы увидели или почувствовали эти симптомы, в первую очередь нужно укрыться от прямого солнечного света в прохладное помещение или в тень деревьев.



Далее Анна Шувахина рекомендует принять прохладный душ в течение 20 минут. После чего на места ожогов стоит нанести спрей или мазь, содержащие пантенол. Как вариант — приложить к пораженным участкам кожи лед, но обязательно завернутый в сухую салфетку. А от популярного в народе метода со сметаной или кефиром лучше отказаться.



— Ни в коем случае нельзя пользоваться сметаной и кефиром — это может спровоцировать воспаление на коже, так как кисломолочные продукты покрывают кожу плотным слоем и образуют на поверхности пленку, которая препятствует испарению тепла, полученного в процессе загара, от поверхности кожи, — предостерегает онколог.



Ирина Дроняк советует выпить обезболивающее и положить на места ожогов смоченную в воде ткань.