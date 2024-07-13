Заразит всех, кто купается рядом. Рассказываем, как не заболеть ротавирусом и не подхватить другие инфекции на пляже

В Екатеринбурге снова выросла заболеваемость кишечными инфекциями. Врачи рассказали, как обезопасить своего ребенка Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Летний отдых традиционно омрачается кишечными инфекциями, и в этом году врачи отмечают подъем заболеваемости, особенно у детей. Чаще всего это энтеровирусные и ротавирусные инфекции. Их симптомы очень схожи: тошнота, рвота, жидкий стул, насморк, больное горло, повышение температуры. О том, как избежать неприятностей на каникулах, особенно на южных курортах, наши коллеги из Е1.RU поговорили с медиками.

Чем сейчас болеют дети

Врачи отмечают: сейчас дети страдают от энтеровируса, стрептококковых тонзиллитов, скарлатины и ротавируса. Кишечные инфекции чаще всего передаются контактно-бытовым путем.



— Дети заражаются через руки: играют в песке, тут же чешут глаза, облизывают пальцы, следом едят какой-нибудь фрукт. Они находятся в близком контакте — обнимаются, целуются, поэтому кишечная инфекция практически неизбежна, — рассказала педиатр Ирина Чукаева.

К ее коллеге Дарье Халиловой на прием приходят чаще всего с энтеровирусом и ротавирусом.

К кишечным инфекциям также относятся cальмонеллез, дизентерия, норовирус, стафилококковое пищевое отравление, вирусный гепатит А и многие другие. Ими маленькие екатеринбуржцы также болеют этим летом, но меньше.



Не пускайте плавать детей в водоемы, в которых запрещено купаться, а еще строго соблюдайте правило: в воде должны плескаться только здоровые ребята! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Чем различаются энтеровирус и ротавирус

Энтеровирусные инфекции — группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуются лихорадкой и многообразными клиническими симптомами.



Ротавирусный гастроэнтерит — острая вирусная диарея, вызванная возбудителем рода Rotavirus (относящееся к семейству Retroviridae). Заболевание передается фекально-оральным путем и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием синдрома обезвоживания.

Источник энтеровирусной инфекции — больной человек или носитель без симптомов. Она способна передаваться через воду и пищу, контактно-бытовым, воздушно-капельным путями. Заразиться можно также через недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, игрушки, грязные руки, сырую воду и приготовленный из нее лед и другие предметы, загрязненные энтеровирусами.

Вирус устойчив во внешней среде, хорошо переносит низкие температуры. В холодильнике он сохраняется в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживает до 18 дней, в речной — около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев. Инкубационный период составляет в среднем до недели — максимально до 35 дней.

Симптомы энтеровируса

высокая температура;

боль в горле;

язвы в глотке (энтеровирусный фарингит);

сыпь на теле;

боль в животе;

жидкий стул.

Симптомы ротавируса

пенистый, водянистый стул, с частотой от 5–7 до 15–25 раз в день;

боли в животе (чаще схваткообразные, локализованные в верхней половине живота);

насморк;

кашель;

чихание.

Общие симптомы интоксикации:



повышение температуры тела;

рвота;

головная боль;

слабость и вялость.

После контакта с заболевшим или с возбудителем рода Rotavirus симптомы могут проявиться в период от 12 часов до 3–5 дней.

Острый ротавирусный гастроэнтерит особенно опасен для детей первых двух лет жизни. Ляйсан Ивлева, педиатр

— Красные флаги, при которых нужно ехать в стационар: западение родничка, выраженная слабость, отсутствие аппетита, снижение диуреза (объем мочи, образуемой за определенный промежуток времени. — Прим. ред.), отсутствие слёз при плаче, сухость кожных покровов, частый жидкий стул с явлениями метеоризма, не поддающийся регидратации (выпаиванию), — объясняет Ляйсан Ивлева.

Педиатры запрещают купаться в фонтанах, ведь это настоящий рассадник кишечных инфекций Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Почему всплеск происходит летом

— Одна из причин вспышек именно летом — сезон отпусков, — пояснила медик. — Этому способствует высокая температура воздуха, несоблюдение и игнорирование правил термической обработки продуктов, особенности питания, высокая плотность отдыхающих, а также недостаточно сформированные гигиенические навыки у малышей до двух лет. Опасен этот вирус развитием синдрома дегидратации (обезвоживания), развитием фебрильных и иных судорог, у маленьких детей — развитием инвагинации кишечника (внедрение одного отдела кишечника в просвет другого).



Педиатр Дарья Халилова также обратила внимание, что летом дети часто купаются в водоемах и бассейнах — здоровые вместе с заболевшими или уже почти выздоровевшими. Если есть остаточные явления ротавируса или энтеровируса (например, жидкий стул) и этот ребенок искупался — есть риск, что он заразит всех, кто будет плавать рядом .

Как не заразиться кишечными инфекциями

Инфекции особенно опасны для маленьких детей, поэтому врачи акцентируют особое внимание на профилактике. Дарья Халилова напомнила, что нельзя купаться в водоемах, которые для этого не предназначены: так вы снизите риски заражения инфекциями. Если искупаться всё же хочется и вы нашли чистый водоем — объясните ребенку, что заглатывать воду нельзя, а после купания нужно принять душ.

— Защитить ребенка от ротавируса можно вакциной «Ротатек» или «Ротавейд», она ставится три раза, первая вакцина не позднее 12 недель, последняя — не позднее 32 недель, — рассказала Ирина Чукаева. — Антитела после трех вакцин сохраняются в течение пяти лет. Если привиться не успели, нужно мыть руки и соблюдать правила гигиены.



От других кишечных инфекций вакцин нет, поэтому особенно важно научить ребенка хорошо мыть руки, фрукты и овощи, а родителям — следить за качеством продуктов.



Прошлым летом всю страну потрясла новость о смерти семилетней Маши из Екатеринбурга. Девочка заразилась ротавирусом во время отдыха с родителями в Сочи: после купания в море у нее поднялась температура, началась рвота, затем она впала в кому. Сейчас в Сочи туристы тоже болеют.