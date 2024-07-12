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Здоровье эксперт 5 орехов, которые быстрее всего повысят потенцию у мужчин. Советы уролога

5 орехов, которые быстрее всего повысят потенцию у мужчин. Советы уролога

Продукты, которые помогают справляться с эректильной дисфункцией

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2 комментария
Про пользу кедровых орехов слышали все, но что они должны быть в рационе мужчин, знают немногие

Мужчине для его интимного здоровья важно регулярно посещать врача, вести здоровый образ жизни и полноценно питаться. И желательно добавлять в рацион определенные «мужские» продукты, например орехи. Но какие полезнее и «сколько вешать в граммах», «Доктору Питеру» рассказал врач Станислав Сосновский.

Станислав Сосновский, уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наук, личная страница

Польза для мужчин

Обычно мужчины добавляют орехи к своему рациону просто потому, что они их любят: это вкусный продукт прежде всего. И мало кто задумывается: а полезны ли орехи, если их употреблять каждый день или раз в неделю, съесть всего горсть или целый стакан?

Сами по себе орехи — это ценный растительный продукт, концентрат питательных и биологически активных веществ. Они при разумном их употреблении могут принести пользу мужскому организму: предупреждают рак простаты, ожирение, гипертоническую болезнь и не только их.

Еще орехи славятся своими свойствами улучшать сексуальную функцию, помогают справляться с эректильной дисфункцией, поэтому разумное потребление этих продуктов полезно для любого мужчины.

Полезные свойства орехов связаны с их уникальным составом, поскольку это плоды, потенциально дающие жизнь новому растению. В орехах много витамина Е, одного из главных витаминов для половой функции, а также селена и калия, фосфора, жирных кислот, рибофлавина, биотина. Кроме того, в орехах много и других витаминов и минералов, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи.

Одно из несомненных преимуществ разных видов орехов — это содержание в них биологически активных соединений — ингибиторов протеазы, которые обладают эффектом подавления роста злокачественных опухолей.

Самые полезные орехи

Грецкие орехи — самый доступный продукт

Грецкие

Неизменная классика жанра, стабильно доступная в каждом магазине и на любом рынке. В грецких орехах содержится целый кладезь витаминов и микроэлементов для здоровой потенции. В том числе они богаты витаминами и растительным белком. Всё это положительно влияет на кровообращение, обменные процессы и выработку тестостерона.

Кедровые

Те самые орешки, получаемые из сосновых шишек, обязательно должны быть в мужском рационе. Кедровые орехи содержат целый комплекс витаминов и минералов, ценных для усиления эрекции и поддержания сексуальной функции на «длинной дистанции».

Пекан

Внешне похожий на грецкий орех, пекан не уступает ему в номинации верного помощника в усилении потенции. Пекан — источник аминокислот и витаминов, расширяющих сосуды и повышающих уровень тестостерона. А еще он очень вкусный, и не только в десертах.

Макадамия

Да, здесь придется раскошелиться, но результат того однозначно стоит. Макадамия богата растительным белком, множеством витаминов и полезных веществ для мужского здоровья. Экономить на качестве сексуальной жизни глупо, поэтому макадамия — всегда грамотная инвестиция.

Бразильские

Особенно полезны мужчинам старше 35 лет. В них много селена, который стимулирует сперматогенез и выработку тестостерона. Кроме того, есть данные, что этот вид орехов помогает в защите от опухолей простаты и яичек. Селен помогает в регуляции обменных процессов, синтезе гормонов и обладает антиоксидантными свойствами, что может предупредить окислительный стресс клеток.

— Добавьте также к рациону фисташки и миндаль, но совсем немного, не более 20–30 граммов пару раз в неделю, — советует врач.

Как получить пользу

— Начнем с того, что орехи являются сильным аллергеном. Прежде чем угощаться ими, важно убедиться в отсутствии пищевой аллергии. Если ее нет, сожмите волю в кулак и ограничьте дневную порцию орехов до 30 граммов, — настоятельно рекомендует врач.

Лучшее решение — использовать орешки в качестве быстрого перекуса или замены вредным сладостям. Чтобы результат не заставил себя ждать, включите орехи в повседневный рацион. По прошествии 5–6 недель вы непременно заметите первые приятные изменения, уверяет уролог.

Орех, который снизит холестерин и поможет сердцу и сосудам

А вот еще один орех, про который не стоит забывать как мужчинам, так и женщинам. Врачи рекомендуют есть миндаль тем, кто хочет избежать проблем с сердцем в будущем, а также тем, у кого они уже есть. Доказано, что этот орех снижает риски опасных для жизни осложнений.

  • Миндаль помогает бороться с высоким уровнем «плохого» холестерина в крови, защищая сосуды от бляшек;

  • в орехе много витамина Е, который отвечает за выработку антиоксидантов. Это не только сохранение молодости, но еще и здоровье сосудов. Ежедневное употребление миндаля позволяет снижать артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.

Кроме того, этот продукт способен снизить высокий уровень сахара в крови за счет магния. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа.

Съедайте около 10–16 орехов в день — и ваше состояние улучшится, советует эксперт. Важно знать, что миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности.

Миндаль полезен не только для сердца, но и в борьбе избыточным весом и ожирением.

— В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий, — говорят врачи.

Кроме того, миндаль защитит от анемии, ведь в нем много железа и витаминов, которые способствуют выработке гемоглобина.

ПО ТЕМЕ
Грецкие орехи Кедровые орехи Миндаль Мужская потенция Восстановление эректильной функции Эректильная дисфункция Мужское здоровье Уролог Репродуктивная система
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Комментарии
2
Grape Reflection 🍇
12 июля 2024, 17:10
Вся макадамия продаётся обсыпанная сахарной пудрой. От неё вреда больше чем пользы
Гость
12 июля 2024, 17:03
Понятно. Теперь врачи только из Питера. Новосибирск в пролёте...
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