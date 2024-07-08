Почти 10 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — они обратились к врачам

Люди часто снимают с себя клещей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области почти 10 тысяч человек обратились за помощью после укусов клещей. Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



— С начала эпидсезона по укусам клеща обратились в медицинские организации 9 721 человек, — отметил Константин Хальзов.

В пресс-службе регионального Минздрава редакции НГС уточнили, что в докладе шла речь не обо всех медицинских учреждениях области, а только о подведомственных министерству.

В прошлом году в НСО были случаи смерти после укусов клещей. НГС показывал на картинке, где искать на себе насекомое, и рассказывал, как самостоятельно его удалять.