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Здоровье Почти 10 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — они обратились к врачам

Почти 10 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — они обратились к врачам

Это количество зарегистрировали с начала эпидсезона

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8 комментариев
Люди часто снимают с себя клещей

С начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области почти 10 тысяч человек обратились за помощью после укусов клещей. Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— С начала эпидсезона по укусам клеща обратились в медицинские организации 9 721 человек, — отметил Константин Хальзов.

В пресс-службе регионального Минздрава редакции НГС уточнили, что в докладе шла речь не обо всех медицинских учреждениях области, а только о подведомственных министерству.

В прошлом году в НСО были случаи смерти после укусов клещей. НГС показывал на картинке, где искать на себе насекомое, и рассказывал, как самостоятельно его удалять.

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Здоровье Константин Хальзов Медицина Новосибирская область Укус клеща Клещи
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Комментарии
8
5050
8 июля 2024, 12:54
По утрам и вечерам на дорогах кажется больше.
DamnCynic
8 июля 2024, 12:55
> Почти 10 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — они обратились к врачам Клещи обратились к врачам? И что говорят врачи о самочувствии клещей? Дикая природа не пострадала?
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