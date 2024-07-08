«Это очень нездоровая история». Почему россияне находят на «Госуслугах» липовые записи о медосмотре и чем это грозит

Врачи жалуются на огромные планы по диспансеризации, выход находят в приписках Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Вы могли не замечать эту проблему, но спросите своих коллег и проверьте вместе с ними, а нет ли у вас на «Госуслугах» лишних записей о медицинских услугах. Такие «ошибки» носят массовый характер.

Зачем россиянам приписывают липовые записи о приемах у врачей, на которых они не были? Кому выгодны эти приписки? Почему врачи идут на это? Как это сказывается на нас, обычных гражданах? С помощью экспертов наши коллеги из E1.RU попытались найти ответы на эти вопросы.



Умудрились вакцинировать на расстоянии

Выпускница одного из уральских вузов Виктория еще в 2022 году переехала из Екатеринбурга в Москву и очень удивилась, изучив свою выписку медицинских услуг, оказанных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Такую справку может заказать любой пользователь «Госуслуг». Оказывается, уже живя в столице, екатеринбурженка продолжала наблюдаться в клинике при вузе, в котором когда-то училась: посещала профилактические приемы у терапевта, ставила прививки.



— Я закончила обучение в июне 2021-го, — говорит Виктория. — Последний раз была в их больнице вообще в 2019 году, но в выписке было указано, что за этот период я несколько раз была у терапевта. При этом они как-то умудрились меня вакцинировать от гриппа через полтора года после того, как я выпустилась, и через полгода после того, как я переехала в Москву.



Виктория тогда направила запрос в медсанчасть при вузе, попросила объяснить, как же так получилось. Из медсанчасти пришел ответ. Там всё объяснили случайной ошибкой, которая произошла «по причине совпадения паспортных данных пациентов», и тут же в письме заверили, что «после завершения внедрения электронных сервисов по ведению медицинской документации данные ошибки будут полностью исключены на этапе заведения сведений в реестр ОМС».



— Как паспортные данные и мои довольно редкие Ф. И. О. могли с кем-то совпасть, я так и не поняла, — удивляется девушка.



В медучреждении всё объяснили случайной ошибкой Источник: предоставлено Викторией











Страховая компания при этом оплатила медучреждению несколько липовых визитов к врачу и вакцинацию от гриппа. Виктория обратилась в ТФОМС и в страховую компанию, сообщив о недостоверности сведений.



Проверка подтвердила, что никаких диспансеризаций и вакцинаций с 2020 года у девушки не было. Ей сообщили, что медсанчасть оштрафуют: «К медицинской организации будут применены финансовые санкции».



Общая сумма несуществующих медуслуг, оказанных Виктории, вышла на 1700 рублей, столько медучреждение получило от страховой. Если брать единичный случай, деньги вроде как небольшие, но, судя по всему, перед нами не случайная единичная ошибка, а массовое явление. Россияне часто обнаруживают у себя липовые записи о прохождении диспансеризаций или медосмотрах.



По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), каждый год около 150 человек, например, в Свердловской области обращаются в страховые компании с жалобами на подобные приписки.

— Большинство заявлений о недостоверности оказанной помощи касаются амбулаторного звена здравоохранения: профилактических мероприятий (в основном, диспансеризации), исследований и манипуляций в условиях поликлиники, а также консультации узких специалистов, — рассказали в ТФОМС. — После проверки подтверждается около 120 случаев в год. Иногда пациент забывает, что был в больнице. Или название услуги, манипуляции или исследования не вполне соответствует тому, как это представляет себе пациент. Но каждая четвертая из пяти жалоб обоснована.



Надо понимать, что те случаи, которые доходят до страховых компаний, не образуют полную картину. Не все заглядывают на «Госуслугах» в выписки ОМС, также что настоящий масштаб фальсификаций никто не устанавливал.

Мы провели в редакции E1.RU эксперимент и проверили свои выписки о медицинских услугах. Сделать это можно за пару минут. В разделе «Здоровье» на «Госуслугах» нужно выбрать строчку «заказать справку об оказанных услугах по ОМС». Сообщается, что документ формируется в течение 24 часов, но на деле все справки были готовы в пределах десяти минут. Итог: пять человек из десяти нашли у себя недостоверные записи о диспансеризациях.



Проверить, действительно ли вы были на приеме в поликлинике, можно через личный кабинет на «Госуслугах» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Конечно, точно сказать, что сведения липовые, можно лишь после проверки страховых компаний. Но участники эксперимента уверяют, что именно в эти дни они точно не могли присутствовать в поликлинике, потому что были на съемках или рабочих встречах. Одна из сотрудниц обнаружила у себя в услугах две несуществующие стоматологические манипуляции — лечение от пародонтоза, их общая стоимость — три тысячи рублей.

— Я обращалась в стоматологию по ОМС только к хирургу для удаления зуба, — рассказала наша коллега. — Про пародонтоз слышу в первый раз, общалась только с хирургом. Рентген, анестезия, само удаление — всё, больше никаких манипуляций не было. Я направила обращение в страховую, сообщила о недостоверности сведений.



Житель Екатеринбурга Александр узнал о несуществующей диспансеризации случайно. Он судится с больницей № 20 по поводу отказа в расходных материалах по диабету. Представитель медучреждения на суде предъявила пациенту претензии: мол, тот сам не следит за своим здоровьем, в поликлинику не ходит. Александр заказал выписку по услугам ОМС, чтобы подтвердить, что он регулярно ходит на приемы.



Тогда пациент и узнал, что он якобы посещает больницу чаще, чем на самом деле — прошел две диспансеризации, сдал все анализы. Но Александр в эти дни не был ни в каких поликлиниках, работал, и это подтверждается документально: справкой из отдела кадров.

— Мы тогда не стали с моим клиентом никуда жаловаться, на ходе иска эта деталь никак не отражалась, — говорит уральский юрист Сергей Тетерин. — То есть на конкретного гражданина эти приписки прямо вроде бы не влияют. ОМС — не ОСАГО, где от страхового случая в будущем зависит тариф. Но уверен: всё не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

Откажешься — будешь белой вороной

Медик среднего звена Татьяна Анатольевна (имя изменено) признаётся, что им спускаются распоряжения от начальства, сколько «нарисовать» диспансеризаций. Она рассказывает, что даже вынуждена записывать анализы в амбулаторной карте — на случай проверок. На это тоже уходит рабочее время. Она не осуждает главного врача и принимает как есть, что с начальства тоже кто-то требует. Отказаться не может — нужно выполнять план по диспансеризациям, ведь лишаться стимулирующих выплат никто не хочет.

Возьмем цифры статистики из Национального проекта «Здоровье». Судя по ним, процент охваченных профилактическими осмотрами граждан вырос за пять лет. Сначала цифры подрастали. Так, в 2018 году тех, кто прошел диспансеризацию, было 39,7%, в 2019-м — 41,8%. Но дальше цифры просто взлетели, и вот в 2024 году целевой показатель для всех регионов должен достигать 70%.

— Медиков, к сожалению, больше не стало, пропускная способность медучреждений не увеличилась, включая те же лаборатории. Тут можно провести аналогию с Советским Союзом, когда еще в конце 60-х началась борьба с приписками. Верхам нужно было отчитываться на пленуме ЦК об успехах, планы увеличивались, спускались вниз, сама система не позволяла всё исполнить, выход находили в приписках.

Сейчас всё похоже: остается приписывать, иначе испортятся показатели. Сергей Тетерин, юрист

Страховые компании, конечно, реагируют, когда поступают жалобы, но ничего не меняется. Все всё понимают и продолжают играть в эту игру. При проверках страховых медики объясняют всё случайными ошибками. На этот счет есть стандартные формулировки, например «произошло совпадение паспортных данных» или «имел место сбой». Это тоже правила игры, — рассуждает Сергей Тетерин.

Но если всё вскроется, это может закончиться уголовным делом для врача. Его действия попадают, например, под такие уголовные статьи: «Злоупотребление служебными полномочиями», «Служебный подлог», «Мошенничество».

Действительно, кроме страховых компаний, приписками интересуются правоохранительные органы. Несколько лет назад по делу о таких приписках вынесли приговор фельдшеру из Нижнего Тагила. Ее обвиняли по двум уголовным статьям: «Служебный подлог» и «Мошенничество». По версии следствия, поликлиника получила от страховой компании 11 тысяч рублей за липовые диспансеризации. Сама фельдшер на суде рассказывала, что дело было поставлено на поток.



Но судили только ее, потому что она, «действуя из корыстных побуждений», подделывала записи, за что получила стимулирующие выплаты: целых 100 рублей. Часть обвинения в суде не подтвердились, в итоге фельдшера приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. В 2023 году в Рязани за злоупотребление должностными полномочиями осудили терапевта, ради выполнения плана он приписал десять фиктивных диспансеризаций. Ему также назначили штраф.



Подобных приговоров много. Информацию о них можно найти в открытых источниках: в новостях, на сайтах судов.



— Я лично общался со знакомыми медиками по этому поводу, — рассказывает юрист. — Они признавались: для нас [эти планы] целая катастрофа. Я спросил одну свою хорошую знакомую, фельдшера, что она будет делать, если фальсификацией заинтересуется не страховая, а правоохранительные органы.

Она ответила, что делает скриншоты общего чата с указаниями — именно на этот случай. Сергей Тетерин, юрист

Это очень нездоровая история, — рассуждает наш собеседник. — Когда доходит до уголовных дел, стрелочниками становятся врачи, в редких случаях — главные врачи. С одной стороны, на простых медиков давит начальство. Откажешься — будешь белой вороной, лишишься премиальных выплат, больница недополучит денег от страховой. С другой — уголовная ответственность. По всей стране сотни приговоров врачам по таким статьям. Чуть ли не в каждом регионе возбуждались уголовные дела, доводились до суда. Я заметил, что в последнее время стали в основном назначать судебные штрафы, без судимости. Если массово всех врачей привлекать за это по уголовным статьям, будет безумие.

Сергей Тетерин говорит, что из-за приписок искажается реальная картина — общие показатели здоровья граждан страны, а это плохо.



— Задачи диспансеризации важные — выявить серьезное заболевание на раннем этапе. Но когда «рисуют» данные, они не выявляют ничего серьезного, иначе пришлось бы уведомить пациента, поставить на диспансерный учет. Такая фиктивная диспансеризация приводит к увеличению процента формально здоровых людей, — объясняет юрист.

Если смотреть глобально, в дальнейшем это учитывается при прогнозировании затрат на медицину. Если больше здоровых, снижается потребность большего финансирования в макроэкономическом масштабе.

— Плюс приписки подрывают доверие граждан к системе здравоохранения. Простые люди считают, что врачи занимаются очковтирательством, хотя врачи — такие же жертвы этой системы, как и их руководители. Если те не будут требовать этого от подчиненных, медучреждение не дополучит денег, — заключил эксперт.



Как бороться с приписками?

В ТФОМС Свердловской области нам рассказали, как борются с приписками.



— В соответствии с действующим законодательством мера, которую чаще всего принимает фонд, — это снятие с оплаты случая, который больница не смогла подтвердить медицинской документацией, — прокомментировали в пресс-службе фонда.



Кроме того, если жалобы от граждан на конкретную больницу становятся регулярными (и подтверждаются), она попадает под особый контроль контрольно-ревизионного управления ТФОМС, туда может нагрянуть внеплановая проверка.



При этом в ведомстве поясняют, что, к сожалению, универсального инструмента профилактики нет, но есть элементы автоматического контроля.



— Они позволяют отсечь некорректную подачу сведений: например, если к оплате подаются два случая лечения одного человека одновременно по нескольким условиям оказания медицинской помощи (в поликлинике и стационаре), или при попытке предъявить в реестре случай диспансеризации человека, который в отчетном периоде уже проходил профилактическое обследование, — пояснили в ведомстве.



Но самое действенное — это активная позиция пациентов.



— Чем больше граждан изучат на «Госуслугах» свою историю посещений врача, тем больше шансов выявить системных нарушителей и минимизировать случаи фальсификации в будущем. Если сформированные в справке данные отличаются от фактически полученной помощи, надо выбрать из списка фактически не оказанные услуги и нажать на кнопку «Сообщить о недостоверности сведений». Данные попадут в страховую медицинскую организацию, она проведет экспертизу и в обязательном порядке уведомит человека о ее результатах, — заключили в ТФОМС.



Пациент — предлог освоить деньги?

Еще один наш собеседник — екатеринбургский юрист Вадим Каратаев. По первой специальности он — врач-реаниматолог, работал в реанимации областной больницы. Вадим скептически относится к тому, что фальсификации можно искоренить и вообще наладить более качественную помощь, если люди начнут массово жаловаться в страховые компании на приписки или по иным поводам. Из-за штрафов больницы лишаются денег, которых и так у них немного. По мнению юриста, всё гораздо сложнее.



— Эти приписки — одно из следствий порочности всей этой системы ОМС в том виде, в каком она сейчас существует. Она не нацелена на оказание качественной медицинской помощи, — уверен Вадим Каратаев. — Система ОМС создавалась в начале 90-х годов как переходный этап. Но этот этап так и не завершился какой-либо оптимальной моделью. В этой системе есть, конечно, плюсы — точнее, в самой задумке. Но реализация [оставляет желать лучшего]. Те, кто может себе позволить, идут в платную медицину. Всех раздражает организация помощи — недели ожидания в очереди на приемы к специалистам, к которым можно попасть только через терапевта.



Практически во всех больницах Екатеринбурга сделан хороший ремонт, есть электронные очереди, но, к сожалению, всё портит кадровый голод Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вадим Каратаев как юрист специализируется на делах по медицинским ошибкам, но в данном случае он понимает врачей.



— Не оправдываю, конечно, но сама система толкает их на это. Под диспансеризацию и профосмотры выделяются деньги. Сумма известна, и больница осваивает ее, не заботясь о качестве, потому что деньги уже выделены. Осмотры, в основном, формальные — две минуты, не поднимая головы. Идет процесс переваривания денег, а пациент — предлог освоить деньги, которые должны упасть на счет больницы. Качество утрачивает свое значение. Врачи, как могут, изворачиваются в этой системе: приписать, подменить.



Диспансеризация, безусловно, нужна, но ее обратной стороной является пририсовка, формальный подход, конвейерное отношение. Вадим Каратаев, юрист

Вадим считает, что проблему с приписками не решить с помощью репрессивных мер и уголовных дел против врачей.



— Еще несколько лет назад я попал на один специализированный юридический форум, где также общались сотрудники правоохранительных органов и в том числе те, кто работает по экономическим преступлениям. Они всё прекрасно знают, понимают, куда утекают деньги. Молодые, умные амбициозные следователи, с желанием работать, обсуждали эту тему, делились, как им удалось кого-то из врачей поймать [на приписках]. Другой вопрос, что проблему это не решает, — уверен наш собеседник.



Мы должны иметь реальную статистику, врать нельзя

Еще один наш собеседник — депутат Госдумы, хирург, доктор медицинских наук, заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

— Надо начинать с причин — почему появляются приписки. Планы действительно спускаются, и от этих планов зависит финансирование лечебных учреждений. Если не будет проведено то количество исследований и диспансеризаций, которые положены по плану, то соответствующее учреждение недополучит денег, в том числе стимулирующих выплат, которые еще недавно составляли более половины заработной платы. Поэтому всё совершенно очевидно, начальство давит на медицинский персонал, — объяснил депутат. — При этом некоторые планы нереализуемы или тяжело реализуемы. Это иногда вызывает внутреннее сопротивление, и таким образом появляются приписки.



Алексей Куринный подчеркнул, что реакция на это со стороны правоохранительных органов жесткая.



— Возбуждаются уголовные дела, потому что в данном случае имеет место подлог и сами медицинские работники не очень охотно идут на подобные нарушения, зная о последствиях. Основной вопрос — в адекватности планов. Иногда выполнить планы объективно невозможно из-за нехватки специалистов, времени, — поделился эксперт. — Это дополнительный фактор, почему приходится делать приписки. Один из самых главных вопросов — кадровый дефицит, где-то в малых городах он был жутким. Только после последних изменений он по соцвыплатам стал восполняться — и то не везде, а в основном в пригородной зоне, возле больших городов. В дальние районы, к сожалению, специалисты так и не едут.

Хотя наш собеседник полагает, что не всегда стоит идти на поводу тех, кто жалуется на невыполнимость.

— Подобные жалобы будут всегда, но объективно рассчитать, сколько реально можно выполнить, на мой взгляд, надо, — уверен Алексей Куринный. — Точно так же прекратить ориентацию исключительно на отчеты, которые требуют предоставить.

К сожалению, Минздрав во многом ориентируется на цифры. Если цифры приходят хорошие — значит, всё в порядке. Алексей Куринный, депутат Госдумы РФ

Нужно перестраивать всю работу от формально-отчетной, к реальным результатам. Когда Минздрав заявляет, что за прошлый год на 30 миллионов увеличилось количество прошедших диспансеризацию — большие сомнения, что это действительно так. Но мы должны иметь реальную статистику [здоровья населения], врать нельзя! В ином случае все наши показатели будут ложными. Нет реальной диспансеризации — нет реального выявления заболеваний на ранних стадиях, нет профилактики. Вслед за этим нет и увеличения продолжительности жизни, которую мы прогнозируем, и снижения смертности от конкретных заболеваний, — заключил депутат.



По его мнению, система ОМС — возможно, не самый оптимальный вариант, но это сформировавшаяся система, которую нет смысла ломать. Хотя есть вариант вывести страховые компании и сэкономить порядка 300 млрд рублей, передав всё под прямой контроль либо территориальных фондов, либо федерального ОМС.



— То есть постепенно приходить к бюджетной модели здравоохранения. Это не только советская модель. Она успешно функционирует и в капиталистических странах. Модель более дешевая, чем страховая, но требует больше внимания к управлению, — сказал Алексей Куринный.



Бюджетная модель здравоохранения предполагает прямое бюджетное финансирование единой сети лечебных учреждений страны.



Также депутат Госдумы считает, что качества медицинской помощи с помощью четкой простой налаженной обратной связи с населением.



— Дополнительное электронное оснащение, чтобы все граждане получали информацию об оказанных услугах, можно вполне реально сделать в ближайшем времени. Если мы будем получать обратную связь от населения, порядок можно будет навести. Это контроль. И тогда надо будет переходить к решению реальных вопросов, кадрового обеспечения, а не замыливать глаза отчетными липовыми цифрами, — заявил Куринный.



Наши коллеги из MSK1.RU также рассказывали, как москвичи обнаруживают на «Госуслугах» несуществующие профосмотры и диспансеризации. Эксперты в публикации наших коллег солидарны с нашими собеседниками по поводу причин, откуда берутся приписки. Они говорят о завышенных планах по диспансеризации.

Так, согласно разнарядке от Минздрава РФ, в одном из регионов на одного врача поликлиники должно быть «продиспансеризовано» 230 человек в месяц. Это просто физически нереально. А председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал объясняет, что за этими цифрами посещений стоят деньги, которые получит или недополучит медицинское учреждение.



— И сколько больница или поликлиника заработает на амбулаторном приеме, столько у нее и будет денег на лекарства, расходные материалы, оплату коммунальных услуг и зарплату, — рассказывает председатель профсоюза. — Поэтому администрация медицинских учреждений довольно жестко требует от своих сотрудников, чтобы эти планы выполнялись.