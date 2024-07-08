Не только жара и заболевания почек. Врач назвала еще 10 причин, почему отекают ноги

Если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Нередко после приема большого количества жидкости, длительного пребывания на ногах или в жаркую погоду к вечеру лицо, кончики пальцев, голени и стопы отекают. Почему так случается и насколько это опасно? Может ли отек на ногах указывать на проблемы с почками или сердцем? Как отличить норму от патологии? На эти вопросы нашим коллегам из «Доктора Питера» ответили врач и профессиональный тренер.

Иванна Идуш — профессиональный тренер, мастер спорта по спортивному чирлидингу, вице-чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России.

Лимфатическая система «в деле»

В организме каждого из нас активно функционирует лимфатическая система. Она является частью сердечно-сосудистой. Если у вас густая лимфа и вы ее никак не «разгоняете», впоследствии вы можете столкнуться с отеками.

Причины отеков

Отечность может быть как нормальной реакцией организма, так и указывать на патологии.



В первом случае отеки могут возникать, если человек долгое время находился в статичной позе, носил тяжести, находился в душном и жарком месте, пил мало или, наоборот, слишком много воды, употреблял алкоголь и ел много соленого.



Высокогорье или интенсивный бег тоже могут приводить к отечности.



Еще одна причина — гормональные колебания у женщин. Из-за этого перед менструацией или во время беременности также может наблюдаться отек ног.

Во втором случае, если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу.



Отек может развиваться в организме в результате нарушения обменных процессов, что приводит к задержке избытка жидкости внутри клеток, во внеклеточном пространстве или сосудистом русле. Естественно, что самая частая причина их развития — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка как ионов, так и жидкости.

При условии полного здоровья почек сильный отек не формируется, так как усиливается выведение соли, а за нею следом и жидкости. Если же работа почек нарушена, могут возникать выраженные отеки ног, области лица и тела.



Может развиваться отек и в результате дефицита белка, при голодании или неполноценном питании, при потере белка почками при их серьезных поражениях. Кроме того, отек также формируется при повышении давления в сосудах, когда избыток жидкости буквально выдавливается в межклеточное пространство.

Как избавиться от проблемы

Наиболее часто отеки ног возникают у женщин в силу влияния на обменные процессы воды и солей, колебаний гормонального фона. Кроме того, у женщин чаще возникают застойные явления в области нижних конечностей и варикозное расширение вен при беременности, избыточном весе или при проблемах с давлением, сердцем или почками. Поэтому именно женщины чаще жалуются врачам на отеки ног и тяжесть, боли в области икр, проблемы с ношением обуви, в том числе и на каблуках.

При легкой степени помогают прохладные ванны, массаж и приподнимание ног кверху, чтобы активизировать ток крови и лимфы. При выраженных отеках необходимо устранять причины данного явления и способствующие отекам факторы. Необходимо полноценное питание, ограничение в рационе соли, контроль за весом и давлением, а также регулярное обследование у флеболога, если имеется склонность к варикозному расширению вен.

Выраженные отеки ног приводят к проблемам с передвижением, могут указывать на серьезные поражения венозных сплетений или проблемы с сердцем, формирование его недостаточности, в силу чего нет возможности полноценно прокачивать кровь по сосудам.



Это поможет избавиться от отеков:

полноценное питание;

соблюдение водного баланса;



отказ от тугой одежды и тесной обуви;



занятия спортом — развивайте мышцы, мобильность суставов, работайте с дыханием, практикуйте миофасциальный релиз (МФР).



Если делать силовые упражнения без мобилизации суставов, приток лимфы увеличится, но проходная возможность останется такой же. Поэтому очень важно работать комплексно — с дыханием, подключая силовые упражнения, упражнения на улучшение подвижности суставов, техники ручного самомассажа, роллы или мячи для МФР. Желательно работать снизу вверх, по природному движению лимфотока.



Этих физических упражнений лучше избегать

«Березка»

«Березка» (или «свечка») — это упражнение хорошо знакомо многим людям еще по школьным урокам физкультуры. Любители йоги знают его как одну из перевернутых поз — сарвангасану.



Но при стойке на лопатках может пострадать шейный отдел позвоночника, который одновременно и сжимается, и испытывает повышенную нагрузку.

Даже у здорового человека такое упражнение может стать причиной протрузий межпозвоночных дисков в шейном отделе. Если же проблемы в позвоночных структурах уже есть, то не заставит себя ждать и грыжа диска.

Если есть проблемы с шеей и плечевым поясом, откажитесь от выполнения этого упражнения.

«Плуг»

Смысл этого упражнения практически такой же, как у «березки», только ноги нужно завести еще дальше и, соответственно, еще больше согнуть шею и спину.



Шея в такой позе рискует оказаться сильно сжатой. При этом чем больше вес человека, тем сильнее нагрузка. Соответственно, опять возрастает вероятность развития протрузий и обострения грыж межпозвоночных дисков.

Чтобы снизить риски, нужно контролировать свое тело. Но это крайне сложно, поэтому эксперт рекомендует либо исключить эти упражнения вовсе, либо уменьшить угол сгибания шеи с помощью специальных подкладок, которые используются, например, в йоге Айенгара.

