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Здоровье эксперт А что, если голова болит не от усталости? Невролог назвал 4 опасных симптома

А что, если голова болит не от усталости? Невролог назвал 4 опасных симптома

Невролог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказал, лечится ли деменция, и что, если болит спина

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2 комментария
И таблетка не помогает!

«Ах, голова болит!» — жалуемся мы и виним в случившемся усталость, голод, стресс, погоду и, как следствие, поменявшееся давление. А причины могут быть серьезнее: и мигрень, которой не было, но вдруг проявилась, и гипертония, или, не дай бог, инсульт. Доктор Питер выяснил, кому в первую очередь стоит бежать к врачу и каковы 4 опасных симптома головной боли.

Рассказывает невролог Дмитрий Тархов.

Дмитрий Тархов — невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

4 опасных симптома при головной боли

Таблетка легко можно снять головную боль, но есть так называемые тревожные звоночки, когда нужно обращаться к специалисту:

1. Если головная боль беспокоит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС).

2. Если она устойчива, локализуется в одном месте или только с одной стороны.

3. Если она сопровождается какими-то дополнительными симптомами: тошнота, рвота, головокружение.

4. Если головная боль сопровождается угнетением сознания, нужна экстренная медицинская помощь.

Кто чаще других нуждается в неврологе?

  • Пожилые люди;

  • те, кто перенес неврологические заболевания, например инсульт;

  • пациенты, у которых есть хронические заболевания: нарушение ритмов сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение. Они склонны к дальнейшему развитию неврологических осложнений.

Если болит спина, всегда ли надо делать МРТ?

Нет, не всегда.

— В большинстве случаев боль в спине — это нейрорефлекторные мышечно-тонические синдромы, которые диагностируются несложно, и в этом случае достаточно лишь осмотра невролога, — объясняет Дмитрий Тархов.

Но когда опытный невролог видит, что у пациента есть проявление не только боли, а потеря либо чрезмерное раздражение функций, например симптом натяжения корешков, то есть когда в симптомокомплекс входит еще что-то дополнительное, тогда, естественно, пациенту рекомендуется выполнить МРТ.

Лечится ли деменция? Стоит ли водить пожилого родственника по врачам?

— Однозначно лечится. Нужно, чтобы родственники приводили таких пациентов на осмотр к специалистам. Это смежная патология, ей занимаются невролог и психиатр, — продолжает Дмитрий Тархов.

Есть препараты, которые используются для того, чтобы сдерживать дальнейшее прогрессирование этого заболевания, и их важно тщательно подобрать. Для этого невролог, выполнив осмотр, проведет специальное тестирование, назначит определенные обследования и проведет верификацию диагноза.

Пациентов с деменцией оставлять без внимания специалистов однозначно не стоит.

Как понять, что стоит сменить невролога?

Наверное, стоит доверять специалисту. Во-первых, должен быть качественный осмотр во время приема.

— Если невролог ограничивается только беседой, этого недостаточно. Затем важный показатель того, что врач профессионал, — это эффективность назначенной терапии. Если же она недостаточна и состояние не меняется либо вопрос, с которым обратился пациент к специалисту, не решается, можно обратиться к кому-то из других неврологов, — советует Дмитрий Тархов.

А почему еще?

Ранее мы рассказывали о том, почему еще может болеть голова.

Головная боль, по мнению невролога Кирилла Алмазова, относится к состояниям, которые могут быть вызваны целым спектром причин — от нарушения режима сна до угрожающих жизни новообразований. По характеру проявлений уже можно предположить, что именно вызывает дискомфорт. Это поможет эффективно справиться с приступами.

Кирилл Алмазов — невролог, врач первой квалификационной категории.

Одна из причин головной боли — инфекционные заболевания. Если при этом есть температура, это уже повод насторожиться. Если головная боль сопровождается рвотой, это может свидетельствовать о вирусе, поражающем мозговые оболочки. В этом случае обязательна консультация врача.

О том, что еще может вызывать головную боль, читайте тут.

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Головная боль Невролог Мигрень Деменция Боль в спине
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Комментарии
2
mirror
7 июля 2024, 14:58
Деменция НЕ лечится! СпециЯлисты, эксперДы! Её течение можно лишь немного замедлить препаратами, НО она неизлечима.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июля 2024, 13:47
Это барышни часто так говорят что у них голова болит.
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