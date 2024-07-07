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Здоровье «Лекарство от всех болезней»: врачи рассказывают, как поднять иммунитет, похудеть и вывести прыщи с помощью масла черного тмина

«Лекарство от всех болезней»: врачи рассказывают, как поднять иммунитет, похудеть и вывести прыщи с помощью масла черного тмина

Эксперты предупреждают, что масло нужно принимать осторожно и в небольшом количестве

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4 комментария
Масло одновременно полезное и калорийное

На протяжении многих веков масло черного тмина используют для укрепления здоровья. Его даже называют суперфудом и «лекарством от всех болезней». Но к громким названиям зачастую следует относиться критически. Корреспондент NGS24.RU поговорила с эндокринологом, нутрициологом и косметологом и узнала, действительно ли масло черного тмина так полезно, кому его совсем нельзя, при каких недугах оно — в помощь и как с его помощью помолодеть и похудеть.

Кладезь витаминов и минералов

— Масло черного тмина состоит как минимум из 26 жирных кислот, 18 — ненасыщенные, — говорит врач-эндокринолог Татьяна Коновалова. — Среди них — арахиновая, омега-9 и омега-6, миристиновая, пальмитолеиновая и другие. Если регулярно принимать это масло, пополнятся запасы этих полезных веществ:

  • витамины группы В. Оказывают положительное действие на работу центральной нервной системы, улучшают обмен веществ и снижают риск развития анемии;

  • витамин А. Помогает сохранять зрение, повышает защитные функции организма, улучшает обмен веществ;

  • витамин E. Важен для сохранения беременности;

  • витамин D. Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рахита, укрепляет кости;

  • витамин K. Необходим для правильного усвоения кальция, помогает поддерживать здоровье сосудов и сердца, а также нервной системы, улучшает мозговую активность, участвует в регуляции свертывания крови, способствует повышению выработки инсулина, проявляет противовоспалительные свойства, влияет на иммунитет и обладает антиоксидантной активностью;

  • аскорбиновая кислота. Повышает иммунитет, снижает уровень «плохого» холестерина, повышает физическую выносливость.

В масле черного тмина есть аскорбиновая кислота, которая повышает физическую выносливость

— Масло черного тмина считается иммуномодулятором, то есть оно воздействует на иммунную систему. Оно оказывает влияние на все органы и системы в организме и обладает болеутоляющим, спазмолитическим, противовоспалительным, противопаразитарным, противогриппозным, бронхорасширяющим, отхаркивающим, противоаллергическим действием, — перечисляет Татьяна Коновалова. — Однако стоит понимать: если употреблять масло в больших количествах, будет обратная реакция, то есть токсикоаллергическая.

Масло черного тмина используют как вспомогательное средство при лечении гепатитов, цирроза, желчекаменной и язвенных болезней, колитов и панкреатита, уточняет врач-эндокринолог.

— Существует ряд исследований, доказывающих пользу масла черного тмина при лечении ряда недугов. Но стоит помнить, что его эффект пока не до конца изучен, а любая пищевая добавка не может заменить полноценного лечения под руководством врача. Напоминаю: не существует волшебной таблетки, и, если не вести здоровый образ жизни, любое средство, каким бы полезным оно ни было, не поможет справиться, — отмечает Татьяна Коновалова.

Есть информация, что если употреблять масло черного тмина, то можно сбросить лишний вес. Оказалось, это не совсем так.

А похудеть можно?

В интернете много материалов о том, что масло черного тмина помогает бороться с ожирением, однако Татьяна Коновалова говорит, что лучше просто пересмотреть питание и добавить в него как можно больше той же клетчатки.

— Да, оно влияет на микробиоту кишечника, улучшает его флору, которая противостоит ожирению. Но само по себе слово «масло» и его чайная ложка — это уже 100 килокалорий. Если человек с ожирением будет считать, что оно снижает массу тела, и при этом столовую, а то и две ложки класть в салат, то он никогда не снизит массу тела, — поясняет врач-эндокринолог. — При ожирении мы должны воздействовать на микробиоту кишечника, улучшая ее, а улучшить мы можем разнообразным питанием, включением различных продуктов, клетчатки в рацион и прочее. В том числе и масло черного тмина. Но если это в большом количестве употреблять, то это, наоборот, прибавит вес, потому что это масло.

Если рассматривать масло черного тмина как помощь в похудении, то лучше посмотреть в сторону простого тмина — эта специя, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови. Еще она благотворно влияет на пищеварение, обладает мочегонным и легким слабительным свойствами и, что особенно приятно, снижает аппетит. Для похудения советуют такой коктейль: смешать по столовой ложке семян черного тмина, корицы и меда, залить водой и выпить за полчаса до еды.

Масло черного тмина могут употреблять как взрослые, так и дети. Но есть нюанс.

Максимально осторожно

По словам врача-эндокринолога, масло черного тмина можно давать и детям старше трех лет. Оно хорошо сказывается на вилочковой железе.

— Вилочковая железа отвечает за иммунную систему, и масло стимулирует и улучшает ее работу, — объясняет Татьяна Коновалова. — Ребенок не защищен от инфекции, поэтому, стимулируя этим продуктом иммунную систему, воздействие идет и на эту железу, вилочковую.

При этом врач предупреждает, что детям младше трех лет масло черного тмина противопоказано, а детям более старшего возраста его нужно давать с осторожностью, убедившись в отсутствии аллергии. Важно не заменять им лечение, а принимать только как добавку, проконсультировавшись со специалистом.

В умеренных количествах масло полезно для будущих матерей. Однако принимать его можно только после консультации с врачом. При отсутствии аллергии масло можно вводить в ежедневный рацион кормящей матери, однако только после того, как ребенку исполнится два месяца.

Следите за самочувствием

— Масло черного тмина входит в тройку «королевских» масел и является мощным продуктом, поэтому употреблять его нужно с осторожностью, начинать с нескольких капель и постепенно увеличивать объем максимум до пяти миллилитров (приблизительно одна чайная ложка. — Прим. ред.) за один прием. Обязательно при этом следить за самочувствием, — предупреждает нутрициолог Анна Мещерякова.

С точки зрения нутрициологии, масло полезно по трем причинам:

  1. Оно сильно влияет на желчеотток, стимулируя его, поэтому при желчекаменной болезни его можно употреблять только после консультации с врачом. С осторожностью надо принимать при заболеваниях поджелудочной железы, а также при гастрите, эрозии и язве желудка.

  2. Оно хорошо подавляет патогенную микробиоту, за счет чего и повышается иммунитет. Так как многие аутоиммунные заболевания связаны с дисбалансом в микробиоте кишечника, то при ее нормализации, в том числе при помощи масла черного тмина, может наступить облегчение этих заболеваний и даже наступить стойкая ремиссия.

  3. Его можно наносить на кожу — нераздраженную и без аллергических признаков. Оно прекрасно увлажняет и питает кожу. Его также можно наносить на кожу губ.

Анна Мещерякова рекомендует выбирать масло холодного отжима и в небольших объемах, а также употреблять его вместе с омега-3.

— Чем более свежее масло, тем лучше, так как с каждым днем оно будет утрачивать свои свойства. Не употребляйте прогорклое масло. Отдавайте предпочтение проверенным и надежным производителям, — рекомендует нутрициолог. — Употребление растительных масел, богатых омега-6, всегда необходимо уравновешивать употреблением омега-3. Роль жиров важна в нашем рационе, но всё должно быть в балансе.

Нутрициолог рассказала, кому масло черного тмина категорически запрещено:

  • беременным женщинам, потому что может вызвать сокращение матки;

  • тем, у кого коагулопатия — нарушение свертываемости крови;

  • тем, у кого диарея.

Нутрициолог говорит, что масло черного тмина нужно употреблять вместе с омега-3

Омолодит, но не в чистом виде

— Лечебные свойства масла черного тмина феноменальны: продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами благодаря наличию жирных кислот в составе, витаминов, аминокислот и флавоноидов. Вместе эти компоненты обеспечивают увлажняющий, питательный и антивозрастной эффект, — говорит косметолог Наталья Стадухина.

По ее словам, масло помогает юным пациентам справиться с воспалениями на коже, а тем, у кого есть морщины, — уменьшить их выраженность. Также масло применяется при дерматитах — оно снижает воспалительную реакцию кожи. Но в чистом виде наносить масло на кожу ни в коем случае нельзя.

— Я бы не рекомендовала наносить масло или экстракт в чистом виде на кожу. Экстракты способны вызвать раздражение за счет концентрации. А масла, как бы это странно не звучало, усиливают сухость кожи. Речь о минеральных маслах, которые часто смешивают с более ценными маслами для получения нужного объема, — уточняет косметолог. — Минеральные масла «заполняют» промежутки в барьерных слоях, накапливаются в поверхностных слоях кожи. Это влияет на естественный баланс и регенеративные способности кожи. Из-за окклюзионного слоя этих масел замедляется созревание эпидермальных клеток, меняется значение PH кожи. Что может привести к повышенной чувствительности кожи, сухости и ускорить наступление возрастных изменений.

Наталья Стадухина отмечает, что следует также учитывать дозировку при использовании масел в косметике.

— Избыток может привести к созданию анаэробных условий, которые поддерживают рост патогенных микроорганизмов, и может усугубить течение акне или способствовать появлению воспалений на коже, которая и вовсе к этому не была склонна раньше, — поясняет косметолог.

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Комментарии
4
Гость
7 июля 2024, 17:12
Я сам нутрицитолог но масло я меняю после каждой 10 000 !
Гость
7 июля 2024, 17:43
Не масла чайную ложку, а семян черного тмина.
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