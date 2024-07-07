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Здоровье карточки Килограммы вернутся с лихвой: как не распухнуть после диеты — 5 простых правил

Килограммы вернутся с лихвой: как не распухнуть после диеты — 5 простых правил

Не так сложно сбросить вес, как его удержать

369
6 комментариев
Мало скинуть лишние килограммы — нужно еще не дать им вернуться

Если у вас действительно получилось похудеть к лету — мы вас сердечно поздравляем (и немного завидуем). Но важно помнить, что, когда жара пройдет, нужно продолжать держать себя в тонусе, иначе те самые сброшенные килограммы вернутся, да еще и с процентами. Чтобы этого не произошло, достаточно знать пять простых правил, которые помогут избежать повторного набора веса после диеты.

  1. Регулярно питайтесь правильно
  2. Соблюдайте питьевой режим и не путайте голод с жаждой
  3. Поддерживайте физическую активность
  4. Отдыхайте и высыпайтесь
  5. Следите за тем, что едите
  6. Опрос
1

Регулярно питайтесь правильно

Правильное питание — чуть ли не главный залог успеха как при похудении, так и для сохранения веса. Даже после того, как вы обрели долгожданную фигуру, стоит продолжать следить за тем, как часто вы едите, отмечает фитнес-тренер и спортивный диетолог Антонина Некрасова.

— Желательно сохранить три полноценных сбалансированных приема пищи: завтрак, обед и ужин. В них должны быть белки, жиры, сложные углеводы и клетчатка, — советует Антонина Некрасова.

Антонина Некрасова, фитнес-тренер, спортивный диетолог.

Три полноценных приема пищи помогут вам чувствовать сытость весь день, набрать необходимое количество калорий и не переедать. Также фитнес-тренер отмечает, что в течение дня можно несколько раз перекусить — но только в том случае, если вы действительно испытываете физическое чувство голода.

2

Соблюдайте питьевой режим и не путайте голод с жаждой

Существует множество правил, по которым люди стараются пить воду: начиная от обязательного утреннего стакана и заканчивая принудительным вливанием в себя двух с половиной литров через силу. Но, если у вас нет проблем со здоровьем, достаточно просто пить воду, когда хочется.

— Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды, — подчеркивает врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Главное для сохранения фигуры — не путать жажду с голодом. Иногда организм обманывает нас, и мы думаем, что пора есть, хотя на самом деле достаточно выпить воды, и чувство голода пройдет. Фитнес-тренер отмечает, что это — одна из главных ошибок, которые приводят к набору веса.

Чтобы отличить жажду и голод, достаточно взглянуть на часы: если вы в последний раз если четыре — пять часов назад, то, скорее всего, избавиться от «голода» поможет стакан теплой воды или травяной чай. Если же через 20 минут после этого вы по-прежнему хотите есть, значит, можно перекусить.

3

Поддерживайте физическую активность

Одно из главных правил похудения — регулярно заниматься спортом. Ведь человек сбрасывает вес только тогда, когда расход калорий оказывается больше, чем их потребление, и физическая активность отлично помогает с этим справиться.

А вот когда желаемый результат уже достигнут, мотивации ходить в зал резко становится всё меньше. Тут-то лишние килограммы и возвращаются обратно — ведь даже если за питанием вы по-прежнему следите, количество сжигаемых калорий без спорта значительно уменьшается.

Антонина Некрасова советует поддерживать физическую активность на том же уровне, как и во время похудения. Держать себя в тонусе помогут не только регулярные походы в зал — пешие прогулки и утренняя зарядка также помогут выглядеть на все сто.

4

Отдыхайте и высыпайтесь

Может показаться, что долгий сон должен приводить к ожирению — ведь бодрствуя, мы сжигаем больше калорий, чем уткнувшись в подушку. Однако здоровый сон для похудения также важен, как и спорт, считает Антонина Некрасова.

— Недостаток сна влияет на скорость метаболизма, — подчеркнула фитнес-тренер, — Когда сна недостаточно, повышается уровень гормона грелина, который отвечает за голод. То есть люди, которые не высыпаются, чаще переедают в течение дня.

Антонина Некрасова советует спать как минимум семь часов в день — и чувствовать себя будете лучше, и не потянетесь лишний раз к холодильнику, компенсируя недосып.

5

Следите за тем, что едите

Чтобы следить за фигурой, важно не только ограничивать себя в калориях, но и понимать, что ты ешь. Осознанное питание поможет адекватно выбирать продукты для стола и не есть лишнего. А для этого нужно завести привычку — обращать внимание на состав и качество продуктов, которые отправляются в холодильник.

— В составе продуктов нужно обращать внимание на что, чтобы не было трансжиров, искусственных красителей и ароматизаторов, — подчеркивает Антонина Некрасова. — Состав всегда указывают в порядке убывания, то есть на первом месте стоит то, чего в продукте больше всего.

Отдельно стоит остановиться на трансжирах — это самая вредная разновидность жиров, которая только содержится в пище. Из-за того, что организм их не усваивает, трансжиры долго циркулируют в крови, угрожая здоровью: начиная от повышения уровня холестерина заканчивая риском ожирения.

— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль, и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий. В среднем 2,2 грамма — допустимый предел при 2000 ккал.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Чаще всего трансжиры встречаются в фастфуде, но иногда на них можно наткнуться и в обычном супермаркете. Читая состав, обращайте внимание на такие слова, как «маргарин», «растительный (или фритюрный) жир», «гидрогенизированный (или частично гидрогенизированный) жир». Если они есть в составе, то лучше отказаться от этого продукта.

Соблюдая все эти правила, вы сможете сохранить идеальную фигуру и не переживать из-за наступления пляжного сезона.

6

Опрос

А у вас получается держать себя в форме?

Конечно, как похудел, так с тех пор и выгляжу на все сто
Несколько раз худел, а потом снова набирал вес
Однажды удалось похудеть — с тех пор значительно поправился
У меня лишнего жира нет — весь нужный и любимый

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Комментарии
6
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
7 июля 2024, 12:11
Правила любой диеты, не жрать.
Гость
7 июля 2024, 12:26
Человек - вообще странное существо ))))
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