Килограммы вернутся с лихвой: как не распухнуть после диеты — 5 простых правил

Если у вас действительно получилось похудеть к лету — мы вас сердечно поздравляем (и немного завидуем). Но важно помнить, что, когда жара пройдет, нужно продолжать держать себя в тонусе, иначе те самые сброшенные килограммы вернутся, да еще и с процентами. Чтобы этого не произошло, достаточно знать пять простых правил, которые помогут избежать повторного набора веса после диеты.
- Регулярно питайтесь правильно
- Соблюдайте питьевой режим и не путайте голод с жаждой
- Поддерживайте физическую активность
- Отдыхайте и высыпайтесь
- Следите за тем, что едите
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Регулярно питайтесь правильно
Правильное питание — чуть ли не главный залог успеха как при похудении, так и для сохранения веса. Даже после того, как вы обрели долгожданную фигуру, стоит продолжать следить за тем, как часто вы едите, отмечает фитнес-тренер и спортивный диетолог Антонина Некрасова.
— Желательно сохранить три полноценных сбалансированных приема пищи: завтрак, обед и ужин. В них должны быть белки, жиры, сложные углеводы и клетчатка, — советует Антонина Некрасова.
Антонина Некрасова, фитнес-тренер, спортивный диетолог.
Три полноценных приема пищи помогут вам чувствовать сытость весь день, набрать необходимое количество калорий и не переедать. Также фитнес-тренер отмечает, что в течение дня можно несколько раз перекусить — но только в том случае, если вы действительно испытываете физическое чувство голода.
Соблюдайте питьевой режим и не путайте голод с жаждой
Существует множество правил, по которым люди стараются пить воду: начиная от обязательного утреннего стакана и заканчивая принудительным вливанием в себя двух с половиной литров через силу. Но, если у вас нет проблем со здоровьем, достаточно просто пить воду, когда хочется.
— Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды, — подчеркивает врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Главное для сохранения фигуры — не путать жажду с голодом. Иногда организм обманывает нас, и мы думаем, что пора есть, хотя на самом деле достаточно выпить воды, и чувство голода пройдет. Фитнес-тренер отмечает, что это — одна из главных ошибок, которые приводят к набору веса.
Чтобы отличить жажду и голод, достаточно взглянуть на часы: если вы в последний раз если четыре — пять часов назад, то, скорее всего, избавиться от «голода» поможет стакан теплой воды или травяной чай. Если же через 20 минут после этого вы по-прежнему хотите есть, значит, можно перекусить.
Поддерживайте физическую активность
Одно из главных правил похудения — регулярно заниматься спортом. Ведь человек сбрасывает вес только тогда, когда расход калорий оказывается больше, чем их потребление, и физическая активность отлично помогает с этим справиться.
А вот когда желаемый результат уже достигнут, мотивации ходить в зал резко становится всё меньше. Тут-то лишние килограммы и возвращаются обратно — ведь даже если за питанием вы по-прежнему следите, количество сжигаемых калорий без спорта значительно уменьшается.
Антонина Некрасова советует поддерживать физическую активность на том же уровне, как и во время похудения. Держать себя в тонусе помогут не только регулярные походы в зал — пешие прогулки и утренняя зарядка также помогут выглядеть на все сто.
Отдыхайте и высыпайтесь
Может показаться, что долгий сон должен приводить к ожирению — ведь бодрствуя, мы сжигаем больше калорий, чем уткнувшись в подушку. Однако здоровый сон для похудения также важен, как и спорт, считает Антонина Некрасова.
— Недостаток сна влияет на скорость метаболизма, — подчеркнула фитнес-тренер, — Когда сна недостаточно, повышается уровень гормона грелина, который отвечает за голод. То есть люди, которые не высыпаются, чаще переедают в течение дня.
Антонина Некрасова советует спать как минимум семь часов в день — и чувствовать себя будете лучше, и не потянетесь лишний раз к холодильнику, компенсируя недосып.
Следите за тем, что едите
Чтобы следить за фигурой, важно не только ограничивать себя в калориях, но и понимать, что ты ешь. Осознанное питание поможет адекватно выбирать продукты для стола и не есть лишнего. А для этого нужно завести привычку — обращать внимание на состав и качество продуктов, которые отправляются в холодильник.
— В составе продуктов нужно обращать внимание на что, чтобы не было трансжиров, искусственных красителей и ароматизаторов, — подчеркивает Антонина Некрасова. — Состав всегда указывают в порядке убывания, то есть на первом месте стоит то, чего в продукте больше всего.
Отдельно стоит остановиться на трансжирах — это самая вредная разновидность жиров, которая только содержится в пище. Из-за того, что организм их не усваивает, трансжиры долго циркулируют в крови, угрожая здоровью: начиная от повышения уровня холестерина заканчивая риском ожирения.
— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль, и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий. В среднем 2,2 грамма — допустимый предел при 2000 ккал.
Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
Чаще всего трансжиры встречаются в фастфуде, но иногда на них можно наткнуться и в обычном супермаркете. Читая состав, обращайте внимание на такие слова, как «маргарин», «растительный (или фритюрный) жир», «гидрогенизированный (или частично гидрогенизированный) жир». Если они есть в составе, то лучше отказаться от этого продукта.
Соблюдая все эти правила, вы сможете сохранить идеальную фигуру и не переживать из-за наступления пляжного сезона.
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