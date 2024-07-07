Килограммы вернутся с лихвой: как не распухнуть после диеты — 5 простых правил

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Чтобы следить за фигурой, важно не только ограничивать себя в калориях, но и понимать, что ты ешь. Осознанное питание поможет адекватно выбирать продукты для стола и не есть лишнего. А для этого нужно завести привычку — обращать внимание на состав и качество продуктов, которые отправляются в холодильник.



— В составе продуктов нужно обращать внимание на что, чтобы не было трансжиров, искусственных красителей и ароматизаторов, — подчеркивает Антонина Некрасова. — Состав всегда указывают в порядке убывания, то есть на первом месте стоит то, чего в продукте больше всего.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Отдельно стоит остановиться на трансжирах — это самая вредная разновидность жиров, которая только содержится в пище. Из-за того, что организм их не усваивает, трансжиры долго циркулируют в крови, угрожая здоровью: начиная от повышения уровня холестерина заканчивая риском ожирения.



— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль, и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий. В среднем 2,2 грамма — допустимый предел при 2000 ккал.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



Чаще всего трансжиры встречаются в фастфуде, но иногда на них можно наткнуться и в обычном супермаркете. Читая состав, обращайте внимание на такие слова, как «маргарин», «растительный (или фритюрный) жир», «гидрогенизированный (или частично гидрогенизированный) жир». Если они есть в составе, то лучше отказаться от этого продукта.



Соблюдая все эти правила, вы сможете сохранить идеальную фигуру и не переживать из-за наступления пляжного сезона.