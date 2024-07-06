Врачи назвали норму холестерина в крови у женщин. А вы знаете свою?

Высокий холестерин можно попробовать определить и в домашних условиях, но сдать анализы у врача никогда не будет лишним Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Чаще всего о холестерине вспоминают в негативном ключе, и это неслучайно. Ведь если не следить за его уровнем в организме, последствия могут быть плачевными — инсульт, инфаркт и другие опасные нарушения. Но нюанс в том, что норма холестерина меняется с возрастом и зависит от пола человека. Чтобы точно знать, на какие цифры ориентироваться, корректируя свою диету, сохраните себе наши таблицы со значениями нормы холестерина для женщин.



Почему растет уровень холестерина

80% холестерина вырабатывается самим организмом из жира, глюкозы и аминокислот. На его выработку влияют гормоны коры надпочечников, а также поджелудочной и щитовидной желез. Поэтому заболевания этих органов влияют на уровень холестерина.





Оставшиеся 20% вещества попадают в организм с пищей. Больше всего холестерина содержится в этих продуктах:



яичный желток и сырые яйца;



жирные сорта рыб, икра, печень рыбы;

молочные продукты;



субпродукты;

колбасные изделия;

жирное мясо.

Часто в переизбытке холестерина виноваты эти продукты Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Кроме того, холестерин повышают многие вредные привычки. Среди них — переедание, пристрастие к диетам, потребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни и поздний ужин.



Влияет и наследственность: у некоторых людей избыток вещества в крови обусловлен генетическими мутациями.





Норма холестерина для женщин





Норма холестерина включает не только его общий уровень, но также количество «хорошего» (ЛПВП), «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов — простых жиров, служащих источником энергии в организме.





Вот за какие границы не должен выходить холестерин у женщин.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Проще всего узнать уровень холестерина, сдав особый анализ — липидограмму. Именно она измеряет четыре компонента, указанные в таблице. При этом врачи отмечают особенности, на которые надо обратить внимание при анализе липидограммы.



— Известно, что у женщин до менопаузы уровень липопротеинов высокой плотности («хороших») выше, чем у мужчин. Поэтому и риск сердечно-сосудистых заболеваний в этом периоде у них меньше, чем у мужчин, — рассказывает терапевт Евгения Шутович.



Евгения Шутович — терапевт центра семейной медицины «Здравица».



Врач добавляет, что в период беременности уровень холестерина может повышаться, а после менопаузы количество «хороших» липопротеинов, как правило, уменьшается, что ведет к большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.



Кроме липидограммы можно также провести УЗИ крупных сосудов, чтобы оценить состояние кровотока.



Как понять, что у меня повышен холестерин



Узнать о высоком холестерине можно еще до похода к врачу по множеству симптомов.

— О наличии проблем в организме могут свидетельствовать специфичные новообразования: подкожные отложения холестерина — ксантелазмы выглядят как бляшки и появляются преимущественно в области век и вокруг глазного яблока, а также ксантомы, которые образуются в области сухожилий по всему телу и похожи на кожные наросты, — говорит терапевт Татьяна Тарадеева.



Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы 20 лет.



Ксантомы, о которых рассказывает терапевт, появляются на пальцах рук, локтях, коленях и ягодицах. Они имеют темно-желтый или бурый цвет и размер от 1 до 5 см.



У человека с излишком холестерина в организме также возникает ожирение и «липоидная дуга» — серо-белый ободок по краям роговицы глаз.

Особенное внимание стоит обратить и на ноги. Есть целый список того, что происходит с ними при повышенном холестерине.



онемение или слабость;

выпадают или начинают хуже расти волосы;

нарушение чувствительности;

незаживающие или долго заживающие открытые язвы;

визуальное уменьшение мышц ног;

появление «пяточной шпоры» — выступа на подошвенной стороне пяточной кости.

Из-за нарушения кровотока ноги могут стать бледными или приобрести синий оттенок и стать холодными на ощупь. Боль при ходьбе и спазмы в ногах также довольно часто беспокоят людей с высоким холестерином.

Но и это не все симптомы: насторожить должно ухудшение памяти и концентрации, затрудненное дыхание и одышка, головные боли и головокружение, проблемы с пищеварением и общее ощущение слабости и усталости.

Медики с кафедры ортопедической хирургии медицинского факультета Университета «Медиполь» в Стамбуле в своем исследовании выявили, что особенно серьезно к этим симптомам стоит относиться людям старше 45 лет, а также в случае, если симптомы беспокоят больше года.

Как снизить холестерин

Часто для борьбы с высоким холестерином прописывают статины. Однако у ученых есть вопросы к этой группе препаратов.



В 2017 году Итальянское общество диабетологов и Итальянское общество изучения атеросклероза опубликовали метаанализ, который подтвердил, что статины способствуют развитию диабета. Однако если человек не входит в группу риска диабета и не находится в преддиабетическом состоянии, то статины ему пить можно. Вопреки одному из мифов, они никак не сказываются на памяти.

Но не стоит полагаться исключительно на медикаменты, особенно если при этом вы решили не менять образ жизни. Хочешь — не хочешь, а чтобы снизить уровень холестерина, придется пересмотреть свой рацион. А кому-то и похудеть: ведь, как говорят врачи, каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%.



Из меню лучше исключить фастфуд, маргарин и сдобную выпечку — во всём этом содержатся вредные трансжиры. Врачи советуют начать пить томатный сок и есть грубые овсяные хлопья.

— Нужно ограничить потребление животных жиров, избегать употребления белого хлеба и хлебобулочных изделий; добавить в рацион морскую рыбу, фрукты, овощи, крупы, — добавляет Евгения Шутович.



Важно отказаться от вредных привычек и завести полезные: с сигарет и алкоголя человеку с высоким холестерином лучше перейти на регулярные прогулки или занятия спортом и здоровый 8-часовой сон.

