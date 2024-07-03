«Остались всего в трех аптеках и по сумасшедшей цене». Как диабетикам в России ограничивают доступ к инсулину

В связи с исчезновением импортного инсулина всех пациентов постепенно переводят на российские аналоги Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











За последние несколько месяцев из российских аптек исчезли три инсулиновых препарата, которые широко применялись пациентами с диабетом. Люди рассказывают, что применяли эти лекарства годами, а переходить на другие некомфортно: аналоги подходят далеко не всегда.

Вместе с врачами наши коллеги из MSK1.RU попытались разобраться, почему диабетикам ограничивают доступ к инсулину, можно ли заменить один препарат на другой и что будет дальше.

«Фиасп»

В апреле этого года из аптек начал пропадать сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Он применялся для лечения сахарного диабета первого типа и обеспечивал быструю скорость всасывания из-за добавления никотинамида. Почти сразу после его инъекции пациенты могли принимать пищу.

— Меня на «Росинсулин» переводили, мне он вообще никак не пошел. Я добивался «Фиаспа», и, видимо, так каждый год придется теперь, — писал Максим в чате пациентского сообщества.

Сейчас препарата уже нет в наличии, следует из данных агрегатора «Мегаптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях.

Источник: megapteka.ru











Средство производит датская фармкомпания Novo Nordisk, которая также выпускает популярный препарат от диабета, используемый в том числе для похудения, — «Оземпик». Его поставки в Россию уже прекратились.

«Хумалог»

В июне стало известно, что в Россию перестали поставлять еще один импортный инсулиновый препарат — «Хумалог». Он тоже входил в группу короткого действия, этот инсулин можно вводить за 15 минут до приема пищи. По словам пациентов, сейчас им выдают остатки препаратов со складов.

— У нас на остатках пока выдают, — написала Оксана. — Не будет «Хумалога», попрошу перевести на «Апидру», значит.

— Перевели на «Хумалог». Но он на остатках с прошлых закупок, — подтвердила Наталья.



— Сегодня написали, что «Хумалога» не будет больше, — рассказала Любовь.

«Хумалог» производит американская фармкомпания Eli Lilly. В марте 2023 года она передала права на ввоз лекарств и их реализацию в России швейцарской компании Swixx BioPharma. Именно она и уведомила пациентов о прекращении поставок.



— Общество с ограниченной ответственностью «Свикс Хэлскеа» свидетельствует свое почтение и сообщает о прекращении ввоза на территорию Российской Федерации следующих лекарственных препаратов: «Хумулин МЗ», «Хумулин НПХ», «Хумулин Регуляр», «Хумалог», «Хумалог Микс 25», «Хумалог Микс 50», — говорится в сообщении.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











По мнению доцента кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеси Гуровой, прекращение поставок «Хумалога» никак не повлияет на жизнь диабетиков.

— От того, что он исчезает, ничего не меняется, потому что у нас есть достаточно много инсулинов с подобным действием. С инсулином проблем нет в настоящее время. Есть компания «Герофарм», которая производит инсулины. Поэтому здесь не возникает экстренной ситуации, — рассказала MSK1 эндокринолог.



В случае исчезновения «Хумалога» люди могли перейти на «Апидру» или «Новорапид». Но здесь есть еще один момент: одного из этих препаратов тоже больше нет.



«Апидра»

— В Москве пропал инсулин глулизин («Апидра»). Вчера для меня было неожиданностью. Раньше можно было купить почти в любой аптеке, а сейчас в Москве осталось всего в трех аптеках и по сумасшедшей цене — 3750 за упаковку! А в аптеке ЛекМос и вовсе 14 850. Совсем с ума сошли! Всё, попрощались мы с любимой «Апидрой», — рассказала читательница MSK1.RU Марина.

По данным агрегатора «Мегаптека», препарат действительно пропал из аптек крупнейших городов страны.

Источник: megapteka.ru











Инсулин глулизин по силе действия равен обычному человеческому инсулину. Он помогает снизить концентрацию глюкозы в крови. «Апидру» производит международная фармацевтическая компания Sanofi. В 2022 году она объявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию — правда, только не связанных с жизненно важными лекарствами и вакцинами.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Недавно российский производитель лекарств «Герофарм» подал к Sanofi иск. РБК со ссылкой на директора по корпоративным связям «Санофи» в странах евразийского региона Юрия Мочалина пишет, что производитель требует лицензию на использование патента Sanofi на препарат «Туджео» — это тоже инсулин, выпускаемый в виде раствора для подкожного применения.



Аналог «Оземпика»

Еще в мае этого года «Герофарм» обратился в суд с иском к Novo Nordisk — он требует предоставить ему принудительную лицензию, следует из базы данных арбитражного суда Москвы. По данным РБК, речь идет о препарате «Оземпик».

Иск «Герофарм» подал 28 мая. 3 июня он был принят к производству, следующее заседание назначено на 27 июня. Ранее производитель уже получал принудительную лицензию на выпуск аналога «Оземпика» — «Семавика». Разрешение на это российское правительство выдало после того, как Novo Nordisk прекратила поставки препарата в страну. Но лицензия действует один год.

«Оземпик» был разработан в 2012 году для лечения сахарного диабета второго типа. В 2021–2022 годах Novo Nordisk выпустила на американский и европейский рынки еще один вариант этого инсулина — «Вегови», но уже для борьбы с ожирением. Лекарство стали использовать как средство для похудения, на нем лишние килограммы сбрасывали Илон Маск, Ким Кардашьян, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие популярные личности.



Пациентов переводят на аналоги

В связи с исчезновением импортного инсулина всех пациентов постепенно переводят на российские аналоги.

— У нас всех осенью перевели с импортного инсулина на российский. Повезло только тем, кто был на «Апидре», «Хумалоге» и помпе, — рассказала Светлана.

По словам диабетиков, иногда переход на новые препараты вызывает трудности: другой инсулин может не подходить и не оказывать нужного эффекта. Однако доцент кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеся Гурова считает, что такое может происходить только из-за несоблюдения врачебных рекомендаций.

— Это вряд ли возможно, потому что любой инсулин снижает сахар. Скорее всего, всё упирается в то, насколько пациент выполняет рекомендации, следует им или нет. Так, чтобы один инсулин снижал сахар, а другой нет, такого не бывает, — рассказала MSK1 эндокринолог.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Чтобы заменить препарат на другой, пациенту просто нужно прийти к врачу. Специалист подскажет другие варианты лекарств, в некоторых случаях скорректирует дозу и проведет дополнительные измерения. В настоящее время в России нет дефицита каких-то определенных инсулинов, отметила Гурова.



«Герофарм» захватывает рынок

По словам врача-эндокринолога Ольги Демичевой, аналоги инсулиновых препаратов в России существуют, особенно ультракороткого действия. Сейчас на рынке зарегистрированы минимум шесть препаратов аспарт.



— Это инсулин «НовоРапид» двух видов, инсулин «Фиасп» и еще ряд других препаратов инсулина аспарт. Соответственно, если доля «Фиаспа» и снизилась среди зарегистрированных препаратов, то самих препаратов инсулина аспарт в России предостаточно почти на год, — рассказала MSK1 Демичева.



Аналоги выпускает как раз «Герофарм». Компания начала специализироваться на этом в 2006 году. Среди ее разработок — «Семавик», «РинФаст Ник», «РинЛиз», «Ринсулин» и другие.



Ранее в Росздравнадзоре MSK1.RU сообщили, что инсулин аспарт регулярно выпускают в гражданский оборот. Его запасов по стране хватит на 8,6 месяца, в аптеках — на 2,5 месяца, в медучреждениях — на 10,5 месяца.



— По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, с 2021 по 2024 год отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН «Инсулин аспарт» как отечественного, так и зарубежного производства, — сказали в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что из аптек начали пропадать уникальные препараты от онкологии, у которых нет аналогов. MSK1.RU поговорил с онкологами о том, насколько важны исчезнувшие лекарства, можно ли их заменить и почему препаратов от рака становится всё меньше.