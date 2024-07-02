Метеозависимые, готовьтесь! Расписание магнитных бурь в июле 2024 года

В июле метеочувствительным не позавидуешь Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Этот июль будет урожайным на геомагнитные возмущения. И метеозависимые люди наверняка их на себе ощутят. Но и те, кто устойчив к подобным явлениям, тоже могут почувствовать что-то неладное в отдельные дни. А вот какие именно это будет дни, мы сейчас и расскажем. Сохраните себе наш календарь, чтобы быть начеку.

Что такое магнитная буря

Простыми словами, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Изучают эти явления в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. К счастью, в этом месяце 10-балльных бурь не будет.

Магнитные бури в июле 2024 года

Июль начался с магнитных бурь. В первый день месяца уже было слабое возмущение (всего-то 2 балла), впереди еще шесть. Разной степени интенсивности.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Первая половина месяца выдастся вполне спокойной. В течение периода до 13 июля возможны небольшие возмущения, но на самочувствии они не отразятся.

А вот 14 июля лаборатория солнечной астрономии прогнозирует возмущение 3 балла . Магнитосфера сохранится спокойная.



В середине месяца, 15 июля , метеопатам стоит проявить осторожность: нас ожидает магнитная буря 4 балла при возмущенной магнитосфере. Однако этот период продлится один день, и уже 16 июля магнитная активность оценивается в 3 балла .



С 17 по 19 июля возмущения продолжатся, при этом геомагнитная активность уменьшится до 2 баллов , а магнитосфера останется спокойной.



Продолжение «буревого» периода — и во второй декаде июля. Небольшая активность прогнозируется с 20 по 21 июля — слабая магнитная буря 3 балла , однако магнитосфера спокойная.



С 22 по 23 июля снова ждем спокойную магнитосферу, а геомагнитная активность не превысит 2 баллов .



Как улучшить самочувствие при магнитной буре

Если вы обнаружили у себя метеозависимость, то стоит знать несколько советов, с которыми пережить магнитные бури будет легче. Во-первых, врачи рекомендуют поддерживать баланс жидкости и пить воду в этот период — не менее полутора литров в день. Также желательно побыть на свежем воздухе, а если из-за работы или семейных обстоятельств это невозможно — чаще проветривайте помещение.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Избегайте повышенных физических нагрузок и стрессов, ведь магнитная буря сама по себе — и так испытание для метеочувствительного организма.



В дни магнитных бурь следите за питанием: добавьте больше овощей и фруктов, ешьте рыбу, зелень, орехи. Замените черный чай на зеленый или травяной. А вот от острой, жареной и жирной пищи лучше отказаться. Также в стоп-листе во время магнитной бури — спиртное, сигареты и энергетические напитки, в том числе кофе и крепкий чай.

