«Мама, я тебя слышу!» Трехлетний Степа, родившийся без ушей, вернулся домой после операции в США

С возвращением, Степа! Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Трехлетний Степа, родившийся без ушей, вернулся домой после операции в США. Перелет был тяжелым и долгим, лишь с небольшой остановкой. Мальчик с тетей вылетели из Штатов в Стамбул, оттуда — в Новосибирск, затем — в Томск. Там малыша встретила мама. Она не видела сына несколько месяцев, а он впервые без слуховых аппаратов услышал ее голос. Елена с малышом погостили у родных в Томске, а затем улетели в Екатеринбург, чтобы оттуда отправиться домой — в закрытый город Лесной Свердловской области. Корреспонденты E1.RU встретили семью в аэропорту. Сынишку и любимую жену ждал папа — как положено, с букетом и подарками.

Родители мальчика не смогли полететь с ним в США, так как работают на закрытом предприятии. Весь долгий и сложный путь со Степой проделала тетя, сестра Елены.

Наконец-то мама и сын отправятся домой, где отдохнут от изнуряющих перелетов Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Самое волнительное — операция

Операцию Степе сделали в мае, она стоила 10 миллионов рублей. Такую сумму удалось собрать благодаря неравнодушным людям. Медики воссоздали слуховой проход и слепили ушко из прочного медицинского пластика Medpor. Сам слуховой канал выстилали кожей малыша, взятой с его же тела: с головы и из паховой зоны. Операция длилась пять часов, и врачи отчитывались маме ребенка о каждом проделанном шаге. Специально для этого в клинике Сан-Франциско нашли русскоговорящего сотрудника.

— Несмотря на то что есть все доверенности, написанные мной моей сестре, чтобы Степа мог выезжать за границу на медицинское вмешательство, когда ребенок уже был в операционной, мне еще раз позвонил анестезиолог и спросил: «Могу ли я начинать? Не возражаете ли вы?» И это самое волнительное, — рассказала E1.RU Елена Соболева. — Но я хочу сказать огромное спасибо докторам, потому что они сообщали о каждом шаге, писали, что первый этап закончен, заканчивают делать слуховой канал, потом приступает к работе доктор Тахири, начинает делать пластику.

На протяжении всех пяти часов нас держали на связи. Елена Соболева, мама Степы

Когда-то Степа носил слуховые аппараты костной проводимости, но сейчас они ему не нужны! Источник: Елена Соболева











«Доктор мне сделал ушко»

Операция прошла очень хорошо, но Степе нужно пройти этап реабилитации, который продлится четыре месяца, а потом все ограничения будут сняты. На левом ушке нельзя спать, запрещается его мочить и подставлять под солнце. Малыш в три года уже это понимает, поэтому относится к новому органу бережно.

— Он не соглашается надевать слуховой аппарат. Говорю: «Помнишь, что мы носили слуховые аппараты?» Он: «Да». Я спрашиваю: «А тебе нужно их дать?» Он говорит: «Нет, не надо, мама, я тебя слышу!» Не передать словами, это что-то невероятное, — призналась Елена. — Говорит: «Доктор мне сделал ушко» — и показывает, любит демонстрировать его. Я переживала, что по ночам Степа будет крутиться, раньше он спал как юла! Но он подкладывает ручки на другую сторону.

Каким-то чудным образом он понимает, что ушко надо беречь. Елена Соболева, мама Степы

Но главное — Степа слышит маму, даже если она говорит шепотом!



Менять ухо во взрослом возрасте не придется — врачи заранее сделали его больше, чем у детей, исходя из того, как расположены кости черепа ребенка (как говорится, на вырост).

В августе Степу повезут на первую чистку ушка в Москву: дело в том, что серу, которая защищает раковину от пыли и грязи, оно вырабатывать не будет. Позже ездить на такую чистку нужно будет только раз в год.

А это Степа после операции с доктором Тахири, который слепил ему ухо Источник: Елена Соболева











— Ребенок слышит нас без аппаратов, которые мы благополучно оставили в Томске. Для нас это настоящее чудо! Счастье — после того как мы много раз слышали, что Степа будет глухонемым.



Этого чуда не случилось бы, если бы не каждый неравнодушный человек, который не прошел мимо. Елена Соболева, мама Степы

Это была колоссальная поддержка. Деньги на операцию собирали всем миром, хочется сказать спасибо каждому, кто нам помогал. Чудеса случаются там, где в них верят! Нам предстоит по-новому знакомиться с ребенком, который может теперь гулять спокойно. Не нужно переживать за хрупкие слуховые аппараты. Их нужно было сразу же снимать, если снег, ветер, дождь. И, конечно, эти приспособления никогда бы не заменили Степе настоящий слух, — уверена Елена.

Мальчик уже привык к новому ушку и бережет его Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Но на этом история не заканчивается: 26 ноября малыша ждет еще одна операция в США, где ему сформируют второе ушко.

