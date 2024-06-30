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Здоровье обзор Как по лицу понять, что у вас больные почки: пять важных симптомов

Как по лицу понять, что у вас больные почки: пять важных симптомов

Проверьте — возможно, организм уже давно подсказывает, что начались проблемы

758
4 комментария
Иногда проблемы с кожей лица нужно решать не косметикой, а походом к врачу

Болезни почек могут развиваться практически незаметно годами, напрямую никак не намекая о себе. Однако догадаться, что у организма проблемы, можно и по косвенным признакам — многие из них видны прямо в зеркале. Мы узнали у врачей, какие внешние симптомы говорят о заболеваниях почек, и в каких случаях самое время обратиться к специалистам, пока не стало слишком поздно.

  1. Отечность лица
  2. Синяки под глазами
  3. Цвет лица
  4. Сухость кожи
  5. Какие еще есть симптомы
  6. Опрос
1

Отечность лица

В первую очередь стоит обратить внимание на отёки лица. Так как функция почек — фильтровать кровь, отделять токсины и выводить их вместе с лишней жидкостью, то при нарушении работы органа та самая жидкость начинает задерживаться в тканях.

— Если работа почек нарушена и лишняя жидкость не выводится, начинает отекать лицо, особенно в области глаз, — рассказала врач Ольга Уланкина, — Когда отекают нижние веки, под глазами могут появиться мешки.

Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Кроме того, лишняя жидкость начнет скапливаться и в конечностях — чаще всего у людей, страдающих проблемами с почками, сильно отекают ноги.

2

Синяки под глазами

Из-за проблем с почками появляются не только мешки — также о болезни могут говорить синяки под глазами.

— Их регулярное появление по утрам может говорить о том, что почки слабо фильтруют жидкость и токсины из организма выводятся плохо, — подчеркнула Ольга Уланкина.

Но не всегда синяки под глазами говорят о болезни почек — также это симптом сбоя в работе надпочечников или сердечно-сосудистой системы.

3

Цвет лица

Еще один симптом, по которому можно понять, что у вас проблемы с почками, — это цвет лица.

— Бледность или желтизна кожи лица также могут указывать на проблемы с почками, — рассказала врач Татьяна Тарадеева. — Но изменение цвета кожи может быть связано и с болезнями печени, а также с различными нарушениями обмена веществ.

Татьяна Тарадеева, врач-терапевт ИНВИТРО-Поволжье. В 2004-м окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специализации «лечебное дело», в 2020 году получила диплом в Самарском государственном медицинском университете по специализации «терапия».

4

Сухость кожи

О проблемах с почками может говорить и состояние кожи лица: в первую очередь это сухость, из-за которой вы чувствуете стянутость, а также постоянный зуд.

— Если из-за сбоя в работе почек нарушен минеральный баланс, это может отразиться и на состоянии кожи, причем не только на лице, но и на всем теле, — подчеркнула Ольга Уланкина.

Как и другие симптомы, проблемы с кожей не гарантируют, что у вас больные почки. Также сухость лица может возникнуть из-за жесткой воды, солнечного ожога или новой уходовой косметики.

5

Какие еще есть симптомы

Перечисленные выше симптомы могут стать поводом беспокоиться, однако по одиночке они не гарантируют проблем с почками. Обычно из-за сбоя в организме возникает целый ряд неприятных симптомов, и не все из них написаны на лице.

Главный симптом болезни почек — измененный вид мочи и проблемы с мочеиспусканием, подчеркивают медики.

— Многое о состоянии почек может рассказать вид мочи. Если она мутная или дает пену, это повод обратить внимание на водно-солевой баланс и наладить питьевой режим, а при отсутствии положительных изменений — обратиться к врачу, — советует Ольга Уланкина, — Цвет мочи тоже может указывать на проблемы: чем она темнее, тем меньше в организме жидкости.

Если моча приобрела розовый цвет — скорее всего, ее окрасила кровь. В таком случае нужно как можно скорее сдать анализы.

Обратить внимание на здоровье стоит, если, помимо вышеперечисленных симптомов, у вас:

  • регулярная боль в области почек и нижней части спины;

  • высокое артериальное давление, не поддающееся снижению;

  • слабость и головокружение;

  • головные боли;

  • усталость;

  • отсутствие аппетита;

  • тошнота.

Один из перечисленных симптомов еще не говорит о проблемах с почками, но если вы нашли у себя хотя бы несколько — врачи настоятельно советуют проверить свое здоровье.

6

Опрос

Давно проверяли здоровье?

Регулярно хожу к врачу и сдаю все анализы
Когда что-то болит, тогда и иду в больницу
Пока боль не станет невыносимой — в больницу ни ногой
Принципиально к врачам не хожу: дома всё можно вылечить

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Комментарии
4
NaTaSHka
30 июня 2024, 10:04
Фууух... ничего не обнаружила...
Фродо Бэггинс
30 июня 2024, 10:29
как рассказал психолог Александр Шахов, девушки на самом деле часто отпугивают мужчин. И дело тут не в том, что парни пошли больно трусливые и нежные, а в женщине – в ее лице. «Противозачаточное лицо – это внешнее выражение вашего внутреннего отвращения и презрения. То, что не позволяет мужчине подойти к вам и познакомиться. Это надменное, стервозное выражение лица», – объясняет Александр Шахов. Если женщина боится, ненавидит и презирает мужчин, она будет бессознательно транслировать свои мысли наружу и окружающие это будут считывать. Свою неприязнь мы выражаем бессознательно, через голос, мимику, движения. И нередко бывает так, что любезные и вежливые слова противоречат жесткой высокомерной интонации и надменному выражению лица. «Сосредоточенное, напряженное, унылое лицо – то выражение, тот вид, который говорит о том, что вам сейчас не до знакомства, вам не хочется ни с кем разговаривать», – говорит психолог. Ведь мужчина сперва внимательно оценивает возможную благосклонность женщины – а если на ее лице нет и следа улыбки, доброжелательности, то и о симпатии речи быть не может.
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