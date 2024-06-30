Как по лицу понять, что у вас больные почки: пять важных симптомов

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Перечисленные выше симптомы могут стать поводом беспокоиться, однако по одиночке они не гарантируют проблем с почками. Обычно из-за сбоя в организме возникает целый ряд неприятных симптомов, и не все из них написаны на лице.

Главный симптом болезни почек — измененный вид мочи и проблемы с мочеиспусканием, подчеркивают медики.



— Многое о состоянии почек может рассказать вид мочи. Если она мутная или дает пену, это повод обратить внимание на водно-солевой баланс и наладить питьевой режим, а при отсутствии положительных изменений — обратиться к врачу, — советует Ольга Уланкина, — Цвет мочи тоже может указывать на проблемы: чем она темнее, тем меньше в организме жидкости.



Если моча приобрела розовый цвет — скорее всего, ее окрасила кровь. В таком случае нужно как можно скорее сдать анализы.



Обратить внимание на здоровье стоит, если, помимо вышеперечисленных симптомов, у вас:



регулярная боль в области почек и нижней части спины;

высокое артериальное давление, не поддающееся снижению;

слабость и головокружение;

головные боли;

усталость;

отсутствие аппетита;

тошнота.

