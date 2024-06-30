Как по лицу понять, что у вас больные почки: пять важных симптомов

Болезни почек могут развиваться практически незаметно годами, напрямую никак не намекая о себе. Однако догадаться, что у организма проблемы, можно и по косвенным признакам — многие из них видны прямо в зеркале. Мы узнали у врачей, какие внешние симптомы говорят о заболеваниях почек, и в каких случаях самое время обратиться к специалистам, пока не стало слишком поздно.
Отечность лица
В первую очередь стоит обратить внимание на отёки лица. Так как функция почек — фильтровать кровь, отделять токсины и выводить их вместе с лишней жидкостью, то при нарушении работы органа та самая жидкость начинает задерживаться в тканях.
— Если работа почек нарушена и лишняя жидкость не выводится, начинает отекать лицо, особенно в области глаз, — рассказала врач Ольга Уланкина, — Когда отекают нижние веки, под глазами могут появиться мешки.
Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Кроме того, лишняя жидкость начнет скапливаться и в конечностях — чаще всего у людей, страдающих проблемами с почками, сильно отекают ноги.
Синяки под глазами
Из-за проблем с почками появляются не только мешки — также о болезни могут говорить синяки под глазами.
— Их регулярное появление по утрам может говорить о том, что почки слабо фильтруют жидкость и токсины из организма выводятся плохо, — подчеркнула Ольга Уланкина.
Но не всегда синяки под глазами говорят о болезни почек — также это симптом сбоя в работе надпочечников или сердечно-сосудистой системы.
Цвет лица
Еще один симптом, по которому можно понять, что у вас проблемы с почками, — это цвет лица.
— Бледность или желтизна кожи лица также могут указывать на проблемы с почками, — рассказала врач Татьяна Тарадеева. — Но изменение цвета кожи может быть связано и с болезнями печени, а также с различными нарушениями обмена веществ.
Татьяна Тарадеева, врач-терапевт ИНВИТРО-Поволжье. В 2004-м окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специализации «лечебное дело», в 2020 году получила диплом в Самарском государственном медицинском университете по специализации «терапия».
Сухость кожи
О проблемах с почками может говорить и состояние кожи лица: в первую очередь это сухость, из-за которой вы чувствуете стянутость, а также постоянный зуд.
— Если из-за сбоя в работе почек нарушен минеральный баланс, это может отразиться и на состоянии кожи, причем не только на лице, но и на всем теле, — подчеркнула Ольга Уланкина.
Как и другие симптомы, проблемы с кожей не гарантируют, что у вас больные почки. Также сухость лица может возникнуть из-за жесткой воды, солнечного ожога или новой уходовой косметики.
Какие еще есть симптомы
Перечисленные выше симптомы могут стать поводом беспокоиться, однако по одиночке они не гарантируют проблем с почками. Обычно из-за сбоя в организме возникает целый ряд неприятных симптомов, и не все из них написаны на лице.
Главный симптом болезни почек — измененный вид мочи и проблемы с мочеиспусканием, подчеркивают медики.
— Многое о состоянии почек может рассказать вид мочи. Если она мутная или дает пену, это повод обратить внимание на водно-солевой баланс и наладить питьевой режим, а при отсутствии положительных изменений — обратиться к врачу, — советует Ольга Уланкина, — Цвет мочи тоже может указывать на проблемы: чем она темнее, тем меньше в организме жидкости.
Если моча приобрела розовый цвет — скорее всего, ее окрасила кровь. В таком случае нужно как можно скорее сдать анализы.
Обратить внимание на здоровье стоит, если, помимо вышеперечисленных симптомов, у вас:
регулярная боль в области почек и нижней части спины;
высокое артериальное давление, не поддающееся снижению;
слабость и головокружение;
головные боли;
усталость;
отсутствие аппетита;
тошнота.
Один из перечисленных симптомов еще не говорит о проблемах с почками, но если вы нашли у себя хотя бы несколько — врачи настоятельно советуют проверить свое здоровье.
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