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Еда Здоровье Анализ не покажет дефицит йода: почему вы хотите спать и медленно соображаете — лайфхаки от врачей

Анализ не покажет дефицит йода: почему вы хотите спать и медленно соображаете — лайфхаки от врачей

Медики говорят о страшных последствиях дефицита йода. Его нехватка может привести к проблемам с щитовидкой, а затем и к раку

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Йод — один из важных микроэлементов для работы организма

Если у вас сонливость и чувствуете себя подавленным, возможно, организму не хватает йода. Медики наперебой говорят об этой проблеме и о ее страшных последствиях. NGS24.RU поговорил с врачами и разобрался, на что в организме влияет этот микроэлемент, к чему приводит его дефицит, кому нужно его пить и в каких продуктах он содержится.

Набор веса, запор и депрессия

Лидируют среди эндокринных заболеваний — проблемы с щитовидной железой, и они возникают как раз из-за дефицита йода. По словам врача-эндокринолога Красноярской краевой клинической больницы Татьяны Коноваловой, если вопрос не решать, заболевание может привести к онкологии.

— Гормоны щитовидной железы — основные дирижеры работы всех органов и систем. Когда не хватает йода, организм пытается восполнить его недостаток и порой даже увеличить площади фабрики по производству гормонов, то есть организм пытается увеличить саму щитовидную железу, — объясняет Татьяна Коновалова. — Помимо того, что она увеличивается, еще и изменяется ее структура, могут образовываться узлы. А затем меняется функция железы, то есть она начинает вырабатывать недостаточное количество гормона тироксина или, наоборот, избыток. Самое грозное, что может произойти, — это рак щитовидной железы.

По мнению врача-эндокринолога, если в организме очень мало йода, то человек чувствует себя подавленным, а если, наоборот, очень много, то человек чувствует себя слишком активным.

— Наша щитовидная железа из четырех молекул йода образует гормон тироксин, и он регулирует все процессы. Если его не хватает, человек «впадает в спячку». Он сонливый, медлительный, не может думать, быстро соображать, у него депрессия, отечность, набор веса, сухость кожи, выпадение волос, запоры, — поясняет Татьяна Коновалова. — А если избыток этого гормона, то здесь все процессы, все органы и системы работают в два-три раза активнее, то есть это чувство жары, потливость, учащенное сердцебиение, этот человек раздражительный, плаксивый, он много ест, но при этом худеет, это частый стул в течение дня.

А вдруг вы не просто устали, а испытываете нехватку йода?

Врач-эндокринолог считает, что основная проблема дефицита йода — это взращивание продуктов с явным недостатком этого микроэлемента. По словам Татьяны Коноваловой, в таких продуктах содержится всего 40−60 микрограммов йода, тогда как суточная норма потребления микроэлемента — 150 микрограммов.

— В продуктах недостаточное количество йода, поэтому мы должны восполнять его. Мы должны заниматься профилактикой йододефицита. Она бывает разная. Например, групповая, когда микроэлемент дают в школах, организациях. Раньше школьникам полагался «Антиструмин», варили всевозможные компоты. Самая быстрая поставка йода в организм — это добавление в продукты йодированной соли, — поясняет Татьяна Коновалова. — Также есть индивидуальная профилактика, когда человек покупает калий йодид и принимает. Доза зависит от возраста. Допустим, для грудничков, которым годик, — 50 микрограммов в сутки, детям от двух до шести лет — 9, школьникам от 7 до 12 лет — 120, с 12 лет и старше — 150 микрограммов, а вот беременные должны потреблять 250. Йод — важный микроэлемент для будущих мам.

Татьяна Коновала отмечает, что каждый человек хотя бы раз в жизни должен сделать УЗИ щитовидной железы, чтобы убедиться в том, что с ней всё хорошо, и пресечь проблемы на корню. Особенно процедурой не должны пренебрегать девушки.

— Будущим мамам обязательно нужно пройти это обследование, потому что если функция щитовидной железы будет нарушена, то может быть бесплодие, угроза выкидыша, замершая беременность и другие аномалии, — говорит врач-эндокринолог. — Также у ребенка может быть врожденный гипотиреоз — это когда есть недостаток гормона тироксина, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, печени, клеток крови, на атеросклероз, даже психическое, физическое развитие, умственное развитие. IQ нации зависит от уровня йода.

Самостоятельно определить невозможно

— Йод является очень важным и нужным для организма любого человека, будь это взрослый или ребенок. Именно он является основным структурным компонентом гормонов щитовидной железы, которые, в свою очередь, обеспечивают полноценное развитие организма человека и отвечают за все обменные процессы, — говорит детский эндокринолог Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства (КГБУЗ КККЦОМД) Ольга Шаповалова.

По ее словам, дефицит йода для ребенка опасен как минимум в двух случаях:

  • когда малыш в утробе;

  • когда он растет.

— В эти периоды дефицит йода может проявиться необратимыми последствиями в интеллектуальном и физическом развитии ребенка, — отмечает детский эндокринолог.

— У взрослых, — продолжает Ольга Шаповалова, — дефицит йода тоже может привести не к самым лучшим заболеваниям. Например, к гипотиреозу, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. И тиреотоксикозу — тут всё ровно наоборот.

— Определить недостаток йода у конкретного человека просто невозможно, потому что в течение дня количества йода в организме колеблется и поймать высокую, низкую, среднюю концентрацию просто невозможно. Йод в крови, моче, волосах и ногтях не станет достоверным источником того, что в организме его не хватает, — объясняет врач.

По мнению Ольги Шаповаловой, если человек не относится к группе риска по заболеванию щитовидной железы, ему достаточно приема йодированной соли. В остальных случаях нужна консультация врача.

Чуть-чуть йодированной соли — и порядок!

— Но есть определенные группы лиц, которым требуется прием йода в препаратах. Дозировку необходимо уточнить на приеме у врача-эндокринолога, — отмечает она.

Что есть и пить?

— Основными источниками йода являются морепродукты, но только те, которые выросли в естественной среде, а еще водоросли, фейхоа в сезон и дикая рыба, — уверяет нутрициолог Анна Мещерякова.

— Йод — структурный элемент гормонов щитовидной железы, поэтому он обеспечивает полноценное развитие и функционирование всего организма, так как гормоны влияют на пищеварительную, репродуктивную системы, волосы, кровь, давление, умственные способности, — объясняет Анна Мещерякова. — Также в нем нуждаются мышцы, сердечно-сосудистая система и иные органы.

Нутрициолог назвала симптомы дефицита йода:

  1. Слабость.

  2. Усталость, сухость кожи.

  3. Необъяснимый набор веса.

  4. Чувствительность к холоду.

  5. Нарушение выработки гормонов щитовидной железы.

Дефицит йода может приводить к появлению зоба, гипотиреозу, нарушению когнитивных функций, замедлению роста тела и задержке умственного развития. Йод очень важен для физического и умственного развития ребенка, отмечает Ана Мещерякова.

— Дефицит йода наибольшую опасность представляет на этапе внутриутробного развития малыша и в раннем детском возрасте. Он может вызвать необратимые отклонения в интеллектуальном и физическом развитии, — поясняет нутрициолог.

Признаками дефицита йода у детей, по словам Анны Мещеряковой, могут быть:

  1. Задержка речевого развития.

  2. Трудности звукопроизношения.

  3. Эмоциональная неустойчивость и агрессия.

  4. Невнимательность и неспособность концентрироваться.

— Для того, чтобы йод хорошо усваивался, нужно включить в рацион продукты, содержащие селен, магний, цинк, витамины Е и С, железо, — уточняет нутрициолог. — Интересно, что хлор в воде приводит к дефициту йода, и для того, чтобы очистить рецепторы, которые улавливают йод, рекомендуется первые два месяца до его приема или совместно с ним принимать селен в виде добавок или употреблять продукты, его содержащие. Это треска, сайра, скумбрия, минтай, дикие лососевые, креветки, мидии, омары, гребешок, спирулина, чука, ламинария, нори. Йод также присутствует в крупах, черноплодной рябине.

По мнению Анны Мещеряковой, йодированная соль, о которой так много говорят эндокринологи, почти не содержит микроэлемент, потому что тот улетучивается и теряет свои свойства во время приготовления пищи.

С солью все ок

Заболеваемость многих россиян, связанная с йододефицитом, находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора.

В 2023 году в рамках надзорных и профилактических мероприятий в детских образовательных, медицинских учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания, на производствах были отобраны пробы йодированной соли. Результаты лабораторных исследований показали, что не содержали йод только 0,7% из них.

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Здоровье Медицина Йод Дефицит йода Йододефицит Йодид калия
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