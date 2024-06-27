Хотели поправить здоровье — остановилось сердце: кому нельзя пить омега-3

Мало кто задумывается, что заветные капсулы могут привести к остановке сердца Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Последние несколько лет пищевые добавки с омега-3 становятся всё популярнее. В каждой аптеке продается заветная баночка с капсулами, и зачастую люди покупают их без рецепта, не задумываясь о том, что, помимо пользы, омега-3 могут серьезно навредить организму. Рассказываем, кому лучше отказаться от капсул и где еще содержатся заветные жирные кислоты.



Чем полезны омега-3

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают нормально работать организму. Врач Надежда Подкорытова уверена, что благодаря им снижается риск целого ряда опасных заболеваний.



— Жирные кислоты омега-3 положительно влияют на организм и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают противовоспалительное действие и улучшают активность функций мозга, являются хорошим средством при профилактике неврологических заболеваний, — рассказала Надежда Подкорытова.



Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.

Кроме того, омега-3 снижают уровень вредного холестерина, который способствует образованию холестериновых бляшек, добавила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.



— Также омега-3 снижают вязкость крови, препятствуя образованию тромбов, и способствуют росту новых клеток, в том числе нейронов головного мозга, что, согласно некоторым данным, улучшает когнитивные функции, — отметила Екатерина Кашух.



Екатерина Кашух — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Из этого можно сделать вывод, что омега-3 очень полезны для организма, если бы не одно «но»:



— Всё это полностью справедливо только по отношению к полиненасыщенным жирным кислотам, которые человек получает с пищей, — подчеркнула Екатерина Кашух.



В каких продуктах есть Омега-3

Если вы хотите получить достаточное количество омега-3, то есть небольшой, но очень полезный список продуктов, в которых этих кислот — хоть отбавляй:

рыба жирных сортов: скумбрия, лосось, тунец, сельдь;

печень;

фасоль;

грецкие орехи;

семена льна;

оливковое масло;

кунжут.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











— Для того чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость, лучше придерживаться здорового рациона, 1–2 раза в неделю есть рыбу, а также орехи, злаки. По поводу пользы от сбалансированного питания разночтений нет: она доказана давно и подтверждена многочисленными исследованиями, — заключила Екатерина Кашух.



Однако, если все-таки дефицит омега-3 сформировался, нужно первым делам не заниматься самолечением, а пойти к специалисту.



— Если человек не знает об особенностях своего здоровья и назначает пищевые добавки самостоятельно, то это, безусловно, несет определенные риски, — объяснила Надежда Подкорытова. — Поэтому рекомендуется обсудить применение омега-3 с врачом, чтобы оценить индивидуальные потребности и риски.



Насчет употребления омега-3 в качестве пищевых добавок у врачей есть большие сомнения. И они небезосновательны.

Что не так с пищевыми добавками

Ученые проводили множество исследований БАДов с омега-3 и пришли к выводу, что они действительно снижают риск болезней сердца, однако имеют неприятные побочки.



— Прием добавок с омега-3 повышает риск фибрилляции предсердий — мерцательной аритмии. Это состояние, при котором предсердия, две верхние камеры сердца, сокращаются быстро и неритмично, кровоток между предсердиями и желудочками нарушается, — заявила Екатерина Кашух.



Врач подчеркнула, что сама по себе мерцательная аритмия не угрожает жизни, однако из-за нее серьезно повышается риск смертельного нарушения ритма и, как следствие, остановки сердца. К тому же мерцательная аритмия способствует образованию тромбов.



— Омега-3 повышают риск возникновения нарушений сердечного ритма у здоровых людей, и особенно у людей с определенными факторами, — отметила Надежда Подкорытова.



Врачи перечислили шесть категорий людей, которым ни в коем случае нельзя принимать добавки с омега-3. Вот какие есть противопоказания:

высокий уровень липидов в крови;

аллергия на рыбу;

нарушения в работе щитовидной железы;

камни в мочевом пузыре и почках;

дети младше 7 лет.



Но даже если вы не входите в группу риска, передозировка добавками с омега-3 может привести к тошноте, рвоте и расстройству ЖКТ.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Однако столь пугающие побочки у омега-3 актуальны только для добавок с высоким содержанием омега-3, подчеркивают специалисты.



— Не стоит забывать, что часто биодобавки содержат минимальное количество омега-3, в таком случае они вообще никак не влияют на организм, разве что становятся дополнительной статьей расходов, — заключила Екатерина Кашух.