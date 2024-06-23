Бросайте закусывать: нарколог назвал продукты, усиливающие тягу к алкоголю

Ну хотя бы чуть-чуть пригубить! Источник: Евгения Заболотских











Хочется выпить? А на деле в вас проснулось желание поесть. Об этом сообщают ученые. Тяга к алкоголю усиливается, когда дает о себе знать гормон голода грелин. О том, что бы такого съесть, чтобы не выпить, «Доктор Питер» узнал у врача.

Коварный грелин

«Всё, с понедельника — ни-ни!» — обещают себе многие. И вот он наступает — и срываются. Но всегда ли следует винить в том, что не сдерживаешь обещания, силу воли?

Польские ученые выяснили, что на тягу к спиртному может повлиять питание. Они обследовали алкоголиков и пришли к выводу, что каждый третий из них путает желание выпить с чувством голода.

К похожему выводу пришли и американские ученые. Они обнаружили, что гормон голода грелин играет важную роль в тяге к спиртному. Участники эксперимента, которые получали инъекции этого гормона, употребляли больше алкоголя. А значит, высокий уровень грелина усиливает желание выпить.

Есть мнение, что завязать с алкоголем помогают сладости. По данным диетолога Моны Мурхаус, почти половина пациентов, которые лечились от алкоголизма и, соответственно, воздерживались от возлияний, сообщили о сильной тяге к углеводам, особенно к сладкому.

Мона Мурхаус — клинический диетолог Королевской больницы Оттавы.

— У алкоголиков, вероятно, снижен уровень серотонина, а алкоголь, как и углеводы, его повышают, — рассуждает диетолог.

Исследователи провели эксперимент. Одну группу алкоголиков посадили на диету, богатую белками, а другую — на рацион с высоким содержанием сахара.

В результате на сладостях люди впадали в еще более депрессивное состояние: содержание серотонина снижалось, а тяга к алкоголю усиливалась. И, наоборот, диета с высоким содержанием белка увеличила активность серотонина — желания выпить было меньше.

Так чем же питаться, чтобы не хотелось выпить? Спросили у психиатра-нарколога.

Антон Петров — психиатр-нарколог высшей категории, заведующий 2-м отделением ГБУЗ «Городская наркологическая больница» в Санкт-Петербурге.

— Пока нет достоверных данных о продуктах, усиливающих влечение к спиртному. Но, скорее всего, тягу к алкоголю будет усиливать та еда, которую человек привычно употреблял с выпивкой, — объясняет психиатр-нарколог Антон Петров. — Нередко приходится слышать от пациентов: «Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?» Или: «Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?» У человека сформирована привычка, если хотите, условный рефлекс: шашлык — водка, мясо — вино. Это касается не только продуктов, но и жизненных обстоятельств, различных ситуаций. К примеру, в пятницу нужно выпить пива, а на отдыхе — алкогольный коктейль.

Когда столько разнообразных закусок, трудно удержаться Источник: Евгения Заболотских











По словам врача, нет и убедительных данных о том, что какие-либо продукты подавляют влечение к алкоголю.



— Но в случае, когда у человека присутствуют навыки осознанности, когда он успевает заметить, что появилось желание выпить, могут сработать техники замещения. Появилось влечение — можно его подавить, заев вкусной едой. Важно, чтобы еда очень нравилась конкретному человеку и прием пищи был обильным, — объясняет Антон Петров.

Стоит ли бороться с алкоголизмом безалкогольным пивом

— Кто-то говорит, что помогают безалкогольные пиво и вино. В основном такие заменители спиртного помогают в ситуации социального взаимодействия: «Все пьют, а я чувствую себя белой вороной, и мне очень хочется выпить. А когда есть безалкогольное пиво, я не выделяюсь, мне комфортно, — рассуждает нарколог.

Однако врач рекомендует пациентам избегать любого алкогольного антуража.

— Может сработать условный рефлекс, и с безалкогольных напитков человек быстро перейдет на алкогольные, — объясняет Антон Петров.

Как бросить пить — резко или постепенно?

— Бросайте пить так, как у вас лучше получается, — отвечает наш эксперт. — В целом когда у человека сформировано такое заболевание, как алкоголизм, то постепенно бросить пить у него не получится, придется бросать сразу. — Если же речь идет о злоупотреблении без сформированной зависимости, можно и не бросать пить полностью, но придется существенно пересмотреть свои привычки и уменьшить частоту употребления.

Самый тяжелый период после отказа от алкоголя

— Здесь всё индивидуально. Однозначно можно сказать, что очень важно окружение. Если близкие и родственники оказывают эмоциональную поддержку, то сложных периодов не предвидится, — говорит врач. — Другой разговор, если злоупотребляющий человек бросает пить в привычной среде, когда окружающие тоже не прочь выпить. В такой ситуации каждый момент тяжелый и рискованный по срыву. И в период праздников, когда принято употреблять алкоголь, риски увеличиваются.

С чего начать путь к трезвости?

По словам врача, если вы уже пытались бросить пить и попытка провалилась, начинать путь к трезвости стоит с обращения за помощью.

— Можно обратиться к профессионалу (психологу, психиатру-наркологу) или в непрофессиональное сообщество — общество анонимных алкоголиков. Можно просить помощи у родственников и друзей, чтобы они помогли определиться с местом лечения.

В любом случае настраивать себя надо на то, что легко бросить пить не получится. Нет специальной диеты, таблетки или другого волшебного метода, который поможет одномоментно и без усилий бросить пить. И уж тем более нет способа вернуть контроль за употреблением.

Вам придется приложить много личных усилий, потратить время для того, чтобы обрести трезвость. Но результат того стоит! За 20 лет работы не встречал ни одного зависимого, который был бы недоволен тем, что достиг ремиссии».

Морковь, дыня и манго — лучшие друзья

Если вы твердо решили перестать употреблять и в целом собрались вести здоровый образ жизни, подумайте о том, чтобы съедать побольше полезных продуктов.

Ранее мы рассказывали о том, что диетологи рекомендуют съедать в день пять порций фруктов и овощей. Например, яблоко, банан, огурец, помидор и морковь. Так организм запасется витаминами, и вы поможете сердцу, кишечнику, коже. Да, и меньше сладкого и жирного съедите.

Каждый фрукт и овощ не зря определенного цвета. Это говорит о том, что в нем преобладает содержание какого-то полезного вещества.

Диляра Лебедева — эндокринолог, гастроэнтеролог.

— В некоторых овощах и фруктах содержится бета-каротин. Этот оранжевый пигмент — природный провитамин A, который превращается в ретинол прямо в нашем теле, — говорит Диляра Лебедева.

Больше всего бета-каротина в оранжевых и красных фруктах и овощах. Например, в моркови, тыкве, облепихе, красном перце, томате, дыне и манго.