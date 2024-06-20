«Несколько ожогов могут привести к раку кожи»: как добиться красивого загара и остаться здоровым — советы врачей

Летнее солнце может нести за собой опасности для здоровья Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Если верить синоптикам, жарких и солнечных дней этим летом будет немало. Многие будут проводить уик-энд на пляже… а потом массово скупать противовоспалительные мази. Наши коллеги из NGS24.RU поговорили с врачами и косметологами и узнали, как безопасно принимать солнечные ванны, чтобы избежать проблем со здоровьем, начиная от ожогов, заканчивая появлением рака кожи.

Польза и вред солнца

Едва ли кому-то хочется после отдыха на пляже стоять на учете у онколога. Но, к сожалению, желание приобрести бронзовый загар не всегда так безобидно, как кажется, особенно для жителей российских широт, рассказывает дерматовенеролог Анна Дюжакова.



— Одно из самых негативных последствий загара — это многократное увеличение рисков любых, как доброкачественных, так и злокачественных опухолей кожи, в том числе самых опасных, включая меланому, пустоклеточный рак и базальноклеточный рак. А также больше эстетические проблемы, то есть фотостарение, увеличение количества мелких морщин за счет того, что под действием ультрафиолета разрушается эластин быстрее, чем без него. Ну и, соответственно, появление пигментации. Особенно у людей со светлой кожей, то есть у рыжих и русых.

Не лучше ситуация с солярием. Как говорит Анна Дюжакова, если вы хотите загар, но надеетесь, что под лампами его получить безопаснее, то ошибаетесь.



— Солярий, согласно исследованием, более вредный вариант. Что вреднее, выпить водки или выпить пива, но много? Только так же с солнцем и солярием. И то, и то вредно, но больше исследований, конечно, существует относительно влияния солярия на риск возникновения рака кожи, — поясняет дерматовенеролог.

Подробнее про влияние на организм солярия мы писали здесь.

Такие процедуры тоже несильно полезны Источник: читатель NGS24.RU











По словам специалиста, для комфортного получения организмом витамина D достаточно 15-минутной прогулки под солнцем. И лежать для этого часами под палящими лучами совсем не нужно. Но, к сожалению, именно в конце лета количество пациентов с новообразованиями кожи возрастает.



— В конце лета многие люди приходят удалять какие-то новообразования. Чаще всего, конечно, эта проблема может не проявиться у вас сразу, в этом и коварство ультрафиолета. Бывает, солнечное воздействие накапливается в течение многих лет и оборачивается различными заболеваниями уже в достаточно зрелом возрасте, то есть после 50–60 лет. Именно в этот период стартуют опухоли кожи, говорит Анна Дюжакова.

Можно ли загорать без риска получить рак?

Максим Шумбасов, заведующий отделением опухолей молочной железы краевого онкодиспансера имени А. И. Крыжановского, рассказал, что россияне не подготовлены к интенсивному солнечному воздействию, поэтому к загару стоит относиться с осторожностью. Злоупотреблять пребыванием под солнцем не стоит, но и полностью избегать его лучей глупо.



— Нахождение на солнышке, возможно, и нужно, потому что на солнце происходят всевозможные химические реакции, которые необходимы нашему организму. Но солнышко должно быть умеренное, чтобы не вызывать ожогов. Даже небольшое покраснение кожи — это уже ожог, он может быть пусковым механизмом для развития рака кожи в дальнейшем. Это касается даже ребятишек маленьких. Например, несколько ожогов кожи с возрастом в зрелости могут привести к раку кожи в местах ожогов, — утверждает врач.



Как рассказал медик, совсем не обязательно полностью избегать солнца, но важно беречь кожу от ожогов. Именно они и несут негативные последствия для организма.



— Загорать — хорошо, сгорать — плохо, потому что любые ожоги — это повреждения, повреждения вызывают разные проблемы: фотостарение, развитие злокачественных опухолей, перегревы всевозможные, которые могут сопровождаться солнечными ударами, для пожилых людей это еще и тяжелая нагрузка на сердце, — предупреждает доктор.

Максим Шумбасов не рекомендует находиться на солнце в середине дня, а также выходить из помещений в это время без необходимости.



— Очень хороший загар в период с раннего утра, когда идет скользящий ультрафиолет, и вечером.



Если избежать палящих лучей не получается, то стоит завести SPF-крем. И наносить его на кожу каждый час или два в зависимости от инструкции по применению. Несмотря на расхожее мнение о вреде подобных средств защиты, онколог не подтверждает его. Слишком частое использование кремов не должно навредить, но перед применением стоит провериться на аллергическую реакцию.



— Сами по себе кремы как защитный вариант от ультрафиолета не вызывают негативных последствий при воздействии на кожу. А вот аллергические реакции вполне возможны на отдушки и другие компоненты. Поэтому стоит открыть тюбик, намазать небольшой участок тела и подождать минут 15. Если реакции никакой нет, намазывайтесь спокойно, — заключает Шумбасов.

Главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылев подтвердил, что загар может быть опасен для здоровья:

— Не столько загар, сколько именно ультрафиолетовое излучение, прямое воздействие ультрафиолета на кожу является доказанным фактором развития как рака кожи, так и меланомы. Я не призываю отказаться от загара, потому что солнце — это не только вред, но и польза. Но, во-первых, не надо загорать, когда солнце в зените. Лучше делать это в утренние или вечерние часы — это первое. Второе — пользоваться кремами с высокой защитой.

Существуют люди с разным фототипом кожи: смуглые люди, которые никогда не сгорают, поэтому для них это представляет меньшую угрозу, чем для людей со светлым типом кожи, люди с большим количеством родинок на теле. Солнечные ожоги, которые получены в детстве, являются одним из основных факторов возникновения рака кожи и меланомы. Меланома — это опухоль, которая возникает из пигментных клеток либо просто на неизмененной коже, либо на фоне уже существующей родинки. Каждую родинку проверять не надо, надо отслеживать изменения, которые возникают в родинках. То есть следить за формой, цветом, размером, пигментацией участков, выпадением волос, появлением трещинок или мокнущих поверхностей, появлением зуда — это все те факторы, которые должны насторожить, — предупреждает врач.

Загорать лучше в определенные часы суток Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Как правильно защищаться?

Косметологи рассказали, как правильно пользоваться защитными средствами. Воздействие солнца, говорит косметолог Мария Бочарова, опасно не только летом, и SPF-кремом стоит защищать кожу даже в мороз.



— В зависимости от сезона выбираем степень защиты. Зимой достаточно приобрести SPF-средство с индексом 30, летом — всегда 50. Причем мы начинаем использовать SPF-крем с индексом 50 уже в марте-апреле, становится более ярче, больше греет, — советует Мария.



Правда, выбрать такое средство бывает не всегда просто. Мария Бочарова утверждает, что для качественного ухода необходимо средство из линейки профессиональной косметики, одобренное дерматологами и клинически протестированное. Такие кремы чаще бывают дороже рыночной цены, но как раз за счет клинических испытаний. Средства от загара, которые продаются массово, обычно тестируются только на уровень токсичности.

Крем тоже надо выбирать с умом Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Как рассказала косметолог Карина Кузнецова, не стоит пренебрегать такими кремами, даже если вы хотите накраситься.



— Средство с SPF нужно наносить до макияжа. Сделайте 15-минутную паузу перед нанесением косметики, чтобы защитный крем закрепился и впитался. А чтобы обновлять слой через 2–3 часа, пользуйтесь SPF-спреем. Старайтесь наносить тональную основу поверх защитного крема, не смешивая их, чтобы не снизить эффективность, — подсказывает специалист.

