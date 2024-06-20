Вместо фигуры — холестерин и инсульт: топ-5 вредных диет

6

Если вы не хотите подорвать здоровье за пару недель таких диет, придется смириться с тем, что путь к здоровому и красивому телу далеко не быстрый.



— Рекомендуется постепенно снижать вес на 5–10% от начального за три месяца, а затем поддерживать этот результат длительное время, — советует Анастасия Остапенко, — Чтобы избавиться от одного килограмма жира, необходимо сжечь 7700 калорий, что возможно только с помощью сбалансированного рациона и увеличения физической активности, например, проходить 5 км в день и выполнять кардиотренировки, такие как плавание или степ-аэробика.



Подбирать питание во время диеты нужно разумно, исходя из потребностей организма.



— Чтобы стимулировать процесс похудения, важно включать в диету богатые белком продукты. Постное мясо, рыба, яйца и бобовые препятствует потере белка из мышц, который быстро тратится в организме при снижении калорийности рациона, — посоветовала Екатерина Кашух. — Кроме того, рацион должен по-прежнему включать овощи и фрукты — они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, благотворно влияют на работу кишечника и помогают контролировать аппетит.



Нельзя забывать и о крупах — гречка, овсянка, коричневый рис и киноа помогут поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и обеспечат длительное ощущение сытости.



А вот на что надо обратить особое внимание — так это на способ приготовления пищи. Ведь даже самый полезный продукт можно закинуть во фритюр и превратить во вредный. Еще одно важное правило — придерживаться «принципа тарелки».