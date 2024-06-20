Вместо фигуры — холестерин и инсульт: топ-5 вредных диет

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Как, сбросив вес, не расстаться со здоровьем

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Тонкая и звонкая совсем не значит здоровая

Пляжный сезон в самом разгаре, и времени для того, чтобы успеть влезть в любимый купальник, всё меньше. Некоторые люди в спешке пытаются скинуть лишние килограммы на популярных в интернете диетах, которые обещают потрясающий результат всего за неделю. А вот о последствиях таких экспериментов над организмом многие не задумываются. Рассказываем о самых опасных диетах и о том, как правильно скинуть лишний вес.

  1. Экспресс-диета
  2. Монодиета
  3. Кетодиета
  4. Диета с экстремально низким содержанием калорий
  5. Детокс диета
  6. Как худеть правильно
  7. Опрос
1

Экспресс-диета

Суть этого метода можно понять из названия: на такой диете человек должен скинуть за несколько дней приличный вес — в среднем около 5–10 килограмм всего за неделю. Вариаций экспресс-диет множество, но общее среди них — исключение из рациона практически любой пищи. Врачи уверены, что такой метод и опасен, и бесполезен.

— Экспресс-диеты замедляют обмен веществ, что может привести к увеличению веса даже при соблюдении обычного или низкокалорийного рациона, — отметила врач-эндокринолог Анастасия Остапенко.

Анастасия Остапенко, врач-эндокринолог, закончила Самарский Государственный Медицинский Университет по специализации «Лечебное дело» и «Эндокринология», эксперт ИНВИТРО-Приволжье.

Специалист также предупредила, что после таких экспериментов над собой организм вернет ушедшие килограммы с процентами. Из-за стресса наше тело попытается увеличить жировую ткань, и вес вернется, как только худеющий вернется к своим пищевым привычкам.

Также Анастасия Остапенко напомнила, что экспресс-диеты категорически противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно страдающим от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

2

Монодиета

Монодиета оказалась крайне популярна у девушек, спешащих похудеть всего за пару дней. Чтобы скинуть килограммы, они заменяют весь свой рацион всего на один или два продукта: обычно это кефир, огурцы, яблоки или гречка.

— Монодиеты, основанные на употреблении какого-то одного продукта или группы продуктов, могут привести к дефициту питательных веществ и проблемам со здоровьем из-за отсутствия разнообразия в питании, — заключила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.

Эксперты уверены, что никакой продукт не может заменить дневную норму полезных веществ. В некоторых случаях даже кратковременная монодиета приведет к проблемам со здоровьем: например, кефирная диета закончится коликами и вздутием, а у страдающих гастритом людей обострится болезнь.

В итоге такая голодовка приведет лишь к проблемам со здоровьем, как физическим, так и ментальным — от настолько однообразной пищи у человека может даже возникнуть депрессия и тревожность.

3

Кетодиета

Еще один популярный способ скинуть килограммы — кетодиета. Ее суть в том, чтобы исключить из рациона пищу с содержанием углеводов. Как вы можете догадаться, ни к чему хорошему это не приводит.

— Кетодиета может быть опасна для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания жиров и нехватки углеводов — важного источника энергии для мозга и мышц, в том числе сердечной, — отметила Екатерина Кашух.

Без необходимых организму углеводов в организме начинается повышение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. В свою очередь, липопротеины активнее переносят холестерин в организме, повышая риск бляшек в артериях, вызывающих инфаркт и инсульт.

4

Диета с экстремально низким содержанием калорий

Следующий способ скинуть лишний вес похож на экспресс-диету. Но в этом случае есть все-таки разрешают, пускай и немного — обычно люди останавливаются на 800-1200 калорий в день.

— Диеты с экстремально низким потреблением калорий способствуют дефициту витаминов и минералов, снижению мышечной массы и нарушению обмена веществ, — считает Екатерина Кашух.

В итоге вес и правда уходит, но вместо жира человек теряет мышечную массу. А затем все килограммы всё равно возвращаются обратно — ведь долго на таких ограничениях просидеть не получится.

5

Детокс диета

Детокс-диету еще называют соковой — подразумевается, что худеющий перейдет только на напитки, отказавшись от твердой пищи. За неделю такого «питания» организм может потерять до шести килограммов. Правда, вместо обещанного избавления от шлаков и токсинов из организма уйдет мышечная масса.

— Детокс-диеты, при которых рекомендуется употреблять только специальные соки или напитки, могут вызывать электролитный дисбаланс, усталость и снижение иммунитета, а также проблемы с почками и печенью, — объяснила Екатерина Кашух.

Эксперты подчеркивают, что даже свежевыжатый сок может навредить, если питаться только им: чрезмерное употребление грозит гастритом, изжогой, тошнотой и нарушением работы кишечника.

6

Как худеть правильно

Если вы не хотите подорвать здоровье за пару недель таких диет, придется смириться с тем, что путь к здоровому и красивому телу далеко не быстрый.

— Рекомендуется постепенно снижать вес на 5–10% от начального за три месяца, а затем поддерживать этот результат длительное время, — советует Анастасия Остапенко, — Чтобы избавиться от одного килограмма жира, необходимо сжечь 7700 калорий, что возможно только с помощью сбалансированного рациона и увеличения физической активности, например, проходить 5 км в день и выполнять кардиотренировки, такие как плавание или степ-аэробика.

Подбирать питание во время диеты нужно разумно, исходя из потребностей организма.

— Чтобы стимулировать процесс похудения, важно включать в диету богатые белком продукты. Постное мясо, рыба, яйца и бобовые препятствует потере белка из мышц, который быстро тратится в организме при снижении калорийности рациона, — посоветовала Екатерина Кашух. — Кроме того, рацион должен по-прежнему включать овощи и фрукты — они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, благотворно влияют на работу кишечника и помогают контролировать аппетит.

Нельзя забывать и о крупах — гречка, овсянка, коричневый рис и киноа помогут поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и обеспечат длительное ощущение сытости.

А вот на что надо обратить особое внимание — так это на способ приготовления пищи. Ведь даже самый полезный продукт можно закинуть во фритюр и превратить во вредный. Еще одно важное правило — придерживаться «принципа тарелки».

— Половина тарелки предназначена для овощей и небольшого количества фруктов, четверть тарелки занимает основное белковое блюдо. Лучше всего выбирать птицу или рыбу, — советует Анастасия Остапенко. — Еще четверть — гарнир. Заправлять блюдо следует небольшим количеством растительного масла, а количество потребляемой воды должно составлять около 2 литров в день.

7

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