«Похудела на 20 кг и обнаружила шишку»: откровенная история женщины, лишившейся груди из-за рака

Людмила Голубева — мама троих детей из Нижнего Новгорода. Около 20 лет назад в их семью пришло горе, мать Людмилы умерла от рака молочной железы. Спустя почти четверть века эта болезнь настигла и саму женщину.
Как признается Людмила, она никогда не думала, что рак может развиться и у нее. Обнаружила уплотнения в груди случайно: несколько лет назад решила похудеть, из-за этого уменьшилась грудь и проявились странные комки в молочной железе.
Пройдя несколько обследований, врачи в один голос твердили, что ничего страшного нет. Сначала медики сказали, что это киста, потом диагноз сменился на фиброз. Но Людмила прошла дополнительные обследования и на очередном УЗИ ей диагностировали рак.
Образование уже достигло третьей стадии. Почти сразу Людмила прошла через несколько курсов агрессивной («красной») химиотерапии и 12 биохимий. Когда динамика стала положительной, а опухоль уменьшилась, женщину отправили на операцию по полному удалению груди.
По словам Людмилы, она была к этому готова и думала, что восстановит грудь после. Но пройдя через сложнейшее хирургическое вмешательство передумала.
— Я думала о восстановлении груди до момента, пока не стала черпать информацию из других источников. Это очень сложная операция. И я спросила себя: «А тебе это надо? Ты сейчас вот за год пережила это всё, включая операцию, чтобы… Ну ради чего?» Я родила детей, я их выкормила, вышла замуж. Всё! Мне чего мир покорять-то? Я его и без груди покоряю! — с искренней улыбкой рассказывает Людмила.
Чтобы помочь другим женщинам принять себя, нижегородка организовала откровенную фотосессию, где обнажила свой шрам.
— Я не призываю всех женщин это делать. Я просто говорю: «Девушки, вы можете либо себя принимать, либо закрывать татуировкой, либо идти на восстановление груди. Но нет ничего страшного, если вы без груди». Вот и всё.