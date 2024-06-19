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Здоровье «Похудела на 20 кг и обнаружила шишку»: откровенная история женщины, лишившейся груди из-за рака

«Похудела на 20 кг и обнаружила шишку»: откровенная история женщины, лишившейся груди из-за рака

Врачи не смогли сразу определить рак: сначала уплотнение диагностировали как кисту и фиброз

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Людмила Голубева — мама троих детей из Нижнего Новгорода. Около 20 лет назад в их семью пришло горе, мать Людмилы умерла от рака молочной железы. Спустя почти четверть века эта болезнь настигла и саму женщину.

Как признается Людмила, она никогда не думала, что рак может развиться и у нее. Обнаружила уплотнения в груди случайно: несколько лет назад решила похудеть, из-за этого уменьшилась грудь и проявились странные комки в молочной железе.

Пройдя несколько обследований, врачи в один голос твердили, что ничего страшного нет. Сначала медики сказали, что это киста, потом диагноз сменился на фиброз. Но Людмила прошла дополнительные обследования и на очередном УЗИ ей диагностировали рак.

Образование уже достигло третьей стадии. Почти сразу Людмила прошла через несколько курсов агрессивной («красной») химиотерапии и 12 биохимий. Когда динамика стала положительной, а опухоль уменьшилась, женщину отправили на операцию по полному удалению груди.

По словам Людмилы, она была к этому готова и думала, что восстановит грудь после. Но пройдя через сложнейшее хирургическое вмешательство передумала.

— Я думала о восстановлении груди до момента, пока не стала черпать информацию из других источников. Это очень сложная операция. И я спросила себя: «А тебе это надо? Ты сейчас вот за год пережила это всё, включая операцию, чтобы… Ну ради чего?» Я родила детей, я их выкормила, вышла замуж. Всё! Мне чего мир покорять-то? Я его и без груди покоряю! — с искренней улыбкой рассказывает Людмила.

Чтобы помочь другим женщинам принять себя, нижегородка организовала откровенную фотосессию, где обнажила свой шрам.

— Я не призываю всех женщин это делать. Я просто говорю: «Девушки, вы можете либо себя принимать, либо закрывать татуировкой, либо идти на восстановление груди. Но нет ничего страшного, если вы без груди». Вот и всё.

ПО ТЕМЕ
Рак молочной железы Удаление груди
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