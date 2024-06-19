«Похудела на 20 кг и обнаружила шишку»: откровенная история женщины, лишившейся груди из-за рака

Людмила Голубева — мама троих детей из Нижнего Новгорода. Около 20 лет назад в их семью пришло горе, мать Людмилы умерла от рака молочной железы. Спустя почти четверть века эта болезнь настигла и саму женщину.



Как признается Людмила, она никогда не думала, что рак может развиться и у нее. Обнаружила уплотнения в груди случайно: несколько лет назад решила похудеть, из-за этого уменьшилась грудь и проявились странные комки в молочной железе.



Пройдя несколько обследований, врачи в один голос твердили, что ничего страшного нет. Сначала медики сказали, что это киста, потом диагноз сменился на фиброз. Но Людмила прошла дополнительные обследования и на очередном УЗИ ей диагностировали рак.



Образование уже достигло третьей стадии. Почти сразу Людмила прошла через несколько курсов агрессивной («красной») химиотерапии и 12 биохимий. Когда динамика стала положительной, а опухоль уменьшилась, женщину отправили на операцию по полному удалению груди.



По словам Людмилы, она была к этому готова и думала, что восстановит грудь после. Но пройдя через сложнейшее хирургическое вмешательство передумала.

