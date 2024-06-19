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Здоровье обзор Тот же токсин вызывает ботулизм: Онищенко предупредил женщин об опасности ботокса после массовых отравлений

Тот же токсин вызывает ботулизм: Онищенко предупредил женщин об опасности ботокса после массовых отравлений

Яд накапливается в организме

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Ботулотоксин опасен даже в маленьких дозах

Ботулотоксин стал причиной отравления сотен россиян в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Он является крайне опасным для здоровья человека. Омолаживающие инъекции ботокса создаются на его основе, и даже в микродозах могут точно также навредить человеку.

— Люди из-за каких-то там мифических представлений о том, что сохранится гладкая кожа, идут на такого рода испытания над собой. Ведь даже в малых дозах воздействие есть, — сказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, это очень сильный яд, который накапливается.

Сам же ботулизм несет серьезные последствия для организма, включая паралич гортани, отметил эксперт. Он подчеркнул, что люди могут умереть от удушья.

Ботокс — это косметический препарат на основе нейротоксина ботулина типа А, который используют для разглаживания мимических морщин. Он блокирует передачу сигналов от нервов к мышцам, расслабляет мышечную ткань. Всего есть семь видов форм ботулотоксина, четыре из которых могут вызывать отравление у человека.

Когда инъекции токсина пошли не по плану — не редкость. Певец Стас Михайлов признался, что страдает от частичного паралича лица после омолаживающих процедур. Как отметил пластический хирург Сергей Свиридов, у артиста опустилась одна бровь из-за неправильной техники инъекции. Он предположил, что произошла диффузия препарата в нижнюю порцию лобной мышцы или несимметрично укололи ботокс в лоб.

В России произошла вспышка ботулизма — инфекционного заболевания, которое поражает нервную систему. Установлено, что все пострадавшие ели накануне «Салат лобио» от «Кухни на районе» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта». Возбудителя обнаружили в консервах с красной фасолью, которые использовали в качестве ингредиентов салатов. Пострадало более 100 человек.

Бывший главный инфекционист Москвы отметил, что симптомы обычно проявляются через один-два дня после отравления. В первую очередь люди чувствуют слабость, может быть поражение лицевых нервов, нарушение глотания. После массового заражения ботулизмом в Москве депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Сергей Миронов предложили отменить мораторий на проверки бизнеса, чтобы исключить повторения массовых отравлений.

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Здоровье Ботулизм Ботокс Геннадий Онищенко Яд Симптомы
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