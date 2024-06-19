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Здоровье эксперт «Там уже жизнь, там сердечко бьется». Перед абортом женщин заставят слушать сердцебиение плода и говорить с психологом

«Там уже жизнь, там сердечко бьется». Перед абортом женщин заставят слушать сердцебиение плода и говорить с психологом

Минздрав запустил новую волну борьбы с прерыванием беременности. Разбираемся, поможет ли это

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По мнению врача, консультирование работает не всегда — на первом месте стоит человеческий фактор

Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. Теперь перед прерыванием беременности женщине будут проводить УЗИ, чтобы она увидела плод и услышала сердцебиение ребенка. Кроме того, аборт будут проводить «по настойчивому желанию женщины» и только после консультации с психологом.

MSK1.RU обсудил нововведения с гинекологом и репродуктологом. Разбираемся, помогут ли новые правила снизить число абортов и повысить рождаемость.

Что поменялось

Новая версия клинических рекомендаций по искусственному прерыванию беременности подготовлена Российским обществом акушеров-гинекологов. Правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.

Авторы обновленной версии уточняют, что аборт — небезопасная процедура с риском осложнений. Также они напоминают о возможных последствиях процедуры: бесплодии, раке молочной железы, хронических воспалительных процессах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

В новой версии указано, что аборт будут проводить «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования» в женской консультации или в центре медико-социальной поддержки женщин. Раньше для прерывания беременности было достаточно только желания пациентки.

Исключение только одно — если аборт нужно провести по социальным и медицинским показаниям.

Кроме того, изменился раздел, посвященный проведению УЗИ. В обновленной версии врачам рекомендуют проводить обследование «с демонстрацией пациентке его изображения (плода) и сердцебиения».

— Вы не должны прибегать к аборту, если точно не уверены, что хотите прервать беременность, или у вас нет медицинских показаний для этого,— подчеркнули в документе.

Консультации уже ведут

Психологическое консультирование пациенток, решившихся на аборт, применяется уже сейчас, рассказал MSK1.RU гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Ирина Филатова. Перед прерыванием беременности врачи обязательно соблюдают «неделю тишины» (семидневный срок с момента обращения женщины с беременностью до 11 недель в клинику, в течение которого не проводится искусственное прерывание беременности. За это время женщина должна обдумать свое решение. — Прим. ред.), а затем женщину направляют на консультацию с психологом.

«Неделя тишины», и только после консультации с психологом можно дать направление на прерывание беременности, подписываются бумаги.

В то же время акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина уточнила, что пока консультации с психологом проводятся не во всех регионах и не в каждой больнице. По мнению врача, консультирование работает не всегда — на первом месте стоит человеческий фактор.

— Один психолог побеседует так, что женщина решит сохранить беременность и будет счастлива, а другой психолог просто ее унизит, она всё равно прервет беременность и потом впадет в депрессию еще на несколько лет. Поэтому это очень зависит от человека, и если уж даются такие рекомендации, то должны быть четкие рекомендации, что должен говорить психолог, — объяснила MSK1.RU специалист.

На беременность можно уговорить до 30 % женщин

Мария Милютина считает, что минимум 30% женщин, обратившихся за абортом, можно уговорить сохранить беременность. Поэтому беседа с психологом может нести свои плоды.

— Большинство из них будут счастливы, когда они это сделают и посмотрят на ситуацию через много-много лет. Потому что я как репродуктолог сталкивалась с женщинами, которые уже пострадали от последствий аборта. Для кого-то эта беременность была единственной беременностью со своими клетками. Потому что потом не складывалось, потом пришли 40 лет, наступил климакс, и, соответственно, уже своих яйцеклеток нет, — рассказала врач.

Я практически не встречала женщину, которая бы жалела, что когда-то она не сделала аборт и родила ребенка.

По мнению репродуктолога, самое важное — каким образом психолог будет разговаривать с пациенткой. Женщинам, решившимся прервать беременность, в первую очередь нужна поддержка, а не обвинения и унижения.

— Нужна поддержка — и социальная, и моральная. Потому что она попадает в тяжелую ситуацию, и действительно ребенок потом требует больших и физических, и финансовых затрат. И очень часто женщины оказываются без помощи, — подчеркнула Милютина.

Сначала УЗИ, потом эмбрионы?

Обязательное проведение УЗИ тоже не ново. Это обследование проводят в любом случае, чтобы оценить состояние плода и риски беременности, отметила Ирина Филатова. Если показать женщине плод и дать послушать его сердцебиение, то это поможет переубедить ее, считает она.

— Конечно, это обоснованно, когда ты показываешь человеку, что там уже жизнь, там сердечко бьется. Мы сейчас боремся с Минздравом, вроде как дума уже утвердила — показывать женщинам именно эмбриончики. Такие мягкие, прорезиненные, как настоящие. Мне кажется, это более ощутимо, — рассказала профессор.

Однако на маленьком сроке, до 7 недель, сердцебиение плода можно и не услышать. Для этого нужна специальная аппаратура.

— Видно только плодное яйцо, нужно ждать. Но если мы ориентируемся на сердцебиение, то вот здесь уже поджимают сроки, когда можно сделать медикаментозное прерывание, — уточнила Милютина.

А что вы думаете о нововведениях Минздрава?

Я считаю, что это правильно и повысит рождаемость
Думаю, это не поможет сократить число абортов
Я категорически против, теперь провести аборт будет труднее

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