Парализует легкие и лицо. В России из-за консервов произошла вспышка ботулизма — что это такое и как его лечат

Самые ранние симптомы возникают на глазах и лице, поскольку ботулотоксин быстрее всего поражает нервы, контролирующие их функции Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











В России произошла вспышка ботулизма — инфекционного заболевания, которое поражает нервную систему. Установлено, что все пострадавшие ели накануне «Салат лобио» от «Кухни на районе» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта». А возбудители ботулизма нашли в консервах с красной фасолью — ингредиенте салатов. Сейчас эти блюда сняли с продажи, а сервис «Кухня на районе» временно прекратил работу. Рассказываем подробнее, чем опасен ботулизм, какие у него симптомы и как лечат инфекцию.

Что это за инфекция

Ботулизм — инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Оно передается не от человека к человеку, а через консервированные продукты, рассказал MSK1.RU бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

— Она передается через консервированные, в основном самодельные продукты. Поэтому с ними нужно быть осторожными, — рассказал нашим коллегам из MSK1 врач.

Ботулизм находят в основном в самодельных консервированных продуктах Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Бактерии Clostridium botulinum производят химический яд, известный как ботулотоксин (в малых дозах — тот самый ботокс, который активно применяют в косметологии. — Прим.ред.). Этот яд нарушает работу мышц во многих частях тела и вызывает паралич отдельных мышц. Особенно он опасен тем, что может парализовать диафрагму — мышцу, контролирующую дыхание.

По словам инфекциониста, профессора кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского института им. Владимирского) Елены Мескиной, ботулизм встречается крайне редко: в ее практике за последние пять лет эту инфекцию выявили у 4–5 детей.

— Вообще, болезнь мучительная очень, потому что сознание (у пациента) абсолютно ясное. Люди прекрасно понимают окружающее, но они не могут говорить, потому что у них не ворочается язык, — добавила в разговоре с MSK1 Мескина. — Сами понимаете, как человек реагирует, когда верхняя часть тела обездвижена.

Ботулотоксин в малых дозах вводят под кожу в косметологических целях Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма являются результатом паралича нервов из-за воздействия токсина. Обычно они проявляются через один-два дня после употребления зараженной пищи.

— Среди симптомов — различная неврологическая симптоматика. В первую очередь, слабость, может быть поражение лицевых нервов, нарушение глотания и так далее. Очень много симптомов, и без врачебной помощи тут не обойдешься, — отметил Николай Малышев.



Самые ранние симптомы возникают на глазах и лице, поскольку ботулотоксин быстрее всего поражает нервы, контролирующие их функции. При отравлении человек не может говорить и глотать, у него частично опускаются веки, ухудшается зрение. Также может возникнуть боль в животе, тошнота, рвота или диарея.

В более тяжелых случаях у пациентов затрудняется дыхание, появляется одышка.

Если паралич успевает перейти на диафрагму, пациентов подключают к ИВЛ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лечат только в больницах

Ботулизм требует госпитализации, иногда на длительное время. Единственное средство, способное вылечить инфекцию, — противоботулиническая сыворотка, которую производят из крови лошадей.

— Принципиально важно ввести ее рано, поэтому пациенты при первых же жалобах должны обращаться к врачу. От этого будет зависеть тяжесть заболевания и осложнения, — объяснила Елена Мескина.



Если паралич успел перейти на диафрагму, то пациента подключают к ИВЛ. Инфекция также поражает кишечник. Для восстановления его моторики пострадавшим назначают патогенетические препараты. В отличие от обычного отравления, ботулизм лечится две-три недели, а иногда и дольше.



— К сожалению, болезнь такая, что восстанавливаться будет человек небыстро, и это безусловно будет зависеть от непосредственной тяжести, то есть от того количества токсина, который он съел, — отметила врач.



При первых же симптомах ботулизма необходимо обращаться к врачу Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











По ее словам, большую роль в лечении ботулизма играет и психологическая помощь. Пациенты испытывают большой стресс, так как понимают всё происходящее, но не могут двигаться и говорить. В некоторых случаях у человека могут сохраняться остаточные проявления. Например, при болезни сильно страдает боковое зрение.

Как защититься

Ботулотоксин чаще всего проникает в организм с зараженной пищей, а именно с консервами. Бактерии разрушаются при термической обработке, поэтому при закрутке продукты следует нагревать до температуры выше 120 градусов.

— Например, если грибы термически обработать, то токсин разрушается. То есть продукты, которые термически обрабатываются, будут безопасными, — объяснила Елена Мескина.

Врач рекомендует отказаться от еды из сервисов доставок и перейти на домашнее приготовление. Также важно покупать продукты только в проверенных местах.

— Самим не есть неизвестно где, не питаться в непроверенных местах, а особенно не покупать продукты домашнего производства, а только промышленного производства. Тогда в какой-то мере риски уменьшаются, — уточнила она.

