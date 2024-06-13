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Здоровье Десять паразитов оказались с энцефалитом: более 8 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — самые опасные районы

Десять паразитов оказались с энцефалитом: более 8 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — самые опасные районы

Карта больниц, где извлекают клещей

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За прошлую неделю зарегистрировали 1245 случаев укуса клещом

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы обратились 8010 человек по поводу укусов клещами. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как отметили в управлении, за прошлую неделю зарегистрировали 1245 случаев укуса клещом. С начала сезона на проверку на вирусный энцефалит отправили 834 клеща, из них 10 оказались положительными.

— С 5 по 11 июня наибольшее число укусов зарегистрировали в Заельцовском (69), Советском (54) и Калининском (26) районах Новосибирска, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Также Роспотребнадзор опубликовал карту медицинских учреждений, где бесплатно извлекают клещей.

Ранее мы составили карту районов, где чаще всего кусают клещи. Подробнее — по ссылке.

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Клещ Энцефалит Новосибирск
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