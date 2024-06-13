Десять паразитов оказались с энцефалитом: более 8 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей — самые опасные районы

За прошлую неделю зарегистрировали 1245 случаев укуса клещом Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы обратились 8010 человек по поводу укусов клещами. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Как отметили в управлении, за прошлую неделю зарегистрировали 1245 случаев укуса клещом. С начала сезона на проверку на вирусный энцефалит отправили 834 клеща, из них 10 оказались положительными.



— С 5 по 11 июня наибольшее число укусов зарегистрировали в Заельцовском (69), Советском (54) и Калининском (26) районах Новосибирска, — пояснили в Роспотребнадзоре.



Также Роспотребнадзор опубликовал карту медицинских учреждений, где бесплатно извлекают клещей.

Источник: Yandex.ru