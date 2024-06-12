Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе зеленого чая

Зеленый чай помогает снизить риск развития рака яичников. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
— Зеленый чай, если верить исследованиям японцев, китайцев, обладает достаточно выраженным противораковым действием как раз при раке яичников, — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Рак яичников — это онкологическое поражение женских половых желез. Его называют немым убийцей, поскольку редко обнаруживается на начальных этапах. Всего в 20% случаев. Это связано с практически отсутствующей первичной симптоматикой.
При этом чай в пакетиках лучше не употреблять. Как отметил гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.
Если вы все-таки завариваете чай, то стоит обратить внимание на свой чайник. В темном налете размножаются грибки и бактерии. Это может привести к развитию пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта: эшерихиоза, стафилококкового поражения и даже сальмонеллеза.