Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе зеленого чая

Зеленый чай обладает противораковым действием Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Зеленый чай помогает снизить риск развития рака яичников. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.



— Зеленый чай, если верить исследованиям японцев, китайцев, обладает достаточно выраженным противораковым действием как раз при раке яичников, — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».



Рак яичников — это онкологическое поражение женских половых желез. Его называют немым убийцей, поскольку редко обнаруживается на начальных этапах. Всего в 20% случаев. Это связано с практически отсутствующей первичной симптоматикой.



При этом чай в пакетиках лучше не употреблять. Как отметил гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.

