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Здоровье обзор Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе зеленого чая

Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе зеленого чая

Этот напиток особенно полезен для женщин

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Зеленый чай обладает противораковым действием

Зеленый чай помогает снизить риск развития рака яичников. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Зеленый чай, если верить исследованиям японцев, китайцев, обладает достаточно выраженным противораковым действием как раз при раке яичников, — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Рак яичников — это онкологическое поражение женских половых желез. Его называют немым убийцей, поскольку редко обнаруживается на начальных этапах. Всего в 20% случаев. Это связано с практически отсутствующей первичной симптоматикой.

При этом чай в пакетиках лучше не употреблять. Как отметил гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.

Если вы все-таки завариваете чай, то стоит обратить внимание на свой чайник. В темном налете размножаются грибки и бактерии. Это может привести к развитию пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта: эшерихиоза, стафилококкового поражения и даже сальмонеллеза.

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Чай Рак Яичники Александр Мясников Польза
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