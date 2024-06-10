Ученые рассказали, какой кофеин вреднее — из чая или кофе

Чашка ароматного, грамотно заваренного чая — и заряд бодрости обеспечен на целый день! Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Всем известно, что родина чая — Китай. О полезных свойствах напитка узнали еще 4–5 тысяч лет назад. В России же о нем заговорили только в XIX веке, и позволить себе его могли только состоятельные люди. Сегодня напиток доступен на любой кошелек, но вот о том, насколько он полезен, знает не каждый. О тонкостях чаепития рассказывает Доктор Питер.

Кто — как

— Купцы пили чаще чай, вприкуску ели сахар и кондитерские изделия. Могли это делать на открытом дворе, чтобы соседи видели, что человек зажиточный. Обязательно ставили самовар, а на столе должна была быть еда. Пили чай не из стаканов, а из фарфоровой посуды, причем из чашки переливали чай в тарелочку, чтобы он остывал, — рассказывает социолог Константин Антипьев.

Константин Антипьев — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха

Наши предки вместо чая заваривали зверобой, душицу, мяту, кипрей (иван-чай), а также высушенные ягоды. Когда в стране появился китайский чай, то он был очень дорог. Чтобы продать товар как можно выгоднее, купцы разбавляли его различными травами.

Какой сорт чая самый полезный

О полезных свойствах чая известно очень давно. В древности напиток считался чуть ли не лекарством от всех болезней. Люди заметили, что чай помогает успокаивать нервы, улучшает работу ЖКТ, очищает печень, почки.



— Чай помогает организму избавиться от различных токсинов, оставшихся в нем после пищевых отравлений, а также способствует восстановлению микрофлоры после длительного приема антибиотиков и иных лекарственных средств. Крепко заваренный напиток выводит из организма вредные вещества, образовавшиеся после приема никотина или алкоголя, — говорит фармацевт Екатерина Баньковская.

Екатерина Баньковская — кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета.



Черный и зеленый чай получают с одного куста, разница кроется в обработке сырья. После сбора листья подвергаются различным технологическим процессам. Так, чем сильнее продукт высушат и чем больше будет ферментация, тем выше окажется уровень кофеина в напитке.



Наибольшим целебно-профилактическим эффектом обладает неферментированный чай — белый и зеленый, несколько меньшим эффектом — полуферментированные желтый и синий, наименьшим — ферментированные красный и черный чаи.

— Кстати, исследования японских ученых показали, что зеленый чай сенча (сэнтя) содержит больше витамина С, чем любой другой чай. В оолонге и черном чае этого вещества совсем мало, поскольку многие витамины там теряются в процессе обработки, — говорит Екатерина Баньковская.

Какой кофеин вреднее

Кофеин стимулирует умственную деятельность и запускает процессы мышления. Ученые уже доказали, что в чае его больше, чем в кофе, однако есть один нюанс: чрезмерное употребление чая не оказывает пагубного воздействия на здоровье.

Дело в том, что кофеин в чае находится в связанном с другими веществами состоянии, поэтому он медленно усваивается и быстро выводится. То есть кофеин из чая не накапливается в организме.

Злоупотребление чаем может приводить к зависимости от кофеина, поскольку он стимулирует центральную нервную систему, может появиться тревожность. Кофеин также повышает артериальное давление, поэтому особенно осторожными следует быть гипертоникам. При излишнем употреблении растет риск развития остеопороза и уменьшения плотности кости, предупреждают ученые.

Почему опасно пить вчерашний чай

Эксперты настоятельно не рекомендуют употреблять вчерашний напиток.

— Если вы оставили чай на ночь, утром лучше его вылить. Напиток не только потерял всю свою пользу, но и стал питательной средой для бактерий и грибков, которые могут быть весьма опасны для нашего организма. Поэтому имеет смысл взять себе за правило пить только свежезаваренный чай, — советует Екатерина Баньковская.

Согласно исследованиям, черный (и не только) чай служит благоприятной средой для развития мицелиальных грибов, известных как продуценты микотоксинов. Например, охратоксин А очень ядовит и оказывает мутагенное и канцерогенное действие на живые организмы.



Что еще важно знать про чай

Чай не стоит пить на голодный желудок и сразу после приема пищи. Напиток подавляет выделение желудочного сока и может уменьшить общее содержание кислоты и желчи в органе. В результате аппетит будет подавлен, а все необходимые питательные вещества из еды не усвоятся.

Сочетание чая и молока снижает риск возникновения рака. В таком напитке содержатся полезные полифенолы, а молочный белок казеин работает для них как транспорт и помогает лучше усваиваться. Однако молоко нейтрализует катехины, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Чай с молоком нельзя пить людям, у которых непереносимость лактозы, есть желчнокаменная болезнь или же серьезные проблемы с поджелудочной железой.

Сухой зеленый чай хорошо помогает при тошноте и также облегчает морскую болезнь. Поэтому его можно взять с собой в дорогу, он не вреден даже для детей и беременных.

Если вы любите крепкий чай, то им лучше не злоупотреблять, поскольку листья содержат накопленный из почвы фтор.

В день можно выпивать 2–4 чашки чая — это рекомендуемая норма для взрослых.

Регулярное употребление зеленого чая (не менее трех чашек напитка в день) помогает снизить риск возникновения рака пищевода, желудка, толстой кишки, молочной железы, яичников.

Очищение кожи лица чаем способствует хорошему венозному оттоку и приливу крови к тканям, что делает ее гладкой и нежной. Кроме того, напиток помогает восстанавливать эластичность и упругость кожи.

Вреден ли чай в пакетиках?

Ранее мы рассказывали о чае в пакетиках. Он удобен в офисе, да и вообще значительно облегчает жизнь. Технологии чайного производства совершенствуются. Известные бренды наряду с привычными бумажными пакетиками начали выпускать «элитные» сорта в пирамидках. Выглядят они презентабельно, к тому же являются более прочными, чем пакетики предыдущего поколения. Но можно ли постоянно пить такой напиток?

— Ученые проверили чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания, — рассказывает физиолог Александр Созыкин. — Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика.

Александр Созыкин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения.