«Это последние препараты, за ними — ничего». Обезболивающее для онкопациентов и тяжело больных хотят признать наркотиком

Препараты тапентадола будут выписываться на розовом рецептурном бланке Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Обезболивающее средство тапентадол хотят признать наркотиком. Внести его в список наркотических средств и психотропных веществ предложил Минздрав РФ. Препараты с его содержанием прописывали пациентам с онкологией и тяжелым больным. Если лекарство внесут в реестр наркотических, его смогут продавать далеко не все аптеки.

Как поменяется доступность лекарства, если его приравняют к наркотикам, и что будет с тяжело больными людьми, MSK1.RU выяснял вместе с врачами и экспертами.

Тапентадол — это лекарственное средство из группы анальгетиков и опиоидов, которое оказывает мощное обезболивание. Средство прописывали при сильных или хронических болях, в основном его получали онкобольные и паллиативные пациенты. В России зарегистрировано два препарата, содержащие тапентадол: «Палексия» и «Палексия ретард». Их производит немецкий холдинг «Грюненталь ГмбХ».

Почему его хотят приравнять к наркотикам?

Новое постановление правительства было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 мая. В пояснительной записке к документу говорится, что пациенты, получающие лечение тапентадолом, должны тщательно контролироваться «в отношении злоупотребления и зависимости».

— Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений, — пишут авторы инициативы.

Даже в инструкции к препарату «Палексия» производитель указывает, что тапентадол является наркотическим анальгетиком и существует риск его злоупотребления, напомнили в записке.

Источник: regulation.gov.ru











По клинической эффективности препарат действительно близок к таким опиоидам, как морфин. Но если его признают наркотическим, то ограничат и его оборот: купля и продажа будут возможны только по одноразовому рецепту.

Сейчас в России отмечается резкий рост продаж препарата, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. С 2019 по 2023 лекарства с тапентадолом стали покупать в 6,5 раза чаще. Это касается как аптечного сектора, так и государственного сегмента. Появились подозрения, что препарат стали чаще использовать не по назначению.

Минздрав предлагает установить государственную квоту в размере 1100 кг, в пределах которой будет осуществляться производство, хранение и ввоз тапентадола.



Внесение лекарственного средства в список наркотических никак не изменит его доступность для пациентов, убеждены в ведомстве. По информации Минздрава, тапентадол — не такое и популярное лекарство.

— Вещество «Тапентадол» используется для обезболивания при хронических болевых синдромах, когда необходимо применение опиоидных анальгетиков, и не является популярным в привычном понимании этого слова обезболивающим средством. При этом его включение в перечень наркотических средств не снижает его доступность для категории пациентов, которым показано серьезное обезболивание, — цитирует пресс-службу Минздрава «Интерфакс».

Важен для узкого круга

Хотя тапентадол и применяется некоторыми пациентами с онкологией, он не является для них первичным лекарством, отметила руководитель службы помощи онкологическим пациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман. Подобные анальгетики и морфиновые препараты итак входят в список наркотических средств, и порядок их получения давно понятен.

— Все уже привыкли и разобрались, каким образом выписывать обезболивающие. И если этот препарат перейдет в урегулированный список, то для онкологических и паллиативных пациентов ничего не изменится, потому что они и так получают из этих списков препараты, — объяснила в разговоре с MSK1.RU Гольдман.



По словам руководителя организации, обычно онкопациенты начинают прием анальгетиков с другого препарата — трамадола . Тапентадол является заменителем — его выписывают в том случае, когда другие препараты вызывают аллергические реакции и другие нежелательные явления.

Начальная стоимость «Палексии» — 1645 рублей Источник: zdravcity.ru











Истории о том, что врачи боятся выписывать наркотические лекарства, а пациенты опасаются их принимать из-за риска возникновения зависимости, — не более чем миф, подчеркнула Гольдман. Сейчас таких проблем намного меньше, чем было несколько лет назад.



Пациентам, страдающим от сильных болей, врачи должны будут выписывать соответствующий рецепт на тапентодол. Самое главное — не терпеть боль, иначе можно довести ее до хронической. Лечить ее намного сложнее.



— Возможно, у людей, которые страдают от травм или болей не от онкологии, есть проблемы с тем, что это лекарство переходит в другую категорию, им сложнее будет получать рецепты. Но это не касается паллиативных онкологических пациентов, — заключила Гольдман.

О том, что внесение тапентадола в список наркотических средств мало повлияет на жизнь онкопациентов, говорит и Ульяна Микуленок. Почти девять лет москвичка борется с последней стадией рака. По ее словам, данное средство применяли очень редко.

— Я надеюсь, для онкопациентов доступность не усложнится, но для тех, кто использует его не по назначению или без прямых показаний, решение верное. Есть ряд препаратов, которые категорично не нравятся грамотным врачам по многим параметрам, хотя они и популярны, увы. Среди них как раз «Палексия» и «Прегабалин». Оба препарата, безусловно, нужны и хороши в своем классе, но для узкого круга пациентов с особыми симптомами, — считает Микуленок.

«Это последние препараты, за ними — ничего»

В то же время признание тапентадола наркотическим средством может сильно ударить по паллиативным пациентам. Внесение средства в список — очередное ужесточение в сфере обращения лекарственных средств, убежден специалист паллиативной помощи Алексей Ильюхов.

— Если мы ужесточаем и усложняем порядок назначения выписки и хранения препаратов, значит он станет менее доступным. Любое ужесточение, любое уменьшение доступности анальгетика есть нехорошо, — сказал MSK1.RU Ильюхов.



По словам врача, «Палексия» был одним из немногих работающих препаратов. Периодически он пропадал с рынка.

Как только мы усложняем выписку препарата, сразу люди менее охотно его назначают. Алексей Ильюхов, специалист паллиативной помощи

Проблема заключается в том, что если у тапентадола и есть аналоги, то они еще более строго учетные. «Палексия» была последней из сильнодействующих анальгетиков.

— Это последние препараты, за ними ничего. Не бывает такого, что можно дать анальгин, можно дать тапентадол, и мы выбираем именно тапентадол. Если его пациент получает, то это всё-таки то, что ему нужно. В целом чем меньше будет контроля в сфере оборота наркотиков лекарственных, тем будет лучше, — подчеркнул специалист паллиативной помощи.

3 июня завершились общественные обсуждения текста проекта Минздрава. Сейчас ведется независимая антикоррупционная экспертиза. Если постановление примут, оно вступит в силу через 180 дней после дня официальной публикации.

Препараты тапентадола будут выписываться на розовом рецептурном бланке. Для его оборота аптекам потребуется лицензия на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поэтому его продажи могут сократиться.

Ранее из аптек начали пропадать уникальные препараты от онкологии, у которых нет аналогов. MSK1.RU поговорил с врачами о том, насколько они важны и почему препаратов от рака становится всё меньше.