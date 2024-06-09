На Новосибирск надвигается магнитная буря — когда будет ее максимум

Пик явления ожидается после 22:00 часов 10 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она может накрыть город 10 и 11 июня.



На сайте лаборатории уточняется, что изменения в магнитосфере начнутся после 18:00 часов 10 июня и продолжатся примерно до 13:00 часов следующего дня. Пик явления ожидается после 22:00 часов 10 июня, в это время его уровень оценивается как G2 — средняя буря.

Изменения в магнитосфере прогнозируются 10 и 11 июня Источник: xras.ru











Как объясняла заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитная буря может влиять на человека, риски имеются для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — сообщала Елена Обут.

