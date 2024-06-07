Новый штамм ковида FliRT распространяется по России. Мы проверили, есть ли он уже в Новосибирске

По России распространяется новый штамм коронавирусной инфекции FliRT. Среди его характерных симптомов — лихорадка, кашель, насморк и потеря обоняния.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос НГС, в настоящее время случаев заражения людей штаммом коронавирусной инфекции FliRT на территории нашего региона не зарегистрировано.
В качестве профилактики заболевания специалисты напоминают о необходимости соблюдения элементарных мер гигиены — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, а также избегать контактов с людьми, у которых есть признаки болезни. Если же человек почувствовал недомогание — не нужно заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу.
Несмотря на то, что коронавирус ушел из новостных сводок, сама болезнь продолжает распространяться по стране. Эксперты рассказали о подъеме числа пациентов с ковидом в мае, а пик распространения придется на лето.