НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

сев.

 741мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,76
EUR 96,69
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Здоровье Всё о коронавирусе эксклюзив Новый штамм ковида FliRT распространяется по России. Мы проверили, есть ли он уже в Новосибирске

Новый штамм ковида FliRT распространяется по России. Мы проверили, есть ли он уже в Новосибирске

Среди особых симптомов нового штамма — лихорадка и потеря обоняния

2 259
17 комментариев

По России распространяется новый штамм коронавирусной инфекции FliRT. Среди его характерных симптомов — лихорадка, кашель, насморк и потеря обоняния.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос НГС, в настоящее время случаев заражения людей штаммом коронавирусной инфекции FliRT на территории нашего региона не зарегистрировано.

В качестве профилактики заболевания специалисты напоминают о необходимости соблюдения элементарных мер гигиены — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, а также избегать контактов с людьми, у которых есть признаки болезни. Если же человек почувствовал недомогание — не нужно заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу.

Несмотря на то, что коронавирус ушел из новостных сводок, сама болезнь продолжает распространяться по стране. Эксперты рассказали о подъеме числа пациентов с ковидом в мае, а пик распространения придется на лето.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коронавирус Роспотребнадзор
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Максим,  27

Юлия,  37

Лена,  37

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление