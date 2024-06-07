Есть у вас в холодильнике. Врач назвал продукт, который лучше всего защищает от деменции

Оливковое масло поможет не только вашему мозгу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, защитить мозг от возрастных изменений и ухудшения когнитивных функций помогает такой популярный продукт, как оливковое масло. Своими нейропротекторными свойствами оно обязано соединению олеокантал, которое есть в его составе. Но искать его стоит в нерафинированном оливковом масле первого отжима.



Оливковое масло extra virgin полезно не только для здоровья мозга. Профессор Кутушов перечислил еще шесть веских причин чаще включать этот продукт в свой рацион.



Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.



Помогает бороться с воспалением. В составе этого масла есть антиоксиданты — полифенолы, помогающие защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами, которые способствуют возникновению хронических заболеваний. Повышает защиту от инфекций. Оливковое масло также обладает антибактериальным и противовирусным эффектами, что помогает нашему иммунитету быть на страже и не давать инфекциям воли. Повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови и понижает уровень «плохого» (ЛПНП). Это происходит благодаря содержащимся в масле мононенасыщенным жирам. Улучшает контроль за уровнем сахара в крови. Этим свойством масло также обязано мононенасыщенным жирам в составе. Они помогают замедлить всасывание сахара в кровоток, в результате чего улучшается контроль сахара в крови и снижается резистентность к инсулину у людей с диабетом второго типа. Улучшает пищеварение и защищает от запоров. Масло действует как смазка для пищеварительного тракта и помогает желчному пузырю вырабатывать больше желчи, которая нужна для переваривания жиров. Помогает при лечении заболеваний кожи — экземе, псориазе. По словам доктора, людям с этими заболеваниями стоит обязательно включать это масло в свой рацион. Оно обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами, богато витамином Е и антиоксидантами.

С чего всё начинается

Как известно, при болезни Альцгеймера, как правило, больше всего страдает память на текущие, недавние события. При этом память об отдаленных событиях может оставаться относительно сохранной. Но обычно начинается болезнь с изменений в поведении.



— Очень часто нарушение памяти — не первый симптом. Первый симптом — это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание, — говорит профессор Емелин.



По словам главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Петербурга Игоря Вознюка, есть и другие ранние, но не совсем очевидные признаки болезни, которые не стоит игнорировать.



Игорь Вознюк, главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга.



Специалист перечислил три таких признака:



Замедленность в решении задач, которые раньше не вызывали у человека проблем. Если ранее на их решение требовалось мало времени, то теперь стало уходить всё больше и больше. Трудности с выбором. Человеку становится всё сложнее с чем-то определиться, выбрать какую-то из позиций. По словам Игоря Вознюка, проблема выбора связана с ассоциативным мышлением, которое при болезни страдает одним из первых. Резкое сужение круга интересов, количества звонков, событий, выходов на контакт с другими людьми. По словам специалиста, такое резкое изменение в поведении человека не стоит списывать на то, что он просто загрустил. Возможно, здесь подоплека совсем в другом.