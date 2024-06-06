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Здоровье «Всё ужасающе плохо»: акушерка уехала из России, чтобы принимать роды в Африке. Ее честный рассказ об увиденном

«Всё ужасающе плохо»: акушерка уехала из России, чтобы принимать роды в Африке. Ее честный рассказ об увиденном

Смотрите видео о том, что ее потрясло

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Екатерина Глок — мама восьмерых детей и акушерка с 18-летним стажем. Много лет она проработала в маленьком городке, где совместно с главврачом открыла в родильном доме палату домашнего типа. Женщины из соседних региональных центров буквально устроили паломничество в провинцию ради водных родов. Репутация роддома и его специалистов как одного из самых современных и передовых учреждений быстро распространилась по всему региону. Вскоре новаторшу-акушерку Екатерину Глок стали приглашать на конференции и частные консультации.

В последнее время она много времени посвящает гуманитарным миссиям в бедных африканских странах: Конго, Камеруне, Уганде. Екатерина не просто принимает роды у местных женщин, но и учит африканских коллег, как избежать младенческого и материнского травматизма. В коротком видео акушерка сравнила роды в России и Африке.

— Вы даже не представляете, как в Африке всё ужасающе плохо. То, что здесь видит наш российский специалист, не укладывается в головах. Это полное отсутствие практических знаний, отсюда очень большая смертность, — комментирует она. — Умирает 125 женщин на 100 тысяч родов и 178 младенцев на каждые 100 тысяч. На самом деле это огромные цифры, и, вероятно, статистика неполная. Я как медик знаю, что ее всегда немного занижают. Тем более перед людьми, которые приехали издалека.

Родильные помещения тоже вселили ужас в акушерку. Она сделала несколько записей на камеру своего телефона, посмотреть их можно в коротком видео в начале этой статьи.

При этом Екатерина говорит, что российской медицине тоже есть куда стремиться. Подробнее об этом узнаете из видео.

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