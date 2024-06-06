«Это стало пинком»: спортсменка лишилась ноги из-за ДТП, но не сдалась и решила исполнить свою мечту

Екатерина уверена, что цирк может привить любовь к спорту и искусству Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«Когда мне ампутировали ногу, это стало командой к действию, пинком, чтобы собраться и идти дальше», — рассказывает Екатерина Рашева. В прошлом году ее сбила машина, но ей удалось не завязнуть в депрессии. До аварии она обучала детей цирковому искусству и сейчас не бросает любимую работу. Спортсменка даже начала создавать центр для популяризации цирка. Как восстанавливается после аварии, и в чем теперь видит призвание, Екатерина рассказала нашим коллегам из 29.RU.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Психологически самое тяжелое — это когда едешь на операцию»

Екатерине 27 лет, она воспитывает сына и дочку, живет под Архангельском, в поселке Васьково. Ведет секцию в местном Доме культуры — обучает детей цирковому искусству.

Страшная авария случилась 20 июля прошлого года. Спортсменка ехала на велосипеде вдоль дороги, а сзади ехал вишневые «жигули»: они столкнулись.

После аварии Екатерина завела блог в телеграме. Там делилась переживаниями и новостями Источник: Дорогой Дневник / t.me











Врачи пытались спасти ногу Екатерины после сложной травмы, но в итоге конечность пришлось ампутировать.

Что такой исход неизбежен, понимала и сама Екатерина. До ампутации она чувствовала себя очень плохо: лежала с высокой температурой, разум был затуманен, от ноги шел запах гниения.

— Психологически самое тяжелое — это не когда просыпаешься после операции, а когда едешь на эту операцию и понимаешь, что сейчас у тебя жизнь разделится на до и после, — рассказывает она.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Больше месяца Екатерина провела в больнице, затем ей оформили инвалидность и выписали. Спортсменка признается, что поторопилась, решила оформить документы поскорее, чтобы заново не проходить врачей для комиссии:



— Я думала, на больничном буду сидеть до момента, пока мне протез не поставят. Но оказывается, когда ставят инвалидность, больничный сразу заканчивается. Сказали: «С завтрашнего дня можете идти на работу». И я пошла на работу.

Екатерина продолжила заниматься с детьми, вышла на полставки. Она любит учеников и даже говорит, что детей у нее много: двое своих и больше десятка «от других мам».



Только вот многие повседневные дела стали настоящим испытанием. Пришлось придумывать, как упростить себе тот или иной процесс.

— Начинаешь гуглить, узнавать, спрашивать. Сарафанное радио, интернет. Хочешь жить — умей вертеться, как говорится, — замечает Екатерина.

Были моменты, когда и костыли в стену летали, потому что они мешают. Екатерина Рашева

Теперь она ждет протезирования. Не хочет загадывать, насколько этот процесс может быть долгим. Надеется получить протез к осени, потому что «пуховик и костыли — это несовместимые вещи».

На кухне Екатерину выручает специально укрепленный барный стул Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«У мамы будет железная нога, я буду как трансформер»

Детям Екатерины пришлось стать более самостоятельными. У сына — он старший ребенок — появились первые обязанности по дому.

Молодая мама не скрывает: раньше дети и муж помогали ей по хозяйству, а теперь они делают основную работу, а она — только помогает.

— Потому что некоторые вещи я чисто физически не могу сделать. Или, допустим, я могу это сделать, но у моего ребенка или у моего мужа это займет ровно минуту, а у меня — 25 минут.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Первое время дети не знали, что Екатерине ампутировали ногу. Летом они уехали в деревню. Сын Дима мельком слышал из разговоров взрослых, что у мамы проблемы со здоровьем, но подробности детям решили не рассказывать. Они узнали о случившемся, только когда увиделись с мамой:

— Приехала на день рождения к дочке. Отпросилась [у врачей], стоя на одном колене, — шутит Екатерина. — Я помню, дети гуляли, мы подъехали, я была на коляске. Дима бежал ко мне. Все было хорошо, но мимо проходили мальчики, сверстники сына, и сказали что-то типа: «Смотри, у нее нет ноги!» Димка, конечно, увидел, и это было для него шоком. Он расстроился, заплакал. Но потом, уже когда остались наедине, мы поговорили. Я объяснила ему, что ничего страшного не произошло, что такое случается.

Пообещала, что мы поиграем этим летом в футбол. Надеюсь, ближе к сентябрю смогу выполнить это обещание. Екатерина Рашева

Она старается переводить подобные разговоры с детьми в позитивное русло.

— Говорю, что у мамы будет железная нога, я буду как трансформер, — с улыбкой рассказывает спортсменка.

Дочка Екатерины, как и мама, тянется к искусству, а сын увлекается спортом.

— Я считаю, что спорт — это очень хороший воспитатель. Я горю желанием, чтобы он попал в эту струю спорта, которая украсит его шею медалями и украсит его жизнь спортивными заслугами, хорошим портфолио. И он пронесет этот интерес через всю свою жизнь, — говорит наша собеседница.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«Хочу, чтобы люди знали, что такое цирк. Это же что-то великое»

Прививает любовь к спорту Екатерина и чужим детям. После аварии она продолжает руководить цирковым кружком в ДК и оставлять работу не планирует. Наоборот, хочет развивать карьеру.

— Когда говорю людям, что я руководитель циркового коллектива, они спрашивают: «А что это? Это вы там с животными или это где клоуны, да?» А это же культура. Вот и хочется конкретно в своем регионе вывести это на новый уровень. Хочу, чтобы люди знали, что такое цирк. Это же вообще что-то великое, масштабное, уникальное. И мы до сих пор не понимаем, к чему он относится больше: к культуре и искусству или к спорту.

Уже после ампутации Екатерина создала некоммерческую организацию под названием «PRO Цирк», чтобы популяризировать цирковое искусство.



Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Пока все на начальном этапе: она зарегистрировала НКО и оформила нужные документы. Но планы масштабные: создавать новые спортивные площадки в городе, открыть музей цирка, популяризировать спорт как семейное хобби. Например, пока мамы будут ждать с тренировки своих детей, они могли бы заниматься фитнесом или йогой.



Екатерина планирует открыть несколько баз и набрать команду профессиональных тренеров, чтобы дети могли развиваться в разных жанрах цирка. Это жонглирование, воздушная и обычная гимнастика, акробатика, игра с диаболо, общая физическая подготовка, эквилибристика, клоунада.

Диаболо немного похоже на йо-йо, только гораздо больше в размерах. Игра заключается в разнообразном вращении шариков на веревке. Как правило, один держат в руках, а два других по-всякому крутят и перебрасывают.

— Хотелось бы в свой центр добавить больше молодежных направлений: допустим, ролики, скейт, — описывает она.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Подростков сейчас сложно чем-то заинтересовать, замечает Екатерина. Но она думает, что именно цирк в сочетании с элементами уличной культуры может увлечь молодежь.



Спортсменка учится писать заявки на гранты: это позволит участвовать в конкурсах на финансирование от государства.

Мечту о собственной цирковой студии Екатерина вынашивала много лет, но только после аварии решила наконец воплотить ее в жизнь.