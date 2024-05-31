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Здоровье Умерла Анастасия Заворотнюк эксперт Анастасия Заворотнюк умерла из-за поздних родов? Репродуктологи — о том, может ли ЭКО спровоцировать рак

Анастасия Заворотнюк умерла из-за поздних родов? Репродуктологи — о том, может ли ЭКО спровоцировать рак

Специалисты рассказали, как процедуры могут отразиться на здоровье

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После ЭКО у пациенток может развиться большое число осложнений, в том числе онкология

В ночь на 30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» (6+) было 53 года. Последние пять лет она боролась с самой агрессивной формой рака мозга — глиобластомой.

Артистка попала в больницу в 2019 году. Сначала ни директор Анастасии, ни ее родные никак не комментировали ее болезнь и хранили молчание о состоянии актрисы. Но продюсер Андрей Разин разрушил завесу тайны и открыто озвучил диагноз. Он также предположил, что болезнь спровоцировало ЭКО — в 2018 году Заворотнюк родила дочь Милу.

Страшный диагноз «глиобластома» ставили и певице Жанне Фриске. Ранее она тоже прибегала к процедуре ЭКО, чтобы родить ребенка. Так появилась теория, что искусственное оплодотворение может привести к развитию рака. MSK1.RU узнал у врачей, так ли это.

Количество протоколов

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — вспомогательная репродуктивная технология, когда оплодотворение проводится вне тела матери будущего малыша. Чаще всего к этому методу прибегают в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Полученный эмбрион несколько дней содержат в инкубаторе, а затем переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Прямой связи между ЭКО и возникновением онкологии нет, говорят врачи. Однако применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) действительно может повысить риски развития рака. Всё зависит от количества протоколов, в которых участвует женщина.

Протокол — это стимуляция яичников с помощью гормонотерапии. Чтобы сделать искусственное оплодотворение, медикам нужны фолликулы. Каждый месяц у женщины созревает 1–2 фолликула, но для процедуры ЭКО этого недостаточно. Поэтому пациенткам прописывают курс гормонов. Чем больше яйцеклеток удастся получить, тем выше шансы на беременность.

— Если таких протоколов много, то да, женщина периодически подвергается агрессивному воздействию эстрогенов — ростовых гормонов. Но большое количество протоколов подряд сейчас не практикуются. Обычно это один-два протокола, максимум три, и получаются несколько здоровых эмбрионов как результат, — объяснила MSK1.RU репродуктолог, главный врач GM Сlinic Софья Мелкомян.

В своей практике врач встречала женщин, которые проводили гормонотерапию непрерывно: были случаи, когда пациентка стимулировалась 13 раз подряд за 2–3 года, и это опасное для здоровья количество.

«Представляете, какой стресс для щитовидки?»

Гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова признает, что при ЭКО используется очень мощная гормонотерапия, которая провоцирует гормональные изменения в организме женщины. При этом мало кому удается забеременеть после одной процедуры.

— Кто в первый раз на ЭКО забеременел? Я мало таких людей знаю. Практически никто. Для этого нужно минимум три раза. И каждый раз это гормонотерапия. Она может спровоцировать рост раковых клеток, которые есть у всех, — рассказала профессор.

По словам Филатовой, после ЭКО у пациенток может развиться большое число осложнений: ранний климакс, обострение хронических заболеваний, длительные депрессии, которые тяжело лечатся.

— Это до 8% психических расстройств, очень мощное давление на гормоны, на все органы внутренние. Представляете, какой стресс для щитовидки? Человек может либо резко похудеть, либо резко поправиться, — добавила гинеколог.

Онкология в связи с гормонотерапией может развиться как во время беременности, так и спустя несколько лет после процедуры ВРТ. Причем рак возникает не только «по-женски»: он атакует и головной мозг, и кровь, закономерностей нет.

Рак — единичный случай?

Софья Мелкомян настаивает, что развитие рака после ЭКО — единичный случай. Как правило такой исход событий возможен, если у женщины уже была предрасположенность к онкологии.

— По всей вероятности у них [Заворотнюк и Фриске] были эти проблемы, которые просто спровоцировались протоколами и эстрогенами, — считает репродуктолог. — Но статистика количества ЭКО-протоколов, то есть тех циклов, которыми женщин стимулировали, огромная — это сотни тысяч протоколов в год. Но мы же не видим как следствие сотни тысяч онкологий?

Но чтобы сказать, что ЭКО равно рак — нет.

Врач объяснила, что перед проведением искусственного оплодотворения каждая пациентка проходит ряд обследований. Но перечень анализов достаточно ограничен, и в нем нет акцента на исключение онкологии.

— Всё потому, что это не является прямым следствием, и не нужно подвергать массу женщин дополнительным обследованиям, — уточнила Мелкомян.

Риски есть, но не всегда

В мае 2024 года Американское общество репродуктивной медицины опубликовало гайдлайн по развитию рака при применении ВРТ. Согласно ему, после процедуры ЭКО у женщины могут возникнуть некоторые виды рака, обратила внимание гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.

В частности, есть риск развития рака щитовидной железы, особенно при применении кломифена — лекарства, используемого для лечения бесплодия. В исследовании говорится, что ВРТ не влияет на риски развития рака толстой кишки, шейки матки и неходжкинских лимфом — опухолевых заболеваний лимфатической системы.

— Результаты обнадеживают, поскольку они подтверждают, что, по-видимому, не существует повышенного риска рака молочной железы, связанного с применением ВРТ, — говорит Милютина.

Тем не менее исследователи выяснили, что при лечении бесплодия может возникнуть повышенный риск рака яичников. Оценить величину эффекта трудно, но это примерно 3 случая на 100 тысяч человек. В то же время рак яичников может быть связан и с эндометриозом, женским бесплодием или отсутствием родов в прошлом.

«Чаще сохраняют беременность»

О том, что ЭКО не могло вызвать онкологию, но могло стимулировать ее рост, говорит и врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Ильялов.

— Если у пациентки уже была предрасположенность к развитию этой опухоли, то подготовка к ЭКО — а там же предварительно проводится достаточно мощная гормональная стимуляция — может стимулировать рост раковых клеток, — объяснил он.

Если же у пациентки нашли рак прямо во время беременности, то действия врачей зависят от конкретного случая и срока.

— Чаще сохраняют беременность. Некоторые виды химиотерапии, например лейкоза, разрешены в это время, — отметила Мария Милютина.

Считаете ли вы процедуру ЭКО опасной?

Да, есть риск развития осложнений
Нет, у врачей всё под контролем
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Всё, что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, MSK1.RU собрал в онлайн-трансляции. Подробнее об истории болезни артистки мы рассказывали в отдельном материале. Прочитайте также трогательное прощальное письмо, которое написала матери дочь Заворотнюк Анна.

Ранее MSK1.RU поговорил с наблюдавшим актрису профессором и узнал, как лечили артистку и что такое глиобластома, с которой она боролась пять лет. Еще мы вспомнили звезд, которые тоже умерли от рака мозга.

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Онкология Рак ЭКО Анастасия Заворотнюк Болезнь Поздние роды Жанна Фриске Умерла актриса Моя прекрасная няня
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