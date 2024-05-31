«Не надо ценой здоровья продавать людям красоту». Главный стоматолог страны — о моде на брекеты и завышенных ценах на пломбы

Врач рассказал, какие процедуры стоматологи часто проводят без нужных на то показаний Источник: Наталья Лапцевич, Екатерина Тычинина / 74.RU











Несколько дней назад главный стоматолог страны Олег Янушевич выступил на медицинском форуме в Челябинске. Там он раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам и рассказал, что многие дантисты отмывают деньги у пациентов даже при простом лечении кариеса.

Это не единственные проблемы в сфере стоматологии. Часто пациентам необоснованно устанавливают виниры, и если лечение зубов в Москве не представляет трудностей, то в регионах поставить пломбу или имплант непросто — не хватает специалистов.

MSK1.RU поговорил с главным внештатным специалистом-стоматологом Минздрава РФ о том, почему брекеты — второе МММ в России, как обстоят дела с кадрами и в связи с чем поход к дантисту стоит так дорого. Ответы — в нашем материале.

Олег Янушевич родился в 1966 году в Подольске. Окончил стоматологический факультет Российского университета медицины Минздрава РФ (тогда он назывался Московским медицинским стоматологическим институтом им. Н. А. Семашко), в 2007 году был назначен его ректором. Олег Олегович — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и Заслуженный врач РФ.

«Не надо смешивать здоровье с модой»

На медицинском форуме в Челябинске Олег Янушевич заявил, что, несмотря на большую популярность брекетов и элайнеров, эти методы лечения действительно показаны далеко не всем пациентам. У многих из них после установки этих систем появляются разного рода осложнения.



Всё потому, что врачи устанавливают брекеты тем клиентам, которым они не требуются — в том числе детям и подросткам. Чаще всего в этом виноваты даже не медики, а родители, убежден стоматолог.

— Многие почему-то считают, что даже при наличии нормальной улыбки ребенка обязательно нужно показать ортодонту. И что только ортодонтическое лечение способно сделать улыбку ребенка идеальной, — объяснил MSK1.RU Янушевич.

Не надо смешивать здоровье вашего ребенка с модой. Олег Янушевич, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ

По мнению академика, у детей запускается поведенческая модель — «если сверстник носит брекеты, то и мне тоже нужно». Так и рождается спрос.



— Не надо уходить туда, где могут быть осложнения, а обычным людям на бытовом уровне кажется, что всё, брекеты поставили, всё будет хорошо, — сказал врач. — Правда, потом почему-то приходится ходить всю оставшуюся жизнь с ретейнерами, и мне искренне неясно, зачем это всё?

Максимализм и бесстрашие

С Янушевичем согласен и врач-стоматолог, преподаватель Алексей Антипенко. По его словам, специалисты предлагают установить брекет-системы пациентам в погоне за деньгами. Особенно часто эта тенденция встречается у молодых врачей.



— Абсолютно верно, у нас сейчас берутся брекеты делать, кому ни попадя. Это, к сожалению, вечная погоня за деньгами. Тем более конкуренция в Москве и других крупных городах бешеная, — рассказал MSK1.RU Антипенко. — У нас каждый год выпускается очень большое количество молодых стоматологов, им тоже на что-то нужно жить. Естественно, они демпингуют цены и, опыта не имея, берутся направо и налево, без показаний делать ортодонтическое лечение.

Это, к сожалению, тенденция современных поколений — максимализм и бесстрашие. Алексей Антипенко, врач-стоматолог

Ставить брекеты стоматологи могут ограниченному кругу пациентов, уточнил врач. Нужно, чтобы у человека не было большого количества кариеса, пломб и удаленных зубов.

Также специалисты должны заранее оценить риски развития осложнений. Например, если у человека тонкая вестибулярная кость, смещение зубов может привести к ее атрофии или оголению корней.

А виниры вам показаны?

Олег Янушевич добавил, что формирование лицевого скелета длится до 24 лет. В этот период ортодонтическое лечение может быть показано. Но вот взрослая ортодонтия, по мнению академика, имеет ограниченные показания.

— К сожалению, не все добросовестные врачи-ортодонты учитывают особенности уже сформированной зубочелюстной системы. Когда для какого-то лечения необходимо удалять зубы, приходится долго перемещать их, и результат может сильно отличаться от ожиданий пациента, — объяснил он.

Когда я сравниваю это с МММ, я имею ввиду, что не надо ценой здоровья и денег пациента продавать людям красоту. Надо дарить людям здоровье. Олег Янушевич, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ

Есть и другие процедуры, которые стоматологи часто проводят без нужных показаний. Например, отбеливание зубов и покрытие их винирами.



— В этой ситуации стачивается большое количество своих тканей. Да, когда действительно есть эстетический дефект, когда есть много кариозных полостей (поврежденные участки зубов, приводящие к образованию отверстий в твердой поверхности зубов. — Прим. ред.), изготовление виниров обоснованно. Но когда это делается просто для того, чтобы изменить тон зуба с одного на другой, мне кажется, это неправильно, — пояснил специалист.

По его словам, до недавнего времени ортодонты также спокойно предлагали удалять свои зубы для того, чтобы освободить место во рту. От подобных удалений отказались после того, как ортодонтическое сообщество обсудило эту проблему.

Импортная пломба не обязательна?

Еще на медицинском форуме в Челябинске Янушевич назвал стоимость расходников для лечения кариеса. Он рассказал, что даже при использовании импортных материалов затраты не превышают 560 рублей. Всё остальное, по его словам, чистый маркетинг.



Стоматолог объяснил, что государство регулирует цены на услуги в рамках фонда ОМС. Туда входит лечение кариеса, пульпита, периодонтита. А вот имплантацию, протезирование и установку брекетов пациентам нужно делать платно.

— Что касается рынка, рынок регулирует себя сам. И государство не может эту ситуацию менять, — отметил академик.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











При этом и пациенты, и стоматологи предпочитают импортные материалы. Проблем с их нехваткой, по словам Янушевича, нет: большая часть компаний, которые поставляли стандартные расходники, остались на рынке.



— Да и те, которые якобы ушли, через параллельный импорт это продолжают делать. Сейчас стали больше везти из Китая и Индии, — подчеркнул он.

Понятно, что импортные материалы стоят дороже отечественных. Хотя медики могут использовать всё российское: у нас есть аналоги до 80% нужных инструментов.

— Я вас удивлю, но на самом деле с 1990-х годов российская стоматологическая промышленность развивалась, — сказал ректор. — Но стоматологи и пациенты предпочтительно выбирают импортные, потому что в России традиционно (и, кстати, необоснованно) считается, что всё, что не наше, всегда лучше.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Это подтверждает и Алексей Антипенко: по его словам, в России появилась отечественная анестезия, брекет-системы и оборудование. Также материалы на рынок начала поставлять Бразилия.



— Если брать идею о том, что нам предлагалось что-то эксклюзивное, что мы не смогли повторить, это большое заблуждение. Это как с машиной, понимаете? Два года назад все плевались: «Китай, Китай!», все на немцах ездили. А сейчас все прекрасно пересели на китайцев и, в принципе, вполне довольны, — отметил врач.

Зубов на всех не хватит

Дефицита кадров в отрасли стоматологии в России нет, но есть их несбалансированное распределение. Переизбыток дантистов в столице достигает 500%, рассказал Янушевич.

— Я бы не говорил о дефиците врачей-стоматологов, я бы говорил о дисбалансе, который есть в отрасли. Возьмем Москву: здесь профицит специалистов свыше 300%. Даже, по некоторым данным, с учетом переезда из регионов и врачебного туризма, эта цифра может доходить до 500%, — объяснил он.



По словам ректора, большая часть специалистов не хочет переезжать и оказывать помощь даже в Московской области. Чтобы решить проблему дисбаланса, власти решили создать средне-медицинскую специальность.



— Мы пошли на этот шаг (считаем, что для регионов он будет спасительным) и открываем подготовку фельдшера стоматологического. Эта специальность созвучна со специалистом среднего звена, которого мы готовили в прошлом, — зубным врачом, — уточнил Янушевич.

Ранее MSK1.RU сравнил среднюю стоимость услуг в зубных клиниках в Москве и в других регионах страны и спросил у московского стоматолога, с чем связана повышенная стоимость услуг в столице.

