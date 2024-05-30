На Новосибирск надвигается магнитная буря — она накроет город на выходных

Пик астрономического явления прогнозируется ночью 1 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске прогнозируется магнитная буря. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере ожидаются 31 мая и 1 июня.



По информации специалистов, магнитная буря начнется после 21:00 часов 31 мая, пик астрономического явления прогнозируется в районе 02:00–03:00 1 июня — в это время ее уровень достигнет G2 — средняя буря. В спокойное состояние магнитосфера вернется после 15:00 часов 1 июня.

Изменения в магнитосфере ожидаются 31 мая и 1 июня Источник: xras.ru











Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Астрономическое явление может влиять на человека, считает заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут.



По словам специалиста, риски есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — объяснила Елена Обут.



По словам врача, людям, которые входят в группу риска, в дни астрономического явления лучше снизить нагрузку, на потреблять алкоголь и больше гулять на свежем воздухе.

