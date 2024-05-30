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Здоровье истории «Есть стал даже больше»: инженер за девять месяцев скинул 64 килограмма без голоданий

«Есть стал даже больше»: инженер за девять месяцев скинул 64 килограмма без голоданий

К 30 годам Андрей весил 167 кг и чуть не умер из-за лишнего веса

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Еще недавно Андрей весил почти 170 килограммов и считал, что у него такая генетика, пока не погрузился в вопросы питания

Андрей — инженер из Челябинска — несколько лет назад мечтал открыть магазин одежды больших размеров для таких, как он, и лишь теперь понимает: это медвежья услуга.

— Людям с большим весом нужна помощь, а не модные шмотки, — замечает он.

Мы встречаемся в спортзале, но тренируется Андрей не для того, чтобы скидывать вес. С наеденными за годы десятками лишних килограммов он расстался меньше чем за несколько месяцев и без изнурительных тренировок, в спортзал молодой мужчина пришел уже после — за красивым телом. Но отправной точкой все-таки стало состояние здоровья. Читайте историю Андрея в материале наших челябинских коллег из 74.RU.

(Не)наследственная проблема

От лишнего веса Андрей страдал с самого детства.

— У меня отец большой. И мне всегда говорили, что проблема генетическая, наследственная, поэтому расценивал я ее больше не как проблему, а как данность, — вспоминает он.

Андрей (третий слева) был самым крупным ребенком в классе

Килограммы прибавлялись с каждым годом, и к 30-летию Андрея его вес стал критическим. А тут еще и коронавирус, который, как известно, пациентов с ожирением не щадил.

— Поражение легких было более 50%. Дошел до реанимации. Спасибо врачам — выходили. Когда вылечился, подумал, надо что-то с этим делать, — говорит он. — Это первый такой звоночек был.

К выпускному лишние килограммы уже начали превращаться в проблемы

К последствиям ковида добавились проблемы с давлением и непроходящие боли в спине и ногах.

— Давление я фиксировал на значениях 190−200. А тут еще стали болеть ноги в ступнях. Сначала я замечал это раз в полгода, потом все чаще-чаще, дошло до того, что они стали болеть практически постоянно, — продолжает Андрей. — Обезболивающие поначалу помогали, но когда это год продолжается, таблетки перестают действовать. Стало тяжело ходить, вставать с утра и идти — только через силу.

«Бороться с природой — вещь заведомо проигрышная»

Андрей пошел в поликлинику и в который раз услышал: «Сбрасывайте вес».

— Я говорю: «Хорошо. А как?» В ответ: «Диета». А диета — что это? Для меня это слово с самого детства ассоциируется с ограничениями, с какими-то лишениями и чувством голода. За свою жизнь похудением я не занимался никогда именно по той причине, что чувство голода — это базовое инстинктивное чувство человека, а бороться с природой — вещь заведомо проигрышная, — объясняет он.

По словам Андрея, ел он не часто, но всё больше вечерами

Но Андрей отставил эмоции в сторону и начал искать информацию в интернете. Наткнулся на страницу Сергея Соколова, который был в похожей ситуации, но сумел сбросить 92 килограмма и стать тренером.

— Для меня этот момент стал отправной точкой, я увидел способ и наконец-то подтверждение для себя того, что сбросить вес возможно без запретов, без ограничений. В результате есть стал не меньше, а еще и больше, — говорит он.

Найти подходящую по размеру одежду с каждым годом становилось сложнее

В феврале прошлого года Андрей вступил в чат поддержки худеющих, пару недель понаблюдал за их «кухней», почитал рекомендованную Сергеем литературу и с 1 марта перешел к действиям.

— Я стартанул — начал питаться режимно. Определил для себя пятиразовое питание четко по времени с интервалом 2,5−3 часа, в одно и то же время, — говорит наш собеседник. — Оборачиваясь сейчас назад, понимаю, что именно неправильный режим питания привел меня туда, куда я пришел. Мне казалось нормальным отсутствие завтрака — с утра есть абсолютно не хотелось, обед — это перекус на ходу, и плотный ужин после рабочего дня, перед сном. То есть фактически полутора-двухразовое питание с акцентом на вторую половину дня. И питание такое было на протяжении всей сознательной жизни.

Андрей решил урезать рацион до базового питания, полностью исключил быстрые углеводы — убрал всё мучное и сладкое.

— Завтрак — это два яйца, около 200 граммов каши (гречневая, пшеничная, перловая — крупы самые разнообразные), сырые овощи, два кусочка сыра и чайная ложка растительного масла. Второй и третий приемы пищи такие же, как первый, только яйца на мясо заменял, четвертый и пятый прием — без углеводов, соответственно, каши я не ел, — говорит он. — Только это не нужно принимать как совет, тут история индивидуальная, отталкиваться надо от начальных данных каждого конкретного человека.

Первые победы

К 1 июня (за три месяца) ушли первые 30 килограммов.

— У меня есть такие вот скрижали судьбы, — Андрей показывает листок с табличкой, значения первых дней впечатляют — минус 1000, минус 1500 граммов. — Я сначала мониторил вес каждый день, но это ошибка, потому что возникает зависимость от весов и есть много дополнительных факторов: если ты не выспался, у тебя будет отек, ты наберешь, если не допил воды, вес тоже тормозится, чуть активности добавил — пошел минус. Правильно взвешиваться — раз в неделю, я сейчас делаю это по воскресеньям.

Сбросив первые 30 килограммов Андрей начал ходить пешком по улице, в зал он пришел не сразу

К этому моменту полностью исчезли боли в ногах, и наш герой решил, что пора начать больше двигаться.

— Я стал ходить независимо от погоды, от дня недели. Начал выходить из транспорта за три остановки от дома. Сначала приходил — язык на плечо, пот градом, — смеется он. — А потом это всё превратилось в 10 километров ежедневно.

Тренажеры и упражнения появились в жизни, когда захотелось красивого тела

Еще перед тем, как начать питаться по режиму, Андрей полностью отказался от алкоголя, а осенью решил расстаться и с сигаретами.

— Я ставил цель бросить курить в начале лета, но не получилось, — признается он. — Тут психологический момент такой, что сразу нагружать мозг нельзя, должны быть этапы. Если ты сразу себе много целей поставишь, можешь не справиться. А вот тут я созрел — покурил, отложил в сторонку — и всё, больше я к этому просто не возвращался.

«На цифры на весах уже не смотрю»

В декабре Андрей понял, что хочет на новую ступеньку, и пошел в зал.

— К тому моменту я практически достиг своего минимума — 103 килограмма. Получается, минус 64 килограмма за девять месяцев. Я решил, что пора переходить на новый этап — это уже трансформация тела и активные занятия спортом в тренажерном зале, — говорит наш собеседник.

Андрей худел под присмотром Сергея Соколова, который не понаслышке знает о проблемах толстяков

Сейчас Андрей уверен, проблема лишнего веса на 80% связана с питанием, и лишь на 20% — со спортом и образом жизни.

— Сейчас я могу себе позволить даже торт на день рождения, — говорит он. — Вес будет меняться, но я знаю, как с этим работать, у меня есть инструменты, есть знания. Когда ты знаешь, что такое еда, что такое белки, жиры, углеводы, как они усваиваются, почему надо углеводы есть в первой половине дня, а не во второй, когда вырабатывается соматропин — гормон роста, что такое инсулин, как происходит разложение жировой клетки, становится не страшно от этого кусочка тортика, потому что ты знаешь, как он дальше в тебе сработает.

В зале важна поддержка тренера, а дома — близких. Андрей благодарен своей маме Светлане, которая помогает не только с правильной едой, но и добрым словом

И цифры на весах теперь не главное.

— Сейчас моя цель — поддержание здорового тела. Конечно, совершенству нет предела, но на цифры на весах я уже не смотрю, смотрю в зеркало, и вот там пожелания у меня есть, — улыбается Андрей.

Стоит лишь по-настоящему захотеть, и всё получится

Почитайте также вдохновляющую историю тренера Андрея — Сергея Соколова. Еще несколько лет назад он работал токарем на заводе и весил 186 килограммов, а потом круто изменил свою жизнь.

А Анастасия Перхач весила 95 килограммов при росте 156 сантиметров, но буквально за несколько месяцев смогла похудеть на 37 килограммов.

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