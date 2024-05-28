«Думала, я там умру». Как выглядит сейчас финалистка шоу «Большие девочки», похудевшая на 45 кг

Источник: Городские порталы

В конце апреля на телеканале «Пятница» показали финал шоу «Большие девочки». Это новое реалити, где участницы весом больше 100 килограммов преодолевают свои страхи и худеют в ограниченные сроки. Третье место в проекте заняла Анастасия Белозерова.



Девушке 24 года. В начале шоу она весила 144 килограмма. По словам Насти, на проект она пришла уже в отчаянии, вес после переезда в Москву только продолжал расти. Девушка не могла на себя смотреть и много плакала.



Во время проекта Анастасия узнала, что она страдает от компульсивных перееданий. За три месяца ей удалось поверить в себя и похудеть на 45 килограммов. За время участия в проекте она проходила тяжелейшие испытания на выносливость, например прыгнула почти с 40-метровой вышки. Как признается участница шоу, в этот момент, она думала, что умрет.

В конце шоу ее ждал не только «сюрприз» в виде цифр на весах, но еще и молодой человек с помолвочным кольцом.

