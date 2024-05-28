НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 747мм 47%
Подробнее
8 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

СРОЧНО

Что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Здоровье «Думала, я там умру». Как выглядит сейчас финалистка шоу «Большие девочки», похудевшая на 45 кг

«Думала, я там умру». Как выглядит сейчас финалистка шоу «Большие девочки», похудевшая на 45 кг

Анастасия Белозерова весила 144 кило

178
1 комментарий

В конце апреля на телеканале «Пятница» показали финал шоу «Большие девочки». Это новое реалити, где участницы весом больше 100 килограммов преодолевают свои страхи и худеют в ограниченные сроки. Третье место в проекте заняла Анастасия Белозерова.

Девушке 24 года. В начале шоу она весила 144 килограмма. По словам Насти, на проект она пришла уже в отчаянии, вес после переезда в Москву только продолжал расти. Девушка не могла на себя смотреть и много плакала.

Во время проекта Анастасия узнала, что она страдает от компульсивных перееданий. За три месяца ей удалось поверить в себя и похудеть на 45 килограммов. За время участия в проекте она проходила тяжелейшие испытания на выносливость, например прыгнула почти с 40-метровой вышки. Как признается участница шоу, в этот момент, она думала, что умрет.

В конце шоу ее ждал не только «сюрприз» в виде цифр на весах, но еще и молодой человек с помолвочным кольцом.

Из-за чего Анастасия Белозерова стала набирать вес, что ей больше всего запомнилось на шоу и на сколько еще хочет похудеть — смотрите в коротком видео выше.

ПО ТЕМЕ
Большие девочки Краснодар Похудевшая Лишний вес
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Сова,  35

Мария,  38

Елизавета,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление