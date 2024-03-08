В какое время суток запрещено есть рыбу, салаты и творог. 8 важных правил питания от гастроэнтеролога, чтобы быть здоровым и не толстеть

Не пропускать приемы пищи

— Если человек хочет быть здоров и успешен, у него обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Причем питаться нужно в одно и то же время, — говорит врач.



Плотный завтрак, богатый белками

Одна из вредных привычек в питании — быстро перекусить с утра перед выходом из дома, а потом перехватить что-то в офисе.



— Завтрак должен быть горячим и плотным, богатым белками, чтобы вы оставались как можно дольше сытыми, — объясняет Елена Васильевна. — В меню — яйца, мясо или рыба. Можно даже съесть кусочек соленого сала.



А еще завтрак должен быть вкусным.

