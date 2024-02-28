«Это чо же за Россия! С праздником, мужики!» Журналист провела ночь в наркологии

На приеме парень лет 30. Медсестра уже измерила давление, пульс, сатурацию, сняла ЭКГ. Пришел сам. Говорит — хочет одыбать (прийти в себя) перед вахтой.



— Сколько дней пьете?

— Ща около недели бухаю.

— Сегодня выпивали?

— Да.

— Когда?

— Вот перед тем, как к вам пойти.



Мне кажется, это максимально тупо. Но потом мне объяснят логику: «Выпью, наберусь храбрости и пойду».



— Судимость есть?

— Несколько.

— Ну основная?

— 162-я («Разбой». — Прим. ред.).

— Курите?

— Курю.

— Какой стаж?

— Лет 20.

— Мочились нормально?

— Я не помню, я же бухой был.

— Вставайте, спиной поворачивайтесь, вдох-выдох, — врач смотрит на монитор с результатами ЭКГ. — Проблемы с сердцем были?

— Нет, но хотел проверить.

— Проверьте.



Вахтовик одевается. В помещении жарко, но он кутается в свитер.



— На отметку к наркологу ходите, сниматься с учета?

— Нет.

— Почему?

— Вахтой работаю.

— Ну вот выпивать когда-то есть время, а прийти к наркологу — нет? А смысл лечения тогда какой?

— Я же говорю — хочу одыбать.

— Так одыбать-то до вахты, чтобы на вахту поехать нормально?

— Чтобы на вахту поехать нормально.

— В реабилитацию поедете?

— С удовольствием, хоть куда.

— Лечиться от 3 до 6 месяцев.

— А, не, это долго.

— А вы думали сколько? Вы пьете запоями уже сколько лет?

— Не знаю. Ну, очень давно. Как работать начал.

— В реабилитационном центре психотерапевт-психолог работает, это не за один-два раза решается.

— Нет, не поеду.

