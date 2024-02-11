Приодеться в стильных дедушек: неожиданный тренд, пришедший на смену Slavic Girl — многослойность, клетка и винтаж

Давайте честно признаем, что славянские девчонки, мельтешившие в Сети, порядком утомили. Жеманные позировки с бубликами, красной икрой, водкой или самоваром — пожалуйста, хватит. Зима проходит, а вместе с ней и тренд на меховые шапки, винтажные шубы, валенки и пёстрые платки. Если вы успели приобрести перечисленные вещи, настоятельно рекомендуем продать их, в следующем сезоне они вам вряд ли пригодятся. А пока вы заняты выкладкой объявлений о сбыте, расскажем вам про новый тренд, который пришел на смену slavic girl — вы удивитесь, но придется притвориться дедушкой.
Grandpa core или «дедушкин стиль» представляет собой сочетание комфортных и одновременно акцентных вещей. Уютные джемперы с узорами, кардиганы, фланелевые рубашки, шерстяные пиджаки, твидовые жакеты, замшевые куртки, дубленки. Обувь — замшевые лоферы или боты «прощай молодость», которые были популярны в советском союзе.
Стиль — «эклектичный дедушка» получил широкое распространение в Сети. Современные модницы все чаще демонстрируют миру причудливые образы. Будем честны — внутри многих из нас живет 80-летний пенсионер, жаждущий уюта, комфорта и тепла — наше время пришло. Для этой части аудитории тренд станет настоящим праздником.
Искать grandpa core вещи предлагаем в винтажных магазинах, секондах. Наверняка, стиль просочится и в масс-маркет, на маркетплейсы — изучайте площадки. Можно одолжить кардиган или рубашку у своего дедушки — старики, как правило, привязаны к своим вещам, но вдруг вам повезет?
Обязательный элемент стиля — многослойность: дедушки боятся простудиться, от того надевают на себя несколько слоев одежды сразу. Экспериментируйте, комбинируйте узоры, сочетайте винтажные вещи с современными. Можно начать с простого: клетчатая рубашка, свитер, жилет или кардиган в тон, шерстяные или вельветовые брюки.
Если для вас такое сочетание кажется слишком непривычным, но примерить стиль хочется, замените «дедушкины брюки» на базовые джинсы прямого кроя, лучше в темно-синем оттенке. Grandpa core — это про качество, вещи на века (забываем про синтетику). Приглушенные тона, принты — клетка, елочка или жаккард, мягкая фактура.
Дополняйте образ аксессуарами — это могут быть фетровые шляпы, береты из мягкой ткани с шерстью. Часы с кожаным ремешком или на цепочке. Если хочется дополнить образ очками, то выбирайте широкую роговую оправу, также можно добавить цепочку или шнурок — дедушки нередко носят очки именно таким способом, чтобы не потерять.
Мы не утверждаем, что стиль grandpa core — нечто уникальное и такого никогда не было, цикличность моды говорит нам об обратном. В разные периоды времени модное сообщество акцентирует внимание на конкретные проявления: летом это был барбикор, к осени модницы сошлись в единой любви к «старым деньгам», зимой случился бум на славянские образы. Весна предлагает нам приодеться в стильных старичков и примерить вещи с душой и историей.
Безусловно, каждый имеет право одеваться, как хочет, но для людей, интересующихся модой, стилем, имеющим желание одеваться в ногу со временем, появление новых трендов вызывает азарт, интерес и жажду экспериментов. Зная основные формулы, стили можно миксовать и выводить нечто уникальное.
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