Приодеться в стильных дедушек: неожиданный тренд, пришедший на смену Slavic Girl — многослойность, клетка и винтаж

Grandpa core или «дедушкин стиль» представляет собой сочетание комфортных и одновременно акцентных вещей. Уютные джемперы с узорами, кардиганы, фланелевые рубашки, шерстяные пиджаки, твидовые жакеты, замшевые куртки, дубленки. Обувь — замшевые лоферы или боты «прощай молодость», которые были популярны в советском союзе.

Стиль — «эклектичный дедушка» получил широкое распространение в Сети. Современные модницы все чаще демонстрируют миру причудливые образы. Будем честны — внутри многих из нас живет 80-летний пенсионер, жаждущий уюта, комфорта и тепла — наше время пришло. Для этой части аудитории тренд станет настоящим праздником.