freedom
Реклама
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 90.89
eur 97.94
Срочно4-месячный младенец оказался заперт в квартире
Все новости
Все новости
Обзор

Приодеться в стильных дедушек: неожиданный тренд, пришедший на смену Slavic Girl — многослойность, клетка и винтаж

Что такое grandpa core и как его носить, чтобы выглядеть стильно, а не глупо — рассказываем основные правила

1 042

Новый тренд пришел на смену slavic girl — выясняем, как в этом замешаны дедушки

Поделиться

Давайте честно признаем, что славянские девчонки, мельтешившие в Сети, порядком утомили. Жеманные позировки с бубликами, красной икрой, водкой или самоваром — пожалуйста, хватит. Зима проходит, а вместе с ней и тренд на меховые шапки, винтажные шубы, валенки и пёстрые платки. Если вы успели приобрести перечисленные вещи, настоятельно рекомендуем продать их, в следующем сезоне они вам вряд ли пригодятся. А пока вы заняты выкладкой объявлений о сбыте, расскажем вам про новый тренд, который пришел на смену slavic girl — вы удивитесь, но придется притвориться дедушкой.

Grandpa core или «дедушкин стиль» представляет собой сочетание комфортных и одновременно акцентных вещей. Уютные джемперы с узорами, кардиганы, фланелевые рубашки, шерстяные пиджаки, твидовые жакеты, замшевые куртки, дубленки. Обувь — замшевые лоферы или боты «прощай молодость», которые были популярны в советском союзе.

Стиль — «эклектичный дедушка» получил широкое распространение в Сети. Современные модницы все чаще демонстрируют миру причудливые образы. Будем честны — внутри многих из нас живет 80-летний пенсионер, жаждущий уюта, комфорта и тепла — наше время пришло. Для этой части аудитории тренд станет настоящим праздником.

Вдохновляемся одеждой наших дедушек — уютно, тепло, комфортно

Вдохновляемся одеждой наших дедушек — уютно, тепло, комфортно

Поделиться

Искать grandpa core вещи предлагаем в винтажных магазинах, секондах. Наверняка, стиль просочится и в масс-маркет, на маркетплейсы — изучайте площадки. Можно одолжить кардиган или рубашку у своего дедушки — старики, как правило, привязаны к своим вещам, но вдруг вам повезет?

Обязательный элемент стиля — многослойность: дедушки боятся простудиться, от того надевают на себя несколько слоев одежды сразу. Экспериментируйте, комбинируйте узоры, сочетайте винтажные вещи с современными. Можно начать с простого: клетчатая рубашка, свитер, жилет или кардиган в тон, шерстяные или вельветовые брюки.

Примеры женских образов в стиле grandpa core, его основа — многослойность и внимание к деталям

Примеры женских образов в стиле grandpa core, его основа — многослойность и внимание к деталям

Поделиться

Если для вас такое сочетание кажется слишком непривычным, но примерить стиль хочется, замените «дедушкины брюки» на базовые джинсы прямого кроя, лучше в темно-синем оттенке. Grandpa core — это про качество, вещи на века (забываем про синтетику). Приглушенные тона, принты — клетка, елочка или жаккард, мягкая фактура.

Дополняйте образ аксессуарами — это могут быть фетровые шляпы, береты из мягкой ткани с шерстью. Часы с кожаным ремешком или на цепочке. Если хочется дополнить образ очками, то выбирайте широкую роговую оправу, также можно добавить цепочку или шнурок — дедушки нередко носят очки именно таким способом, чтобы не потерять.

Мягкие фактуры и принты — еще одна отличительная черта стиля grandpa core

Мягкие фактуры и принты — еще одна отличительная черта стиля grandpa core

Поделиться

Мы не утверждаем, что стиль grandpa core — нечто уникальное и такого никогда не было, цикличность моды говорит нам об обратном. В разные периоды времени модное сообщество акцентирует внимание на конкретные проявления: летом это был барбикор, к осени модницы сошлись в единой любви к «старым деньгам», зимой случился бум на славянские образы. Весна предлагает нам приодеться в стильных старичков и примерить вещи с душой и историей.

Безусловно, каждый имеет право одеваться, как хочет, но для людей, интересующихся модой, стилем, имеющим желание одеваться в ногу со временем, появление новых трендов вызывает азарт, интерес и жажду экспериментов. Зная основные формулы, стили можно миксовать и выводить нечто уникальное.

Что еще почитать

Космические пучки: как выглядит самая популярная прическа сезона, и еще 7 нескучных идей из 90-х.

Пугающе красивы: кто такие женщины-суккубы и чем они опасны (вдруг вы с такой живете?).

Возвращение легенды: брови-ниточки «как у мамы» снова в моде — вооружаемся пинцетом.

По теме

Мода и стильГардеробТренды
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter