«Органы могут выходить наружу»: гинеколог — о женской проблеме, которую считают постыдной

Женское здоровье сталкивается с множеством вызовов: менструация, гормональные перестройки, беременность, роды, кормление грудью и последствия всего этого. Стать мамой — это и большое счастье, и тяжелое испытание для организма. Неприятным и даже опасными последствием часто становится снижение тонуса мышц тазового дна. Это может привести к недержанию мочи и даже опущению матки.
Какие симптомы у опущения (пролапса) органов малого таза? Можно ли этого избежать? Правда ли, что к болезни может привести подъем тяжестей? А если много рожать, точно будет пролапс? Реально ли вернуть всё на место? Наши тюменские коллеги из 72.RU разбирались в этой деликатной проблеме вместе с гинекологом Аленой Поповой.
Пролапс органов малого таза у женщин — патологическое состояние, развивающееся из-за снижения тонуса мышц тазового дна и ведущее к значительному опущению или даже выпадению органов малого таза (матка, мочевой пузырь, кишечник) во влагалище или за его пределы.
«Чувство инородного предмета в промежности»
— Насколько это распространенная проблема?
— Очень распространенная. Причем не только среди возрастных женщин, но и среди молодых. Это очень серьезно и влияет на качество жизни, мешает заниматься сексом, работать, вынашивать беременность.
— Как опущение проявляется?
— Самый специфический симптом — чувство инородного предмета в области промежности. Плюс боли внизу живота, проблемы с мочеиспусканием или удержанием мочи, дискомфорт при половом акте. Зависит от стадии опущения. Некоторые женщины ни на что не жалуются, но на кресле при осмотре врач всё видит. Иногда внутренние органы могут выходить наружу. В таких крайних случаях поможет только операция и изменение образа жизни.
— Почему так происходит? Какие причины?
— Основных две: это роды и подъем тяжестей. А некоторые их еще и совмещают. Я думаю, что от незнания. Это чаще всего женщины, живущие в сельской местности. После родов не берегут себя: таскают ведра с водой, работают во дворе, одни занимаются детьми. За помощью к врачам тоже не обращаются. А бывает, что и некуда обратиться, если ближайшая больница очень далеко.
— Любые роды могут закончиться опущением органов малого таза?
— Немного по-другому. Безусловно, любая беременность меняет тонус тазовой диафрагмы. Девять месяцев на нее давят увеличившаяся в объеме матка, околоплодные воды, ребенок. Конечно, в последнем триместре нагрузка самая большая. Потом роды сами по себе, потужной период. Это большая нагрузка для организма.
— Больше родов — больше риск опущения?
— В среднем да. Но тут сильно зависит от нескольких вещей. Во-первых, от физиологических особенностей конкретной женщины. Во-вторых, от интервалов между родами. Самый оптимальный вариант — это два или три года. Организм сможет полностью восстановиться. В том числе и мышцы тазового дна. А если они на момент наступления беременности находятся в плохом состоянии, то после родов всё будет еще хуже. Этого лучше не допускать.
«Не надрывайтесь»
— А если говорить о подъеме тяжестей, то какой вес можно считать слишком большим для женщины?
— Сложно назвать цифру, ведь мы все разной комплекции и уровня физической силы. Но женщинам, у которых уже есть проблемы с опущением, точно не стоит поднимать больше
— Но ведь даже новорожденный ребенок может весить больше. А к году его вес приближается к 10 килограммам. Как быть?
— Когда мы в послеродовом восстановлении, у нас должны быть особые условия. Носим бандаж послеродовый, белье специальное. И, конечно, маме нужно тоже о себе заботиться, привлекать помощников. Ребенка брать на руки лучше, когда сидишь. Понятно, что ситуации бывают разные, но нужно стремиться к заботе о себе. Но не надо геройствовать, особенно в такие моменты. Даже если вы живете в деревне и надо принести воды в дом, ну возьмите маленькое ведерко и сходите с ним несколько раз. Не тащите на себе огромное ведро, чтобы за раз всё унести, не надрывайтесь. Это же всегда наш личный выбор. Многие люди ко всему прочему еще и не умеют правильно поднимать тяжести.
— А как это делать правильно?
— Самое главное условие — регуляция внутрибрюшного давления. Когда мы поднимаем тяжести при помощи напряжения живота и спины, то у нас будет давление колоссальное. И это даже у здорового человека будет влиять на тонус мышц тазового дна. Правильное дыхание позволит регулировать внутрибрюшное давление. Этому вас может научить хороший тренер. Ведь поднимать тяжести нужно при помощи естественных рычагов: локтей и коленей.
— Как вы относитесь к интимной гимнастике?
— Прекрасно отношусь. Только важно правильно выполнять упражнения. Есть такая штука, как гипертонус мышц (состояние, при котором не происходит полноценного расслабления даже после получения соответствующего нервного импульса. — Прим. ред.) И если мышцы в гипертонусе, то как бы вы ни тренировались, вы их не приведете в норму самостоятельно.
Если вы хотите больше узнать об интимной гимнастике, то читайте наше интервью с тренером-сексологом Татьяной Горбуновой. И не пугайтесь: ничего неприличного там нет. Упражнения помогают вернуть тонус мышцам и улучшить кровоснабжение органов малого таза.
— Как оценить тонус своих интимных мышц? Как это измеряется?
— Чтобы оценить состояние мышц тазового дна, нужно прийти к гинекологу. Есть стандартный тест, который проводится в кресле. Врач вводит пациентке во влагалище пальцы и просит сжать их. Некоторые женщины их совсем не чувствуют. У меня есть пациентки, которые даже не понимают, что нужно сделать, как и что сжать. Но всему можно научиться. Можете попробовать провести такой тест дома, самостоятельно. Просто попытайтесь почувствовать свои мышцы.
— Эти мышцы надо тренировать отдельно?
— Упражнения для мышц тазового дна — это всегда системная история. Нужно работать с бедрами, ягодицами, поясницей, животом, плечевым поясом. У нас же нет такого, что одна мышца в руке, допустим, худая и не работает, а все другие нормальные. Наше тело — это единая система. Правильный комплекс тренировок позволит хорошо и правильно сокращать все вышеперечисленные мышцы. Если совсем непонятно, как сжимать интимные мышцы, то попробуйте ориентироваться на сфинктер прямой кишки. Когда мы ходим в туалет по-большому, мы сжимаем и разжимаем его. В этот момент рефлекторно подключаются и мышцы промежности.
— А когда молодым мамам можно начинать тренировки?
— Самые легкие можно начинать практически сразу после родов, если нет противопоказаний или швов в промежности. Выполнять простые упражнения, короткие сжатия. Один из важных критериев — это расслабленные мышцы ног и верхнего пресса. То есть сжимается не всё тело женщины, а только мышцы промежности.
— А если всё уже запущено? Операция?
— Да, хирург ставит специальный сетчатый протез, который будет поддерживать опускающиеся органы. Но это не отменяет того, что женщине нужно будет следить за тонусом мышц тазового дна. Для менее запущенных случаев есть лазерные технологии.
Для тех, кого волнует и эстетическая сторона вопроса, существуют пластические операции и даже интимное омоложение. Сегодня женщина может быть красива во всех своих проявлениях и и во всех своих местах. Люди стали открыто об этом говорить, и это радует. Женщины приходят, задают вопросы, хотят улучшить качество своей жизни, в том числе и интимной. Вернуться к своим ощущениям до родов вполне реально.
Ранее мы публиковали большое интервью с гинекологом на тему женского здоровья. Обсудили, в каком возрасте нужно рожать, почему нужно просить у мужа справку от венеролога, как на грудь влияют импланты, почему женщины до сих пор не научились правильно подмываться и зачем заливают во влагалище марганцовку.
А еще мы публиковали материал с венерологом. Мария Михайлова рассказали нашим читателям, почему ЗППП болеют дети, реально ли заразиться в бане или автобусе, люди каких профессий часто заглядывают на прием (не секс-работники!) и зачем пользоваться презервативами, даже если вы в браке.