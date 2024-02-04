«Органы могут выходить наружу»: гинеколог — о женской проблеме, которую считают постыдной

Какие симптомы у опущения (пролапса) органов малого таза? Можно ли этого избежать? Правда ли, что к болезни может привести подъем тяжестей? А если много рожать, точно будет пролапс? Реально ли вернуть всё на место? Наши тюменские коллеги из 72.RU разбирались в этой деликатной проблеме вместе с гинекологом Аленой Поповой.

Пролапс органов малого таза у женщин — патологическое состояние, развивающееся из-за снижения тонуса мышц тазового дна и ведущее к значительному опущению или даже выпадению органов малого таза (матка, мочевой пузырь, кишечник) во влагалище или за его пределы.

